Nowe ramowe plany nauczania dla publicznych szkół w roku szkolnym 2025/2026 r. Ministra edukacji Barbara Nowacka podpisała stosowne rozporządzenie. Co się zmieni w nadchodzącym roku szkolnym? Jakie zmiany czekają na uczniów, rodziców i nauczycieli?

W czwartek, 13 marca resort edukacji poinformował o podpisaniu przez ministrę edukacji Barbarę Nowacką rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Chodzi m.in. o dodanie nowych przedmiotów.

Edukacja obywatelska

Rozporządzenie zakłada wprowadzenie od 1 września 2025 r. nowego przedmiotu w klasach II i III liceów ogólnokształcących, klasach II–IV techników i klasach II i III branżowych szkół I stopnia– edukacji obywatelskiej. Edukacja obywatelska ma na celu przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego zaangażowania obywatelskiego w społeczeństwie demokratycznym.

Przedmiot edukacja obywatelska będzie realizowany w:

klasach II i III liceum ogólnokształcącego w wymiarze 3 godzin w okresie nauczania, czyli w wymiarze 2 godzin tygodniowo w klasie II i 1 godziny tygodniowo w klasie III; klasach II i III liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącym zajęcia w formie stacjonarnej w wymiarze 2 godzin w okresie nauczania, czyli w wymiarze 1 godziny tygodniowo w klasach II i III (wymiar godzin jest analogiczny do wymiaru godzin przewidzianego wcześniej dla przedmiotu historia i teraźniejszość); semestrach I i II w klasie II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie zaocznej w wymiarze 32 godzin w okresie nauczania, czyli po 16 godzin w każdym semestrze klasy II (wymiar godzin jest analogiczny do wymiaru godzin przewidzianego dla przedmiotu historia i teraźniejszość); klasach II–IV technikum w wymiarze 3 godzin w okresie nauczania, czyli w wymiarze 1 godziny tygodniowo w każdej klasie; klasach II i III branżowej szkoły I stopnia w wymiarze 2 godzin w okresie nauczania, czyli w wymiarze 1 godziny tygodniowo w każdej klasie.

W związku z zaplanowaną realizacją nowego przedmiotu edukacja obywatelska w klasie II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącym zajęcia w formie zaocznej, proponuje się przesunięcie wymiaru godzin przedmiotu historia (po 9 godzin w semestrze) z klasy II do klasy I.

Edukacja zdrowotna

Od 1 września 2025 r. wprowadzony zostanie przedmiot o nazwie edukacja zdrowotna. Będzie on przedmiotem nieobowiązkowym. Zastąpi on wychowanie do życia w rodzinie. Jego wymiar godzin wymiar godzin będą określały przepisy wydane na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 2022 r. poz. 1575). Przedmiot edukacja zdrowotna będzie realizowany w wymiarze 1 godziny tygodniowo przez cały rok szkolny w:

w szkołach podstawowych w klasach IV–VIII

w szkołach ponadpodstawowych: w liceum ogólnokształcącym, technikum oraz branżowej szkole I stopnia.

Zmiany dla uczniów z niepełnosprawnościami

Rozporządzenie zakłada także zmiany dotyczące uczniów z niepełnosprawnościami. Chodzi o wprowadzenie zmian w ramowym planie nauczania dla szkoły podstawowej w zakresie rezygnacji z obowiązku uczestnictwa uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczających do szkoły podstawowej specjalnej, oddziału specjalnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej, szkoły podstawowej ogólnodostępnej, oddziału integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej lub szkoły podstawowej integracyjnej, zwolnionych z nauki drugiego języka obcego nowożytnego – w zajęciach techniki. Przewidziano rezygnację z obowiązku realizacji techniki dla wyżej wymienionych uczniów, którzy nie uczęszczają na zajęcia z drugiego języka obcego nowożytnego. Rezygnacja będzie odbywała się na wniosek rodzica.

Zmiany w technikach

Wprowadzone zostaną także zmiany dotyczące przedmiotów w technikach. Chodzi o filozofię, plastykę, muzykę lub język łaciński i kulturę antyczną oraz biznes i zarządzanie, historię, matematykę i informatykę. Rozporządzenie zakłada rezygnację z obowiązku realizowania przez uczniów technikum jednego z przedmiotów: filozofia, plastyka, muzyka oraz język łaciński i kultura antyczna w klasie I technikum. Przedmiot ten będzie mógł być realizowany zajęcia edukacyjne w ramach godzin do dyspozycji dyrektora. Przesunięty zostanie także wymiar godzin przedmiotów: historia, matematyka i informatyka: historia (po 1 godzinie z klas I i II technikum do klas III i IV technikum), matematyka (1 godziny z klasy V technikum do klasy II technikum) i informatyka (1 godziny z klasy III technikum do klasy I technikum. Łączny wymiar godzin poszczególnych przedmiotów w pięcioletnim okresie nauczania pozostanie bez zmian. Dodatkowo, w rozporządzeniu określono wymiar godzin przedmiotu biznes i zarządzanie, który będzie realizowany w klasie I i II technikum po 1 godzinie tygodniowo, zamiast dotychczasowego rozwiązania umożliwiającego realizację przedmiotu biznes i zarządzanie w klasie I i II albo tylko w klasie I albo tylko w klasie II, zgodnie z decyzją dyrektora, w wymiarze 2 godzin w okresie nauczania.

Zmiany w oddziałach o profilu mundurowym

Rozporządzenie zakłada także wprowadzenie zmian w ramowym planie nauczania dla liceum ogólnokształcącego i technikum w zakresie zajęć z przygotowania do podjęcia służby w Policji i Straży Granicznej realizowanych w ramach programu szkolenia w oddziale o profilu mundurowym oraz w zakresie zajęć z przygotowania wojskowego realizowanych w ramach programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego. Chodzi o dodanie w ramowym planie nauczania dla liceów ogólnokształcących i techników zajęć z z przygotowania do podjęcia służby w Policji i Straży Granicznej realizowanych w ramach programu szkolenia ze względu na możliwość tworzenia w liceach ogólnokształcących i technikach nowych oddziałów, tj. oddziałów o profilu mundurowym.