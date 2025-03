Uczeń nieklasyfikowany - co to właściwie oznacza? Kiedy uczeń może być nieklasyfikowany? Jaka jest podstawa prawna nieklasyfikowania?

rozwiń >

Co to znaczy, że uczeń jest nieklasyfikowany?

Uczeń jest nieklasyfikowany, kiedy nauczyciel nie ma podstaw do wystawienia oceny z jednego, kilku, a czasami nawet wszystkich przedmiotów z powodu nieobecności na zajęciach.

Kiedy uczeń jest nieklasyfikowany – podstawa prawna

Podstawa prawna, która reguluje nieklasyfikowanie to art. 44k ust. 1 ustawy o systemie oświaty:

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

Kiedy uczeń jest nieklasyfikowany na koniec roku

Uczeń może być nieklasyfikowany na koniec roku, jeżeli był nieobecny na więcej niż połowie zajęć obowiązujących go z danego przedmiotu. Oprócz nieobecności ważny jest też warunek braku podstaw do ustalenia rocznej oceny z zajęć. Należy zwrócić uwagę, że nauczyciel nie ma obowiązku nieklasyfikowania ucznia z powodu nieobecności w określonym wymiarze. Może, ale nie musi podjąć kroków dążących do nieklasyfikowania ucznia.

Kiedy uczeń jest nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej

Zgodnie z ustawą uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Natomiast w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności taki egzamin można pisać tylko za zgodą rady pedagogicznej.

Egzamin klasyfikacyjny

Egzamin klasyfikacyjny to nie to samo co egzamin poprawkowy. Poprawkę pisze uczeń, który otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną. Tymczasem egzamin klasyfikacyjny może zdawać ten, kto ze względu na nieobecność nie zapewnił podstaw do wystawienia oceny klasyfikacyjnej.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego należy uzgodnić z uczniem i jego rodzicami. Jeśli uczeń, nie przystąpił do egzaminu z przyczyn usprawiedliwionych, może podejść do niego w nowym terminie ustalonym w ten sam sposób. Ocena ustalona w wyniku egzaminu jest ostateczna.

Dodatkowo przepisy przewidują, że dla ucznia technikum i branżowej szkoły I stopnia, nieklasyfikowanego z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu.

Brak promocji ucznia do kolejnej klasy – klasy 1-3

Warto w tym miejscu wspomnieć również o braku promocji do kolejnej klasy. Reguluje to art. 44o ust. 1 prawa oświatowego, zgodnie z którym w klasach I–III szkoły podstawowej otrzymuje się w każdym roku szkolnym promocję do kolejnej klasy.

Natomiast w wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia (lub na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy) może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia. Taką procedurę uzasadnia poziom rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym albo stan jego zdrowia.