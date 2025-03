6 dni trwa wiosenna przerwa w szkole [Wielkanoc 2025]

Wielkanoc wypada 20 kwietnia 2025 roku w niedzielę. Jaka jest przerwa w szkole? Ile trwa wiosenna przerwa świąteczna w kwietniu? Kiedy jest wolne od szkoły w maju 2025 roku?

Wielkanoc 2025

Wielkanoc to święto ruchome, które wypada zawsze w niedzielę. W tym roku Wielkanoc odbędzie się 20 kwietnia, a Poniedziałek Wielkanocny 21 kwietnia. To najważniejsze święto dla chrześcijan. Jak ustala się dzień Wielkanocy? Każdego roku święto przypada na pierwszą niedzielę następującą po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Możliwe daty dla Wielkanocy znajdują się więc w przedziale od 22 marca do 25 kwietnia.

REKLAMA

Autopromocja

Wiosenna przerwa świąteczna w szkole

W związku z Wielkanocą w szkołach przewidziano tzw. wiosenną przerwę świąteczną. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2024/2025 wolne od szkoły ustalono na okres 17-22 kwietnia 2025 roku (od czwartku do wtorku). Przerwa świąteczna obejmuje sześć dni:

Wielki Czwartek Wielki Piątek Wielką Sobotę Wielkanoc Poniedziałek Wielkanocny wtorek

Wiosenna przerwa świąteczna w szkole - Wielkanoc 2025; czerwony - święta ustawowo wolne od pracy, zielony - zakończenie roku szkolnego maturzystów, niebieski - dni wolne od szkoły Shutterstock

Wolne od szkoły w maju 2025

Oprócz wiosennej przerwy świątecznej związanej ze świętem Wielkiej Nocy, uczniowie mają wolne również w maju. Szkoły zamknięte są oczywiście w dni ustawowo wolne od pracy czyli 1 maja (Święto Pracy) i 3 maja (Święto Narodowe Trzeciego Maja). W tym roku 1 maja to czwartek, a 3 maja wypada w sobotę. Natomiast dodatkowo wolny jest też piątek 2 maja (Święto Flagi). Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2024/2025 jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Ponadto, w maju ósmoklasiści piszą 3-dniowy egzamin. W trakcie tych 3 dni pozostali uczniowie mają wolne od szkoły. W tym roku egzamin ósmoklasisty wypada w dniach 13-15 maja (wtorek-czwartek).

Dni wolne od szkoły w maju 2025 r. - święta i egzamin ósmoklasisty 2025; czerwony - święta ustawowo wolne od pracy, niebieski - dni wolne od szkoły Shutterstock

Dni wolne od szkoły w maju: