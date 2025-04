Nowe wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli w 2025 r. [PROJEKT]

W środę, 9 kwietnia do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania trafił projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Osobą odpowiedzialną za projekt jest wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że zmiany wynikają m.in. z konieczności określenia szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, którzy od roku szkolnego 2025/2026 będą nauczać nowego przedmiotu wprowadzanego do szkół, tj. edukacji zdrowotnej. Projekt ten zakłada także zmiany dotyczące zatrudniania w charakterze nauczyciela przedszkola również nauczycieli posiadających kompetencje do pracy z małymi dziećmi, ale posiadających kwalifikacje w zakresie innym niż wychowanie przedszkolne. Uwzględniony został także rozszerzony katalog kwalifikacji uprawniających do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Doprecyzowano także przepisy dotyczące kwalifikacji nauczyciela – psychologa, rozszerzono katalog specjalności nauczycielskich uprawniających do zatrudnienia w placówkach oświatowo-wychowawczych, a także określono dodatkowy katalog kwalifikacji, jakimi mogą legitymować się nauczyciele muzyki i plastyki.

Nauczyciel edukacji zdrowotnej

Projekt zakłada dodanie § 3a, który określać będzie kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotu edukacja zdrowotna. Wskazano w nim, że powyższego przedmiotu może nauczać każda osoba, która spełnia wymagania kwalifikacyjne takie jak inni nauczyciele przedmiotu, o których mowa w § 3 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji, a także nauczyciel:

biologii,

przyrody,

wychowania fizycznego,

wychowania do życia w rodzinie

psycholog,

Przedmiot ten będzie mogła także prowadzić osoba, która ukończyła studia przygotowujące do wykonywania zawodu:

lekarza,

lekarza dentysty,

farmaceuty,

pielęgniarki,

położnej,

diagnosty laboratoryjnego,

fizjoterapeuty,

ratownika medycznego albo studia w zakresie zdrowia publicznego

i posiada przygotowanie pedagogiczne.

Nauczyciel przedszkolny

Projekt zakłada, że zajęcia w przedszkolu z grupami przedszkolnymi dzieci do 5. roku życia będą mogły prowadzić osoby posiadające kwalifikacje w zakresie innym niż wychowanie przedszkolne, ale posiadające kompetencje do pracy z małymi dziećmi, tj. posiadające kwalifikacje w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub pedagogiki specjalnej w zakresie: edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogiki) lub edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogiki) lub edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną lub pedagogiki leczniczo-terapeutycznej lub edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub edukacji włączającej lub logopedii lub pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Nauczyciel muzyki lub plastyki

Projekt zakłada także zmianę dotyczącą kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela muzyki lub plastyki w kasach IV–VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych. Nauczycielem powyższych przedmiotów będzie mogła być także osoba, która ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na dowolnym kierunku studiów i legitymuje się dyplomem ukończenia odpowiednio szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, liceum sztuk plastycznych, liceum plastycznego lub ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, i posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania muzyki lub plastyki potwierdzone świadectwem ukończenia kursu kwalifikacyjnego prowadzonego przez publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.

Nauczyciel psycholog

W projekcie doprecyzowano kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa. Chodzi o rezygnację ze wskazywania zakresu kształcenia na kierunku psychologia. Wskazano, że absolwent studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, posiadający przygotowanie pedagogiczne, będzie miał kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – psychologa.

Nauczyciel w placówkach oświatowo-wychowawczych

Projektowane rozporządzenie zakłada zmianę w zakresie kwalifikacji wymaganych do do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym także szkolnych schroniskach młodzieżowych. Zaproponowano, że każdy nauczyciel przedmiotu lub zajęć w szkołach i placówkach, o którym mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach oświatowo-wychowawczych.

Ponadto, w projekcie zrezygnowano z przejściowego charakteru przepisów określających kwalifikacje wymagane od pedagoga specjalnego, a także wprowadzono zmiany o charakterze porządkującym, korygującym i legislacyjnym. Projekt zakłada wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.