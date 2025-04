Małe pieniądze na małe szkoły. Barbara Nowacka przedstawiła projekt ustawy wspierającej małe samorządowe szkoły

Minister edukacji Barbara Nowacka przedstawiła założenia projektu ustawy, która ma wspierać małe szkoły. Zapowiedziała też program inwestycyjny dedykowany małym szkołom. Na ich wsparcie zostanie przeznaczonych 50 mln zł.

50 mln zł na wsparcie małych szkół

Podczas posiedzenia sejmowej komisji edukacji i nauki minister edukacji Barbara Nowacka przedstawiła założenia projektu ustawy, która ma wspierać małe szkoły. Według zapowiedzi Nowackiej dokument powinien ujrzeć światło dzienne już niebawem.

REKLAMA

Autopromocja

Wśród zagadnień wpisanych do projektu ustawy znalazły się między innymi:

działania prowadzone razem z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące wsparcia dziennych opiekunów;

wykorzystywanie budynków oświatowych na zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności;

kontynuowanie programu szkoły międzypokoleniowej, gdzie we wspólnych budynkach starsze osoby mogą wymieniać się doświadczeniami z młodzieżą;

uproszczenie warunków tworzenia filialnej szkoły podstawowej;

zmiana zasad tworzenia zespołów publicznych szkół i placówek, by stworzyć możliwość konsolidacji, a w szczególności zarządzania szkołami podstawowymi. Łączenie w zespoły szkół podstawowych ma dawać stabilność pracy nauczycielowi i ułatwić zarządzanie;

doprecyzowanie przepisów regulujących funkcję opiekuńczą szkoły w zakresie opieki świetlicowej i zapewnienia żywienia w szkole.

Nowacka zapowiedziała, że „w tym roku program inwestycyjny ministra będzie dedykowany małym szkołom. Równolegle ze zmianami ustawowymi zapewnimy możliwość małym samorządom ubiegania się o finansowanie, które pozwoli na to, by dostosować te placówki, chociażby o podjazd dla wózków, wejście dla seniorów, drugie wejście, jeśli jest to potrzebne”. Na wsparcie małych samorządowych szkół zostanie przeznaczonych 50 mln zł.

Sprzeciw wobec zamykania małych szkół

Na posiedzeniu komisji sejmowej poruszona została też kwestia zamykania małych szkół na terenie gmin, miast i powiatów. Minister Nowacka zdecydowanie sprzeciwiła się pomysłom zamykania takich szkół. „Tak długo jak istnieją małe szkoły, tak długo potrzebne są samorządy i tak długo społeczność lokalna żyje. Tu nie ma barw politycznych. Ani żaden kurator, ani żaden minister nie udzieli wsparcia dla likwidacji małych szkół” – podkreślała Nowacka.

Odnosząc się do zarzutów posłów podczas posiedzenia komisji minister edukacji zaznaczyła, że wedle obowiązujących przepisów to nadal kurator oświaty wydaje pozytywną bądź negatywną decyzję dotyczącą ewentualnej likwidacji szkoły.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowacka w sposób jednoznacznie negatywny odniosła się też do likwidacji gimnazjów. W jej ocenie sytuacja ta spowodowała znaczne zmniejszenie szans edukacyjnych młodzieży, głównie z ośrodków wiejskich. Podkreślała również, że podstawowym warunkiem wspierania małych szkół powinno być dbanie o dobrostan dzieci. Zdaniem minister czynnikiem niezwykle istotnym jest to, by szkoła znajdowała się w pobliżu domu, głownie w odniesieniu do najniższej grupy wiekowej uczniów.