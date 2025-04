Czy dziecko może samo pójść do kościoła z koszyczkiem wielkanocnym? 19 kwietnia 2025 r. Wielka Sobota. Co na to przepisy?

19 kwietnia 2025 r. Wielka Sobota. Czy dziecko może samo pójść do kościoła z koszyczkiem wielkanocnym na święcenie pokarmu? Co na to przepisy? Czy jest dolna granica wieku, którą trzeba wziąć pod uwagę?

W sobotę, 19 kwietnia 2025 r. będzie Wielka Sobota. Osoby obchodzące święta Wielkiej Nocy, właśnie tego dnia, idą do kościoła z koszyczkiem wielkanocnym. Część osób na pewno zastanawia się, czy może puścić swoje dziecko samodzielnie do kościoła. A co na to przepisy?

Prawo o ruchu drogowym określa dolną granicę wieku dziecka, które samodzielnie może poruszać się po drogach publicznych. Art. 43. ustawy prawo o ruchu drogowym stanowi, że dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Ograniczenie to nie dotyczy strefy zamieszkania. W związku z powyższym, należy zastanowić się jaką drogę musiałby przebyć dziecko idąc samo do kościoła z koszyczkiem. Dla przypomnienia, strefą zamieszkania jest obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

Warto także pamiętać o tym, że Kodeks wykroczeń nakłada na rodziców obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat siedmiu. Art. 89 Kodeksu wykroczeń stanowi, że kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat siedmiu, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Rodzic (bądź opiekun) dziecka, który nieumyślnie naraża na niebezpieczeństwo życie dziecka, zgodnie z Kodeksem karnym, podlega karze pozbawienia wolności.

Podstawa prawna Art. 160. [Narażenie człowieka na niebezpieczeństwo] Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo. Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Czy dziecko może samo pójść do kościoła z koszyczkiem wielkanocnym?

Zastanawiając się nad tym, czy można puścić dziecko samo z koszyczkiem wielkanocnym do kościoła, warto znać obowiązujące przepisy. Jednakże należy sobie też zadać pytanie o gotowość dziecka do samodzielnego wyjścia. Nie każde dziecko w wieku powyżej siedmiu lat będzie czuło się na siłach, by pójść samemu.

