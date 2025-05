Czy nieobowiązkowa edukacja zdrowotna to dobry krok? Edukacja zdrowotna w szkołach od 1 września 2025 r.

Od roku szkolnego 2025/2026 przedmiot "Wychowanie do życia w rodzinie" zostanie zastąpiony przez "Edukację zdrowotną". Będzie to przedmiot nieobowiązkowy. Czy nieobowiązkowa edukacja zdrowotna to dobry krok?

Choć rezygnacja z obowiązkowej edukacji zdrowotnej może dawać uczniom większą swobodę i odciążać ich grafik, niesie ze sobą poważne ryzyko. Młodzi ludzie nie zawsze są świadomi, jak istotna jest wiedza o zdrowiu fizycznym i psychicznym, relacjach czy zagrożeniach związanych z używkami. Gdy przedmiot staje się nieobowiązkowy, łatwo o pogłębienie różnic.

W ocenie Zespołu Metodyków Działu Edukacji Tutore zmiana podstawy programowej i poszerzenie wiedzy odnośnie zdrowia wśród uczniów jest świetnym pomysłem i może przynieść wiele korzyści. Już w tym momencie lekcje WDŻ nie są obowiązkowe i można z nich zrezygnować więc nie jest to większa zmiana. Ma ona zarówno zalety, ponieważ rodzice i uczniowie mogą wspólnie zdecydować o zaniechaniu edukacji ze względu na ważne osobiste przyczyny. Są jednak i zagrożenia, gdyż uczniowie często rezygnują z przedmiotów które uważają za dodatkowe chcąc skupić się jedynie na przedmiotach egzaminacyjnych czy liczących się do średniej na koniec roku. Na ten moment wydaje się że to dobry krok, jest to okazja na zbadanie odbioru uczniów oraz rodziców na nowy przedmiot. Docelowo zajęcia mogą przynieść dużo korzyści uczniom, więc uczęszczanie na nie powinno być na tyle atrakcyjne by zostały na stałe wprowadzone jako obowiązkowy przedmiot – przekazał zespół metodyków.

Edukacja zdrowotna w szkołach od 1 września 2025 r.

Od roku szkolnego 2025/2026 przedmiot "Wychowanie do życia w rodzinie" zostanie zastąpiony przez "Edukację zdrowotną", która będzie obejmować szerszy zakres tematyczny związany ze zdrowiem fizycznym i psychicznym. Zajęcia z przedmiotu "edukacja zdrowotna" prowadzone będą od roku szkolnym 2025/2026 w:

klasach IV–VIII szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, w wymiarze 1 godziny tygodniowo w każdej klasie, przy czym zajęcia te będą realizowane w klasie VIII nie dłużej niż do końca stycznia danego roku szkolnego (tj. nie przez cały rok szkolny), z uwagi na przeprowadzany w maju egzamin ósmoklasisty w klasie VIII szkoły podstawowej;

branżowej szkole I stopnia, w klasach I–III liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, i klasach I–III technikum, w wymiarze 1 godziny tygodniowo w klasach I i II albo klasach II i III albo klasach I i III (łącznie 2 godziny w okresie nauczania).

Metodycy uważają, że planowane zmiany to bardzo dobry krok aby poszerzać świadomość i wiedzę uczniów, oraz budować nowe umiejętności. Wskazali, że nieobowiązkowa edukacja zdrowotna ma swoje plusy – daje uczniom większą elastyczność, ponieważ mogą wybierać tematy, które ich interesują, co może zwiększyć ich aktywne zaangażowanie podczas zajęć. Z drugiej strony, może to prowadzić do braków w podstawowej wiedzy na temat zdrowia, która jest kluczowa dla ich ogólnego stanu zdrowia i jakości życia.