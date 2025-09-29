REKLAMA

Nieobecności w roku szkolnym 2025/2026. Kiedy zmiany dotyczące frekwencji?

Nieobecności w roku szkolnym 2025/2026. Kiedy zmiany dotyczące frekwencji?

29 września 2025, 10:21
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Ile nieobecności może mieć uczeń?
Ile nieobecności może mieć uczeń?
Ile nieobecności może mieć uczeń w roku szkolnym 2025/2026? Jakie przepisy obowiązują aktualnie? Czy i kiedy wejdą w życie planowane zmiany dotyczące frekwencji uczniów w szkołach? To pytania, które często zadają sobie rodzice. Odpowiadamy!

Frekwencja w szkołach. Jakie przepisy w roku szkolnym 2025/2026?

W aktualnym roku szkolnym 2025/2026 obowiązują dotychczasowe przepisy. Zgodnie zatem z art. 42 ust. 2 Prawa oświatowego, przez niespełnienie:

- należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce.

Zasadę tę stosuje się też do spełniania obowiązku nauki po ukończeniu szkoły podstawowej przez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy.

Obecnie obowiązuje tu zatem próg 50% nieusprawiedliwionych nieobecności w ciągu miesiąca.

Nadal obowiązują taż dotychczasowe zasady dotyczące klasyfikowania uczniów.

Ważne

Przypomnijmy, iż uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Z kolei uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

Co może się zmienić w przepisach o frekwencji i klasyfikacji ucznia?

Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej aktualne progi są zbyt wysokie. MEN chce, by przez niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki uznać:

• albo nieusprawiedliwioną nieobecność na co najmniej 50% dni zajęć w okresie jednego miesiąca,

• albo na co najmniej 25% dni zajęć w okresie całego roku szkolnego.

Zmiana granicy z 50% na 25% nieusprawiedliwionych nieobecności ma też nastąpić w przypadku klasyfikowania ucznia.

„Według proponowanej zmiany nieklasyfikowanie ucznia z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych będzie miało miejsce w przypadku przekroczenia progu 25% nieobecności nieusprawiedliwionej (bez możliwości zdawania egzaminu klasyfikacyjnego – art. 44k ust. 3 ustawy o systemie oświaty zostanie uchylony) oraz będzie mogło nastąpić – jak dotychczas – jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, tyle że powodem braku tych podstaw ma być nieobecność (w sumie) ucznia przekraczająca 25% (zamiast, jak dotychczas 50%) czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. W drugim przypadku uczeń będzie mógł zdawać, tak jak dotychczas, egzamin klasyfikacyjny w przypadku nieobecności usprawiedliwionej” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Nowelizacja zakłada, iż usprawiedliwienie nieobecności powinno zawierać jej powód. Termin i formę usprawiedliwienia tak jak dotychczas szkoła określi w swoim statucie.

Od kiedy zmiany dotyczące frekwencji uczniów w szkołach?

Zmiany w zakresie frekwencji i klasyfikacji uczniów mają wejść w życie z dniem 1 września 2026 r., czyli od początku roku szkolnego 2026/2027. Pamiętajmy jednak, iż prace legislacyjne nad projektem jeszcze się nie zakończyły. Kształt nowych przepisów może zatem ulec zmianom.

Podstawa prawna

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (etap legislacyjny: opiniowanie)

Dzień Edukacji Narodowej 2025: Czy 14 października jest wolny od pracy?
Dzień Edukacji Narodowej 2025: Czy 14 października jest wolny od pracy?
Dziecko z orzeczeniem w szkole. Ważne zmiany od 1 września 2025 r.
Dziecko z orzeczeniem w szkole. Ważne zmiany od 1 września 2025 r.
Płatne staże dla młodych z orzeczeniami: 3510,92 zł netto przez 4 miesiące
Płatne staże dla młodych z orzeczeniami: 3510,92 zł netto przez 4 miesiące
