REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Na czym polega edukacja dla bezpieczeństwa?

Na czym polega edukacja dla bezpieczeństwa?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 września 2025, 09:15
Na czym polega edukacja dla bezpieczeństwa?
Na czym polega edukacja dla bezpieczeństwa?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Edukacja dla bezpieczeństwa to przedmiot obowiązkowy w klasie VIII szkoły podstawowej i w klasie I liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej I stopnia. Na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa uczniowie uczą się m.in. pierwszej pomocy, reagowania w sytuacjach zagrożenia działaniami wojennymi i poznają zasady ostrzegania ludności.

Edukacja dla bezpieczeństwa - podstawa programowa

Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa jest obowiązkowy w klasie VIII szkoły podstawowej i w klasie I liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej I stopnia.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

W podstawie programowej przedmiotu zapisano, że służy on przygotowaniu uczniów do właściwego zachowania i odpowiednich reakcji w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia oraz w stanach nadzwyczajnych. Przedmiot obejmuje treści kształcenia z zakresu bezpieczeństwa państwa, organizacji działań ratowniczych, pierwszej pomocy i edukacji obronnej.

Celem zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa jest przekazanie uczniom wiedzy o zagrożeniach dnia codziennego i w stanach nadzwyczajnych oraz wykształcenie w nich praktycznych umiejętności w tym obszarze” – czytamy w podstawie.

Wskazano w niej, że kształcenie ma charakter interdyscyplinarny, nastawiony na działanie i radzenie sobie jednostek w sytuacjach określonych zagrożeń. Szczególny nacisk jest położony na kształcenie umiejętności praktycznych, powtarzanych możliwie często, szczególnie przy nauce pierwszej pomocy, terenoznawstwa i strzelectwa.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

„Wyrabianie w ten sposób u uczniów odpowiednich nawyków ma istotne znaczenie w wykorzystywaniu przez nich zdobytych umiejętności w warunkach realnego zagrożenia, kiedy to naturalnie występujący wysoki poziom stresu wpływa na proces decyzyjny” – wyjaśniono.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa, ewakuacja

Zaznaczono, że umiejętność udzielania pierwszej pomocy z uwagi na największe prawdopodobieństwo wykorzystania jej w życiu codziennym należy do najważniejszych tematów tej edukacji.

Zgodnie z podstawą programową w ramach działu I – bezpieczeństwo państwa – uczniowie uczą się m.in. identyfikować wyzwania dla bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego. W wymaganiach szczegółowych wskazano m.in. takie kompetencje ucznia: wymienia i uzasadnia geopolityczne, militarne i gospodarcze aspekty bezpieczeństwa państwa, zna i rozumie rolę świadczeń obywateli na rzecz obronności oraz zadań i kompetencji władz państwowych i samorządowych w tym zakresie oraz rozróżnia zagrożenia czasu pokoju i czasu wojny.

Wśród wymagań szczegółowych w dziale II – przygotowanie do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (wypadków masowych i katastrof) – w ramach omawiania zagadnienia ochrona ludności i obrona cywilna uczeń m.in. uczy się rozpoznawać zagrożenia i ich źródła; poznaje zasady postępowania podczas pożaru, wypadku komunikacyjnego, w czasie zagrożenia powodzią, w przypadku katastrofy budowlanej, wycieku gazu z instalacji w budynku mieszkalnym, odnalezienia niewypału lub niewybuchu, zagrożenia lawiną, intensywnej śnieżycy; poznaje zasady postępowania w przypadku awarii instalacji chemicznej, środka transportu lub rozszczelnienia zbiorników z substancjami toksycznymi oraz zna możliwości wykorzystania środków podręcznych i masek przeciwgazowych do ochrony ludzi przed szkodliwym wykorzystaniem toksycznych środków przemysłowych oraz bojowych środków trujących; omawia zasady ewakuacji ludności i zwierząt z terenów zagrożonych. Uczeń poznaje też zasady zaopatrzenia ludności ewakuowanej w wodę i żywność, charakteryzuje zagrożenia pożarowe w domu, szkole i najbliższej okolicy; wymienia rodzaje i zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz potrafi dobrać odpowiedni rodzaj środka gaśniczego w zależności od rodzaju pożaru, wyznacza strefę bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia, uzasadnia potrzebę przeciwdziałania panice.

Uczeń dowiaduje się też, na czym polega ostrzeganie ludności o zagrożeniach: definiuje i rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych; charakteryzuje zasady zachowania się ludności oraz zna miejsca ukrycia się po ogłoszeniu poszczególnych alarmów; omawia zasady ewakuacji ludności i środków materiałowych; wskazuje drogi ewakuacji w szkole; potrafi zainstalować w telefonie komórkowym dostępny w miejscu swojego zamieszkania system ostrzegania o lokalnych zagrożeniach.

Orientacja w terenie

Dział IV w szkole podstawowej to kształtowanie postaw obronnych. W ramach terenoznawstwa uczeń ma poznać podstawy orientowania się w terenie, w tym nauczyć się wskazywać kierunki stron świata za pomocą np. kompasu, busoli, GPS oraz orientować się w terenie przy pomocy charakterystycznych przedmiotów terenowych. Ma też umieć używać różnych rodzajów map do orientacji w terenie. W podstawie wskazano, że zajęcia z terenoznawstwa powinny odbywać się w terenie. Uczeń szkoły podstawowej ma też przygotowanie do szkolenia strzeleckiego.

Edukacja obronna

Dział IV w szkole ponadpodstawowej to edukacja obronna. W jej ramach uczeń m.in. uczy się reagowania w sytuacjach zagrożenia działaniami wojennymi. Poznaje ograniczenia organizmu ludzkiego związane z brakiem snu, wody i pożywienia oraz wpływem czynników atmosferycznych na możliwości przetrwania. Potrafi wyjaśnić zjawisko paniki oraz omawia sposoby jej przeciwdziałania. Poznaje środki podręczne do zwiększenia szans przetrwania i rozumie, jak je wykorzystywać. Poznaje możliwości pozyskiwania wody i pożywienia występujące w środowisku naturalnym. Uczeń ma też szkolenie strzeleckie: poznaje zasady składania i rozkładania broni, wykonuje strzelanie z wykorzystaniem broni kulowej, pneumatycznej, replik broni strzeleckiej (ASG), strzelnic wirtualnych albo laserowych.

Zarówno w szkole podstawowej, jak i w szkole ponadpodstawowej na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa duży nacisk położony jest na naukę pierwszej pomocy. Od roku szkolnego 2024/2025 nauka udzielania pierwszej pomocy jest obowiązkowo realizowana przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej na zajęciach edukacji przyrodniczej oraz przez wychowawców klas na części zajęć z wychowawcą w klasach IV–VII szkół podstawowych, klasach: II–IV liceum ogólnokształcącego, II–V technikum oraz II–III branżowej szkoły I stopnia.

Od roku szkolnego 2025/2026 w szkołach podstawowych (od klasy IV) i ponadpodstawowych realizowany jest nowy nieobowiązkowy przedmiot – edukacja zdrowotna, który uwzględnia m.in. tematykę dotyczącą kształtowania umiejętności postępowania w stanach zagrożenia życia i zdrowia zgodnie z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Od 2024 r. realizowany jest też program Edukacja z Wojskiem. To wspólna inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej, której głównym celem jest podniesienie świadomości uczniów w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony oraz ochrony ludności, a także zachowania w sytuacjach kryzysowych. W ramach programu żołnierze Wojska Polskiego prowadzą specjalnie opracowane zajęcia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. (PAP)

oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Powiązane
Jak urządzić miejsce do nauki w domu? [Mini poradnik NFZ]
Jak urządzić miejsce do nauki w domu? [Mini poradnik NFZ]
Plan lekcji do druku za darmo dla dziewczynek i chłopców. Godziny lekcyjne
Plan lekcji do druku za darmo dla dziewczynek i chłopców. Godziny lekcyjne
80 nowych klas mundurowych w 2026 roku - ustalono limit
80 nowych klas mundurowych w 2026 roku - ustalono limit
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
We wrześniu na konta nauczycieli trafi dodatkowe 1000 złotych brutto. To jednorazowa wypłata, która się nie powtórzy. Kto dostanie?
11 wrz 2025

We wrześniu na konta nauczycieli trafiają dodatkowe pieniądze. Kwota 1000 złotych brutto jest wypłacana jednorazowo i trzeba ją opodatkować i oskładkować. Kto otrzyma dodatkowe środki? Tylko jednak grupa nauczycieli.
Na kontach pracowników powinno już być dodatkowe 2000 złotych. Czas złożyć kolejny wniosek. Nie każdy wie, że ma prawo do tych pieniędzy
09 wrz 2025

Wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale również dodatkowych wydatków. Nie dziwi więc to, że pracownicy chętnie korzystają z możliwości uzyskania w tym okresie dodatkowych świadczeń. Nie zawsze jednak wiedzą, jakie mają w tym zakresie możliwości.
MEN: bez ujednolicenia pensum dla nauczycieli placówek pozaszkolnych
09 wrz 2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło, że nie zamierza ujednolicać tygodniowego pensum wychowawców z placówek pozaszkolnych (takich jak ogrody jordanowskie, bursy, schroniska młodzieżowe) z nauczycielami pracującymi w domach kultury, pałacach młodzieży czy ośrodkach sportowych. Resort podkreśla, że wynagrodzenie nauczycieli uwzględnia szerszy zakres zadań – od pensum po pracę statutową i samokształcenie – dlatego nie zaplanowano standaryzacji godzinowej.
80 nowych klas mundurowych w 2026 roku - ustalono limit
09 wrz 2025

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ustalił, że w roku szkolnym 2026 możliwe będzie utworzenie maksymalnie 80 oddziałów o profilu mundurowym. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 8 września 2025 roku i wejdzie w życie po upływie 14 dni.

REKLAMA

Nowe podstawy programowe dla przedszkoli i szkół podstawowych – ruszają konsultacje społeczne
09 wrz 2025

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE PIB) uruchamia otwarte wysłuchanie publiczne dotyczące projektów nowych podstaw programowych dla przedszkoli i szkół podstawowych. Rejestracja trwa do 12 września 2025 roku, a spotkania online zaplanowano na 18 i 19 września — to wyjątkowa okazja do wyrażenia opinii na temat edukacji przyszłych pokoleń.
Ile pamiętasz ze szkoły? QUIZ z lektur szkolnych. Pytanie 6 położy każdego
08 wrz 2025
Quiz „Ile pamiętasz ze szkoły? QUIZ z lektur szkolnych. Pytanie 6 położy każdego” to mocne wyzwanie dla tych, którzy myślą, że znają szkolne lektury na pamięć. Czy uda Ci się dopasować cytaty do ich autorów i udowodnić, że nie zapomniałeś nawet tego, co dawno temu było omawiane na lekcji?
Gmina już nie zapłaci za dostęp do aplikacji dziennika elektronicznego. Jeśli rodzice będą chcieli korzystać, będą musieli płacić
08 wrz 2025

Dziennik elektroniczny to wygoda, ale też i kolejne narzędzie, które ogranicza bezpośredni kontakt pomiędzy nauczycielami, a rodzicami. Choć przepisy gwarantują bezpłatny dostęp do tego systemu, to i tak na tym tle powstają nierówności.
Ubezpieczenia szkolne. 5 wskazówek dla rodziców
05 wrz 2025

Na początku roku szkolnego rodzice otrzymują informację o „konieczności opłacenia składki za ubezpieczenie”. Z taką ofertą warto szczegółowo się zapoznać, o co apelują eksperci Rzecznika Finansowego. Co trzeba wiedzieć o szkolnej polisie?

REKLAMA

Laptop czy tablica? Większość nauczycieli widzi zalety łączenia materiałów drukowanych i cyfrowych
04 wrz 2025

Czy da się pogodzić tradycyjne nauczanie z cyfrową rewolucją? Zdaniem większości nauczycieli, najlepsze rezultaty w nauczaniu przynosi łączenie materiałów drukowanych i cyfrowych. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Sanoma wśród blisko 7000 nauczycieli z całej Europy, w tym z Polski.
Problemy nauczycieli w 2025 r.: wakaty nauczycielskie, nadgodziny, wynagrodzenie
04 wrz 2025

Problemy nauczycieli w 2025 r. nie ustępują. Chociaż wydaje się, że wakatów nauczycielskich jest coraz mniej i sytuacja się stabilizuje, nauczyciele ratują system nadgodzinami. To już nie sposób na dorobienie, ale obowiązek. Wynagrodzenie nauczycieli również nie jest satysfakcjonujące. Co trzeba zmienić?

REKLAMA