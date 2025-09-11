We wrześniu na konta nauczycieli trafi dodatkowe 1000 złotych brutto. To jednorazowa wypłata, która się nie powtórzy. Kto dostanie?
REKLAMA
REKLAMA
We wrześniu na konta nauczycieli trafiają dodatkowe pieniądze. Kwota 1000 złotych brutto jest wypłacana jednorazowo i trzeba ją opodatkować i oskładkować. Kto otrzyma dodatkowe środki? Tylko jednak grupa nauczycieli.
- We wrześniu na konta nauczycieli trafi dodatkowe 1000 złotych
- Wypłacane świadczenie trzeba opodatkować i oskładkować
We wrześniu na konta nauczycieli trafi dodatkowe 1000 złotych
Co do zasady we wrześniu na konta nauczycieli trafiają dodatkowe pieniądze przysługujące im z tytułu świadczenia na start. Jest to jednorazowa wypłata, do której są uprawnieni nauczyciele odbywający przygotowanie do zawodu, czyli tacy, którzy nie posiadają stopnia awansu zawodowego i są zatrudnieni w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami. Prawo do tego świadczenia przewiduje art. 53a ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Warto przypomnieć, że świadczenie na start można otrzymać od 1 września 2019 roku, a zastąpiło ono dodatek na zagospodarowanie. Zmiana ta spotkała się ze sporym niezadowoleniem nauczycieli, bo choć uzasadnienie dla wprowadzenia go było podobne, jak w przypadku zasiłku na zagospodarowanie, to jego kwota była znacznie niższa. Obecnie przysługuje ono w wysokości 1000 zł. Jest wypłacane jednorazowo, a nauczyciel może otrzymać je tylko jeden raz w czasie całego zatrudnienia. Co istotne, wysokość świadczenia nie zmienia się w zależności od wymiaru w jakim zatrudniony jest nauczyciel, co oznacza, że bez względu na to, czy pracuje on na ½ czy cały etat (czy inny wymiar, wynoszący co najmniej ½), na jego konto trafi taka sama kwota z tytuł omawianego świadczenia.
REKLAMA
REKLAMA
Wypłacane świadczenie trzeba opodatkować i oskładkować
Kwota wypłacana z tytułu świadczenia na start stanowi przychód ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Pobiera się od niej również składki na ubezpieczenia społeczne i składkę zdrowotną. Nie jest jednak uwzględniana ani w podstawie wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, ani w podstawie trzynastki. Przysługujące nauczycielowi z omawianego tytułu pieniądze są wypłacane w terminie 30 dni od dnia, w którym rozpoczął on odbywanie przygotowania do zawodu. Jak już wspomniano na wstępie, oznacza to, że co do zasady środki te są wypłacane do końca września roku szkolnego, w którym rozpoczęło się zatrudnienie na wymaganych warunkach. Możliwe są jednak również inne sytuacje – np. gdy ma miejsce zatrudnienie na zastępstwo.
Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w kilku placówkach, świadczenie otrzyma tylko w tej, która jest wskazana jako jego podstawowe miejsce zatrudnienia. Praw do świadczenia nie zmienia dalszy przebieg przygotowania. Oznacza to, że nawet jeśli nauczyciel nie uzyska w przyszłości stopnia awansu zawodowego, nie będzie musiał zwracać wypłaconych mu środków.
art. 53a ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 986)
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA