REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » We wrześniu na konta nauczycieli trafi dodatkowe 1000 złotych brutto. To jednorazowa wypłata, która się nie powtórzy. Kto dostanie?

We wrześniu na konta nauczycieli trafi dodatkowe 1000 złotych brutto. To jednorazowa wypłata, która się nie powtórzy. Kto dostanie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 września 2025, 17:23
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
We wrześniu na konta nauczycieli trafi dodatkowe 1000 złotych brutto. To jednorazowa wypłata, która się nie powtórzy. Kto dostanie?
We wrześniu na konta nauczycieli trafi dodatkowe 1000 złotych brutto. To jednorazowa wypłata, która się nie powtórzy. Kto dostanie?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

We wrześniu na konta nauczycieli trafiają dodatkowe pieniądze. Kwota 1000 złotych brutto jest wypłacana jednorazowo i trzeba ją opodatkować i oskładkować. Kto otrzyma dodatkowe środki? Tylko jednak grupa nauczycieli.

We wrześniu na konta nauczycieli trafi dodatkowe 1000 złotych

Co do zasady we wrześniu na konta nauczycieli trafiają dodatkowe pieniądze przysługujące im z tytułu świadczenia na start. Jest to jednorazowa wypłata, do której są uprawnieni nauczyciele odbywający przygotowanie do zawodu, czyli tacy, którzy nie posiadają stopnia awansu zawodowego i są zatrudnieni w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami. Prawo do tego świadczenia przewiduje art. 53a ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Warto przypomnieć, że świadczenie na start można otrzymać od 1 września 2019 roku, a zastąpiło ono dodatek na zagospodarowanie. Zmiana ta spotkała się ze sporym niezadowoleniem nauczycieli, bo choć uzasadnienie dla wprowadzenia go było podobne, jak w przypadku zasiłku na zagospodarowanie, to jego kwota była znacznie niższa. Obecnie przysługuje ono w wysokości 1000 zł. Jest wypłacane jednorazowo, a nauczyciel może otrzymać je tylko jeden raz w czasie całego zatrudnienia. Co istotne, wysokość świadczenia nie zmienia się w zależności od wymiaru w jakim zatrudniony jest nauczyciel, co oznacza, że bez względu na to, czy pracuje on na ½ czy cały etat (czy inny wymiar, wynoszący co najmniej ½), na jego konto trafi taka sama kwota z tytuł omawianego świadczenia.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski
Zobacz również:

Wypłacane świadczenie trzeba opodatkować i oskładkować

Kwota wypłacana z tytułu świadczenia na start stanowi przychód ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Pobiera się od niej również składki na ubezpieczenia społeczne i składkę zdrowotną. Nie jest jednak uwzględniana ani w podstawie wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, ani w podstawie trzynastki. Przysługujące nauczycielowi z omawianego tytułu pieniądze są wypłacane w terminie 30 dni od dnia, w którym rozpoczął on odbywanie przygotowania do zawodu. Jak już wspomniano na wstępie, oznacza to, że co do zasady środki te są wypłacane do końca września roku szkolnego, w którym rozpoczęło się zatrudnienie na wymaganych warunkach. Możliwe są jednak również inne sytuacje – np. gdy ma miejsce zatrudnienie na zastępstwo.
Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w kilku placówkach, świadczenie otrzyma tylko w tej, która jest wskazana jako jego podstawowe miejsce zatrudnienia. Praw do świadczenia nie zmienia dalszy przebieg przygotowania. Oznacza to, że nawet jeśli nauczyciel nie uzyska w przyszłości stopnia awansu zawodowego, nie będzie musiał zwracać wypłaconych mu środków.

Podstawa prawna

art. 53a ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 986)

Zobacz również:
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
We wrześniu na konta nauczycieli trafi dodatkowe 1000 złotych brutto. To jednorazowa wypłata, która się nie powtórzy. Kto dostanie?
11 wrz 2025

We wrześniu na konta nauczycieli trafiają dodatkowe pieniądze. Kwota 1000 złotych brutto jest wypłacana jednorazowo i trzeba ją opodatkować i oskładkować. Kto otrzyma dodatkowe środki? Tylko jednak grupa nauczycieli.
Na kontach pracowników powinno już być dodatkowe 2000 złotych. Czas złożyć kolejny wniosek. Nie każdy wie, że ma prawo do tych pieniędzy
09 wrz 2025

Wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale również dodatkowych wydatków. Nie dziwi więc to, że pracownicy chętnie korzystają z możliwości uzyskania w tym okresie dodatkowych świadczeń. Nie zawsze jednak wiedzą, jakie mają w tym zakresie możliwości.
MEN: bez ujednolicenia pensum dla nauczycieli placówek pozaszkolnych
09 wrz 2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło, że nie zamierza ujednolicać tygodniowego pensum wychowawców z placówek pozaszkolnych (takich jak ogrody jordanowskie, bursy, schroniska młodzieżowe) z nauczycielami pracującymi w domach kultury, pałacach młodzieży czy ośrodkach sportowych. Resort podkreśla, że wynagrodzenie nauczycieli uwzględnia szerszy zakres zadań – od pensum po pracę statutową i samokształcenie – dlatego nie zaplanowano standaryzacji godzinowej.
80 nowych klas mundurowych w 2026 roku - ustalono limit
09 wrz 2025

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ustalił, że w roku szkolnym 2026 możliwe będzie utworzenie maksymalnie 80 oddziałów o profilu mundurowym. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 8 września 2025 roku i wejdzie w życie po upływie 14 dni.

REKLAMA

Nowe podstawy programowe dla przedszkoli i szkół podstawowych – ruszają konsultacje społeczne
09 wrz 2025

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE PIB) uruchamia otwarte wysłuchanie publiczne dotyczące projektów nowych podstaw programowych dla przedszkoli i szkół podstawowych. Rejestracja trwa do 12 września 2025 roku, a spotkania online zaplanowano na 18 i 19 września — to wyjątkowa okazja do wyrażenia opinii na temat edukacji przyszłych pokoleń.
Ile pamiętasz ze szkoły? QUIZ z lektur szkolnych. Pytanie 6 położy każdego
08 wrz 2025
Quiz „Ile pamiętasz ze szkoły? QUIZ z lektur szkolnych. Pytanie 6 położy każdego” to mocne wyzwanie dla tych, którzy myślą, że znają szkolne lektury na pamięć. Czy uda Ci się dopasować cytaty do ich autorów i udowodnić, że nie zapomniałeś nawet tego, co dawno temu było omawiane na lekcji?
Gmina już nie zapłaci za dostęp do aplikacji dziennika elektronicznego. Jeśli rodzice będą chcieli korzystać, będą musieli płacić
08 wrz 2025

Dziennik elektroniczny to wygoda, ale też i kolejne narzędzie, które ogranicza bezpośredni kontakt pomiędzy nauczycielami, a rodzicami. Choć przepisy gwarantują bezpłatny dostęp do tego systemu, to i tak na tym tle powstają nierówności.
Ubezpieczenia szkolne. 5 wskazówek dla rodziców
05 wrz 2025

Na początku roku szkolnego rodzice otrzymują informację o „konieczności opłacenia składki za ubezpieczenie”. Z taką ofertą warto szczegółowo się zapoznać, o co apelują eksperci Rzecznika Finansowego. Co trzeba wiedzieć o szkolnej polisie?

REKLAMA

Laptop czy tablica? Większość nauczycieli widzi zalety łączenia materiałów drukowanych i cyfrowych
04 wrz 2025

Czy da się pogodzić tradycyjne nauczanie z cyfrową rewolucją? Zdaniem większości nauczycieli, najlepsze rezultaty w nauczaniu przynosi łączenie materiałów drukowanych i cyfrowych. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Sanoma wśród blisko 7000 nauczycieli z całej Europy, w tym z Polski.
Problemy nauczycieli w 2025 r.: wakaty nauczycielskie, nadgodziny, wynagrodzenie
04 wrz 2025

Problemy nauczycieli w 2025 r. nie ustępują. Chociaż wydaje się, że wakatów nauczycielskich jest coraz mniej i sytuacja się stabilizuje, nauczyciele ratują system nadgodzinami. To już nie sposób na dorobienie, ale obowiązek. Wynagrodzenie nauczycieli również nie jest satysfakcjonujące. Co trzeba zmienić?

REKLAMA