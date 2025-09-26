REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Studia » Płatne staże dla młodych z orzeczeniami: 3510,92 zł netto przez 4 miesiące

Płatne staże dla młodych z orzeczeniami: 3510,92 zł netto przez 4 miesiące

26 września 2025, 13:48
Wioleta Matela-Marszałek
oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Jak uzyskać bezpłatny staż?
Jak uzyskać bezpłatny staż?
Studenci i absolwenci z niepełnosprawnościami mają szansę zdobyć dodatkowe umiejętności przydatne na rynku pracy. W ramach projektu „Dyplom i co dalej” można odbyć 4-miesięczny płatny ze staż ze stypendium 3510,92 zł netto miesięcznie i z gwarancją zatrudnienia.

Staże dla absolwentów z niepełnosprawnościami

Projekt „Dyplom i co dalej. Absolwenci z niepełnosprawnościami na rynku pracy” jest współfinansowany ze środków PFRON w ramach programu „ABSOLWENT II”. Realizacja programu potrwa jeszcze do 30 września 2026 r.

Program dedykowany jest osobom z niepełnosprawnościami, które ukończyły szkołę wyższą maksymalnie 5 lat temu lub uczą się na ostatnim roku studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich lub podyplomowych).

Osoba korzystająca z programu powinna zamieszkiwać teren województwa:

• dolnośląskiego,

• kujawsko-pomorskiego,

• lubelskiego,

• lubuskiego,

• łódzkiego,

• małopolskiego,

• mazowieckiego,

• podlaskiego,

• pomorskiego,

• śląskiego,

• wielkopolskiego,

• zachodniopomorskiego.

Ważny warunek

Aby skorzystać z programu, trzeba spełniać co najmniej jedno w poniższych kryteriów, czyli:

• być osobą bezrobotną, bierną zawodowo lub poszukującą pracy;

• pracować dorywczo na umowach cywilnoprawnych;

• pracować poniżej swoich kwalifikacji.

Gdzie szukać stażu?

Aktualną listę dostępnych staży można zaleźć na stronie: https://kontraktor.biz.pl/projekt-pfron/kontakt-dla-uczestnikow-i-pracodawcow

Program obejmuje też inne działania m.in. kursy i szkolenia zawodowe, wyposażenie stanowiska pracy czy dodatek motywacyjny.

Źródło: INFOR
