Płatne staże dla młodych z orzeczeniami: 3510,92 zł netto przez 4 miesiące
Studenci i absolwenci z niepełnosprawnościami mają szansę zdobyć dodatkowe umiejętności przydatne na rynku pracy. W ramach projektu „Dyplom i co dalej” można odbyć 4-miesięczny płatny ze staż ze stypendium 3510,92 zł netto miesięcznie i z gwarancją zatrudnienia.
Staże dla absolwentów z niepełnosprawnościami
Projekt „Dyplom i co dalej. Absolwenci z niepełnosprawnościami na rynku pracy” jest współfinansowany ze środków PFRON w ramach programu „ABSOLWENT II”. Realizacja programu potrwa jeszcze do 30 września 2026 r.
Program dedykowany jest osobom z niepełnosprawnościami, które ukończyły szkołę wyższą maksymalnie 5 lat temu lub uczą się na ostatnim roku studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich lub podyplomowych).
Osoba korzystająca z programu powinna zamieszkiwać teren województwa:
• dolnośląskiego,
• kujawsko-pomorskiego,
• lubelskiego,
• lubuskiego,
• łódzkiego,
• małopolskiego,
• mazowieckiego,
• podlaskiego,
• pomorskiego,
• śląskiego,
• wielkopolskiego,
• zachodniopomorskiego.
Ważny warunek
Aby skorzystać z programu, trzeba spełniać co najmniej jedno w poniższych kryteriów, czyli:
• być osobą bezrobotną, bierną zawodowo lub poszukującą pracy;
• pracować dorywczo na umowach cywilnoprawnych;
• pracować poniżej swoich kwalifikacji.
Gdzie szukać stażu?
Aktualną listę dostępnych staży można zaleźć na stronie: https://kontraktor.biz.pl/projekt-pfron/kontakt-dla-uczestnikow-i-pracodawcow
Program obejmuje też inne działania m.in. kursy i szkolenia zawodowe, wyposażenie stanowiska pracy czy dodatek motywacyjny.
