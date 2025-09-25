Dziecko z orzeczeniem w szkole. Ważne zmiany od 1 września 2025 r.

1 września 2025 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli. Najważniejsze zmiana dotyczy możliwości kontynuowania kształcenia specjalnego w odpowiednich oddziałach także po uzyskaniu nowego orzeczenia w trakcie roku szkolnego. Ponadto określono limity liczby uczniów z nowymi orzeczeniami.

Nowe orzeczenie w trakcie roku szkolnego

Zgodnie z nowym rozporządzeniem dziecko, które uzyskało w trakcie roku szkolnego nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – wydane ze względu na zmianę niepełnosprawności lub wystąpienie niepełnosprawności sprzężonych – może kontynuować (na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia) kształcenie specjalne odpowiednio w oddziale:

• przedszkola specjalnego,

• specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym,

• szkoły specjalnej,

• specjalnym w szkole ogólnodostępnej.

- nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym zostały wydane te nowe orzeczenia.

Decyzja o kontynuowaniu przez dziecko lub ucznia uczęszczania do dotychczasowego oddziału specjalnego do końca bieżącego roku szkolnego – w przypadku zmiany orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – będzie podejmowana przez dyrektora przedszkola lub szkoły na wniosek rodziców dziecka lub ucznia, a w przypadku ucznia pełnoletniego – na jego własny wniosek. Wniosek ten będzie składany w formie i trybie przyjętym w danym przedszkolu lub szkole.

Maksymalna liczba dzieci w oddziale

Nowe przepisy doprecyzowały też pojęcie maksymalnej liczby dzieci i uczniów z nowymi orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymanymi w trakcie roku szkolnego, w oddziale szkoły specjalnej lub oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej – może to być nie więcej niż 2 dzieci lub uczniów.

Nowe rozporządzenie wskazuje również na możliwość zorganizowania i funkcjonowania w szkołach specjalnych oraz szkołach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi oddziału specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Określa też maksymalną liczbę uczniów w takim oddziale wynoszącą nie więcej niż 4 uczniów.

Podstawa prawna rozporządzenie Ministra Edukacji z 27 czerwca 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U. z 2025 r. poz. 849)

Opracowano na podstawie artykułu, którego autorem jest Leszek Jaworski.