Koszty życia studentów rosną. Większość nie utrzyma się bez pomocy rodziców

Aż 77 proc. studentów przyznaje, że musi korzystać ze wsparcia najbliższych, by móc utrzymać się w trakcie roku akademickiego. To wyniki najnowszego Indeksu Kosztów Studenckich 2025. Koszty życia studentów w Polsce rosną z roku na rok, a nadchodzący semestr zapowiada się jeszcze trudniejszy pod względem wydatków. Z najnowszych danych wynika, że młodzi ludzie coraz częściej muszą szukać dodatkowych źródeł finansowania, by sprostać codziennym potrzebom.

To już trzecia edycja Indeksu Kosztów Studenckich – badania przeprowadzonego w grupie studentów, użytkowników aplikacji Tikrow. Wyniki wskazują, że studenci obawiają się wzrostu kosztów utrzymania w nadchodzącym roku akademickim.

Ważne Według ponad połowy z nich (53 proc.) wzrost wydatków w porównaniu do ubiegłego roku wyniesie od 10 do 20 proc., a co piąty (19 proc. studentów) spodziewa się wzrostu nawet o 20-30 proc. Łącznie blisko 80 proc. respondentów oczekuje wzrostu wydatków od 10 do 50 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem akademickim.

Koszty utrzymania – ile wydają studenci?

Badanie wśród studentów pokazuje, że:

Największa grupa (32 proc.) na swoje utrzymanie przyznaje miesięcznie od 2000 do 3000 zł.

Dla 25 proc. kwotą wystarczającą na pokrycie miesięcznych wydatków to 1500-2000 zł.

Dla 15 proc. – od 3000 do 4000 zł. W tych wydatkach mieszczą się koszty mieszkania, przejazdów czy wyżywienia. W ubiegłym roku jedynie 30 proc. studentów deklarowało wydatki w przedziale od 2000 do 4000 zł, dziś te kwoty wskazuje blisko połowa pytanych (47 proc.).

Jedynie co dziesiąty badany deklaruje, że do utrzymania wystarczy mu 1000 zł, a 6 proc. przyznaje, że wydatki pochłaniają ponad 4000 zł.

- Wzrost cen, ale także zmiana dynamiki życia osób w wieku 19-24 lat sprawiają, że na swoje wydatki potrzebują oni coraz więcej środków. Z pomocą przychodzą takie aplikacje jak nasza, dzięki którym można przyjąć zlecenie na jeden lub kilka dni miesięcznie i szybko zwiększyć swój budżet – mówi Krzysztof Trębski, założyciel i prezes agencji pracy natychmiastowej Tikrow.

Studenci potrzebują wsparcia

Fakt, że studenci potrzebują finansowego wsparcia, potwierdzają ich odpowiedzi w ankiecie. Aż 77 proc. z nich przyznaje, że w utrzymaniu w niewielkim lub znacznym stopniu pomagają im rodzice lub opiekunowie. To niewielki spadek w porównaniu do ubiegłej edycji Indeksu (wtedy 80 proc. studentów deklarowało, że potrzebuje wsparcia). Jednocześnie 23 proc. badanych deklaruje, że utrzymuje się samodzielnie.

Źródło: Biuro Prasowe Tikrow. Opinie studentów zebrano w ankiecie w aplikacji Tikrow na próbie liczącej N=1092osób. Badanie zostało zrealizowane w dniach 18-23 września 2025 roku.