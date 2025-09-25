REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Studia » Koszty życia studentów rosną. Większość nie utrzyma się bez pomocy rodziców

Koszty życia studentów rosną. Większość nie utrzyma się bez pomocy rodziców

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 września 2025, 12:09
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
studenci, koszty
Koszty życia studentów rosną. Większość nie utrzyma się bez pomocy rodziców
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Koszty życia studentów rosną. Większość nie utrzyma się bez pomocy rodziców. Aż 77 proc. studentów przyznaje, że musi korzystać ze wsparcia najbliższych, by móc utrzymać się w trakcie roku akademickiego. To wyniki najnowszego Indeksu Kosztów Studenckich 2025.

Koszty życia studentów rosną. Większość nie utrzyma się bez pomocy rodziców

Aż 77 proc. studentów przyznaje, że musi korzystać ze wsparcia najbliższych, by móc utrzymać się w trakcie roku akademickiego. To wyniki najnowszego Indeksu Kosztów Studenckich 2025. Koszty życia studentów w Polsce rosną z roku na rok, a nadchodzący semestr zapowiada się jeszcze trudniejszy pod względem wydatków. Z najnowszych danych wynika, że młodzi ludzie coraz częściej muszą szukać dodatkowych źródeł finansowania, by sprostać codziennym potrzebom.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

To już trzecia edycja Indeksu Kosztów Studenckich – badania przeprowadzonego w grupie studentów, użytkowników aplikacji Tikrow

To już trzecia edycja Indeksu Kosztów Studenckich – badania przeprowadzonego w grupie studentów, użytkowników aplikacji Tikrow. Wyniki wskazują, że studenci obawiają się wzrostu kosztów utrzymania w nadchodzącym roku akademickim.

Ważne

Według ponad połowy z nich (53 proc.) wzrost wydatków w porównaniu do ubiegłego roku wyniesie od 10 do 20 proc., a co piąty (19 proc. studentów) spodziewa się wzrostu nawet o 20-30 proc. Łącznie blisko 80 proc. respondentów oczekuje wzrostu wydatków od 10 do 50 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem akademickim.

Koszty utrzymania – ile wydają studenci?

Badanie wśród studentów pokazuje, że:

  • Największa grupa (32 proc.) na swoje utrzymanie przyznaje miesięcznie od 2000 do 3000 zł.
  • Dla 25 proc. kwotą wystarczającą na pokrycie miesięcznych wydatków to 1500-2000 zł.
  • Dla 15 proc. – od 3000 do 4000 zł. W tych wydatkach mieszczą się koszty mieszkania, przejazdów czy wyżywienia. W ubiegłym roku jedynie 30 proc. studentów deklarowało wydatki w przedziale od 2000 do 4000 zł, dziś te kwoty wskazuje blisko połowa pytanych (47 proc.).

Jedynie co dziesiąty badany deklaruje, że do utrzymania wystarczy mu 1000 zł, a 6 proc. przyznaje, że wydatki pochłaniają ponad 4000 zł.

- Wzrost cen, ale także zmiana dynamiki życia osób w wieku 19-24 lat sprawiają, że na swoje wydatki potrzebują oni coraz więcej środków. Z pomocą przychodzą takie aplikacje jak nasza, dzięki którym można przyjąć zlecenie na jeden lub kilka dni miesięcznie i szybko zwiększyć swój budżet – mówi Krzysztof Trębski, założyciel i prezes agencji pracy natychmiastowej Tikrow.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Studenci potrzebują wsparcia

Fakt, że studenci potrzebują finansowego wsparcia, potwierdzają ich odpowiedzi w ankiecie. Aż 77 proc. z nich przyznaje, że w utrzymaniu w niewielkim lub znacznym stopniu pomagają im rodzice lub opiekunowie. To niewielki spadek w porównaniu do ubiegłej edycji Indeksu (wtedy 80 proc. studentów deklarowało, że potrzebuje wsparcia). Jednocześnie 23 proc. badanych deklaruje, że utrzymuje się samodzielnie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Źródło: Biuro Prasowe Tikrow. Opinie studentów zebrano w ankiecie w aplikacji Tikrow na próbie liczącej N=1092osób. Badanie zostało zrealizowane w dniach 18-23 września 2025 roku.

Powiązane
Pracujący studenci, a ubezpieczenie w ZUS. Umowy o pracę, o dzieło i zlecenia - składki i świadczenia
Pracujący studenci, a ubezpieczenie w ZUS. Umowy o pracę, o dzieło i zlecenia - składki i świadczenia
Student wynajmuje mieszkanie (jesień 2025 r.). Czynsze i opłaty za kawalerkę i większe mieszkania
Student wynajmuje mieszkanie (jesień 2025 r.). Czynsze i opłaty za kawalerkę i większe mieszkania
Ile kosztuje pokój dla studenta w 2025 roku? 1000 zł to dziś za mało
Ile kosztuje pokój dla studenta w 2025 roku? 1000 zł to dziś za mało
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Koszty życia studentów rosną. Większość nie utrzyma się bez pomocy rodziców
25 wrz 2025

Koszty życia studentów rosną. Większość nie utrzyma się bez pomocy rodziców. Aż 77 proc. studentów przyznaje, że musi korzystać ze wsparcia najbliższych, by móc utrzymać się w trakcie roku akademickiego. To wyniki najnowszego Indeksu Kosztów Studenckich 2025.
Dziecko z orzeczeniem w szkole. Ważne zmiany od 1 września 2025 r.
25 wrz 2025

1 września 2025 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli. Najważniejsze zmiana dotyczy możliwości kontynuowania kształcenia specjalnego w odpowiednich oddziałach także po uzyskaniu nowego orzeczenia w trakcie roku szkolnego. Ponadto określono limity liczby uczniów z nowymi orzeczeniami.
Dzień Edukacji Narodowej 2025: Czy 14 października jest wolny od pracy?
23 wrz 2025

14 października w Polsce obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, potocznie nazywany Dniem Nauczyciela. To święto wszystkich pracowników oświaty, które upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej. Jak tego dnia funkcjonują szkoły? Czy nauczyciele oraz uczniowie mają wolne?
Ogłoszono 5. edycję konkursu dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych "Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna"
16 wrz 2025

"Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna" – pod takim hasłem rusza piąta edycja ogólnopolskiego konkursu genealogicznego dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych. Organizatorem konkursu jest Minister Edukacji oraz Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

REKLAMA

Na czym polega edukacja dla bezpieczeństwa?
15 wrz 2025

Edukacja dla bezpieczeństwa to przedmiot obowiązkowy w klasie VIII szkoły podstawowej i w klasie I liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej I stopnia. Na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa uczniowie uczą się m.in. pierwszej pomocy, reagowania w sytuacjach zagrożenia działaniami wojennymi i poznają zasady ostrzegania ludności.
We wrześniu na konta nauczycieli trafi dodatkowe 1000 złotych brutto. To jednorazowa wypłata, która się nie powtórzy. Kto dostanie?
11 wrz 2025

We wrześniu na konta nauczycieli trafiają dodatkowe pieniądze. Kwota 1000 złotych brutto jest wypłacana jednorazowo i trzeba ją opodatkować i oskładkować. Kto otrzyma dodatkowe środki? Tylko jednak grupa nauczycieli.
Na kontach pracowników powinno już być dodatkowe 2000 złotych. Czas złożyć kolejny wniosek. Nie każdy wie, że ma prawo do tych pieniędzy
09 wrz 2025

Wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale również dodatkowych wydatków. Nie dziwi więc to, że pracownicy chętnie korzystają z możliwości uzyskania w tym okresie dodatkowych świadczeń. Nie zawsze jednak wiedzą, jakie mają w tym zakresie możliwości.
MEN: bez ujednolicenia pensum dla nauczycieli placówek pozaszkolnych
09 wrz 2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło, że nie zamierza ujednolicać tygodniowego pensum wychowawców z placówek pozaszkolnych (takich jak ogrody jordanowskie, bursy, schroniska młodzieżowe) z nauczycielami pracującymi w domach kultury, pałacach młodzieży czy ośrodkach sportowych. Resort podkreśla, że wynagrodzenie nauczycieli uwzględnia szerszy zakres zadań – od pensum po pracę statutową i samokształcenie – dlatego nie zaplanowano standaryzacji godzinowej.

REKLAMA

80 nowych klas mundurowych w 2026 roku - ustalono limit
09 wrz 2025

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ustalił, że w roku szkolnym 2026 możliwe będzie utworzenie maksymalnie 80 oddziałów o profilu mundurowym. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 8 września 2025 roku i wejdzie w życie po upływie 14 dni.
Nowe podstawy programowe dla przedszkoli i szkół podstawowych – ruszają konsultacje społeczne
09 wrz 2025

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE PIB) uruchamia otwarte wysłuchanie publiczne dotyczące projektów nowych podstaw programowych dla przedszkoli i szkół podstawowych. Rejestracja trwa do 12 września 2025 roku, a spotkania online zaplanowano na 18 i 19 września — to wyjątkowa okazja do wyrażenia opinii na temat edukacji przyszłych pokoleń.

REKLAMA