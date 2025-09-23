Dzień Edukacji Narodowej 2025: Czy 14 października jest wolny od pracy?

14 października w Polsce obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, potocznie nazywany Dniem Nauczyciela. To święto wszystkich pracowników oświaty, które upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej. Jak tego dnia funkcjonują szkoły? Czy nauczyciele oraz uczniowie mają wolne?

rozwiń >

Dzień Edukacji Narodowej nawiązuje do rocznicy utworzenia w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej. Święto, ustanowione ustawowo, obchodzone jest co roku 14 października i obejmuje wszystkich pracowników związanych z oświatą – nie tylko nauczycieli, ale również kadrę administracyjną i pomocniczą.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Czy 14 października jest dniem wolnym od pracy?

Choć Dzień Edukacji Narodowej to jedno z ważniejszych świąt w kalendarzu szkolnym, nie jest on dniem ustawowo wolnym od pracy. Zgodnie z Kartą Nauczyciela (art. 74), 14 października to dzień wolny od zajęć lekcyjnych, ale nie od pracy zawodowej. Oznacza to, że w szkołach nie odbywają się regularne lekcje, lecz organizowane są uroczystości, akademie, spotkania z okazji święta lub zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

Podstawa prawna Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela Art. 74. [Dzień Edukacji Narodowej] W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.

W odpowiedzi na interpelację posła Jana Rokity z 23 marca 2004 r. ws. Dnia Edukacji Narodowej, ówczesna minister edukacji narodowej i sportu Krystyna Łybacka odpowiedziała, że zgodnie z art. 74 Karty Nauczyciela, nauczyciel jest zwolniony wyłącznie od prowadzenia zajęć lekcyjnych. "W konsekwencji fakt, iż Dzień Edukacji Narodowej jest świętem pracowników oświaty, pozostaje bez związku z czasem pracy" – dodała w odpowiedzi. Przypomniała, że nauczyciel jest zobowiązany – oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych - również do realizacji m.in. czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły, z uwzględnieniem zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r., jeśli w danym dniu nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, szkoła ma obowiązek zapewnić uczniom opiekę. Oznacza to, że dyrektor powinien zorganizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze oraz poinformować rodziców o takiej możliwości.

REKLAMA

Odznaczenia państwowe

Dzień Edukacji Narodowej to także okazja do wyróżnienia osób zasłużonych dla polskiej szkoły. Minister Edukacji Narodowej wręcza odznaczenia państwowe, m.in. Krzyże Zasługi czy medale Komisji Edukacji Narodowej. Przyznawane są również nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dni wolne od pracy w 2026 r.

Warto pamiętać, że zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy, dniami wolnymi od pracy są niedziele oraz:

1 stycznia - Nowy Rok,

6 stycznia - Święto Trzech Króli,

pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

drugi dzień Wielkiej Nocy,

1 maja - Święto Państwowe,

3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

pierwszy dzień Zielonych Świątek,

dzień Bożego Ciała,

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada - Wszystkich Świętych,

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia,

25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia;

Kalendarz dni wolnych w roku szkolnym 2025/2026

Przerwa zimowa ( świąteczna) w roku szkolnym 2025/2026 wypada od 22 do 31 grudnia 2025 r. Dodatkowo warto pamiętać, że dyrektorzy szkół mają do dyspozycji tzw. dni dyrektorskie – dni wolne od zajęć. Wiele szkół prawdopodobnie wyznaczy taki dzień na 2 stycznia 2026 r. (piątek).

Ferie zimowe zostały podzielone na trzy terminy:

19 stycznia – 1 lutego 2026 r. : mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie

: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie 2 lutego – 15 lutego 2026 r.: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie

dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie 16 lutego – 1 marca 2026 r.: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie

Zaś wiosenna przerwa świąteczna zaplanowana została od 2 do 7 kwietnia 2026 r.

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2025/2026

Należy także pamiętać o tym, że oprócz dni wolnych, wynikających z kalendarza roku szkolnego, dyrektorzy szkół mają możliwość wyznaczenia w roku szkolnym dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta musi być poprzedzona konsultacjami – z radą szkoły, a jeśli jej nie powołano, z radą pedagogiczną. W przypadku szkół ogólnokształcących głos zabierają także rada rodziców i samorząd uczniowski.

Liczba dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych różni się w zależności od typu placówki:

szkoły podstawowe – do 8 dni ,

, licea ogólnokształcące – do 10 dni,

technika, szkoły branżowe I i II stopnia, szkoły policealne i centra kształcenia zawodowego – do 10 dni,

szkoły specjalne przysposabiające do pracy – do 4 dni.

Dni wolne mogą być wyznaczane m.in. w czasie egzaminów (ósmoklasisty, maturalnego, zawodowego), w święta religijne niewpisane do kalendarza dni ustawowo wolnych, a także w inne terminy uzasadnione potrzebami szkoły lub lokalnej społeczności. O ustalonych terminach dyrektor ma obowiązek poinformować uczniów, rodziców i nauczycieli najpóźniej do 30 września danego roku szkolnego (a w przypadku egzaminów zawodowych – do 31 grudnia).

Polecamy: PORADNIK OŚWIATOWY – wydanie cyfrowe oraz INFORLEX Oświata

Ważne Dni wolne od zajęć dydaktycznych nie oznaczają całkowitego zamknięcia szkoły.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, placówki mają wówczas obowiązek zapewnić uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Rodzice powinni być każdorazowo poinformowani o takiej możliwości.

Podstawa prawna § 6. [Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych]

1. W dniach, o których mowa w § 5 ust. 1, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

2. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa w § 5 ust. 1.

Egzaminy ósmoklasisty i maturalne w 2026 r.

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2025 r., ogłoszono szczegółowe terminy egzaminów ósmoklasisty i maturalnych w 2026 roku.

Egzamin ósmoklasisty:

Szkoły dla dorosłych (semestr jesienny):

termin główny – styczeń 2026 r. termin dodatkowy – maj 2026 r.

Szkoły dla dzieci i młodzieży oraz szkoły dla dorosłych (semestr wiosenny):

termin główny – 11–13 maja 2026 r. termin dodatkowy – 8–10 czerwca 2026 r.



Egzamin maturalny: