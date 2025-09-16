Ogłoszono 5. edycję konkursu dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych "Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna"

"Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna" – pod takim hasłem rusza piąta edycja ogólnopolskiego konkursu genealogicznego dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych. Organizatorem konkursu jest Minister Edukacji oraz Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

Organizatorzy zapraszają uczniów do udziału w konkursie, który łączy rodzinne opowieści z narodową historią. Zadaniem uczestników będzie stworzenie drzewa genealogicznego oraz opracowanie go w oparciu o rozmowy z bliskimi, dokumenty rodzinne i materiały archiwalne.

Konkurs: zasady

5. edycja konkursu "Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna" dedykowany jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Konkurs został podzielony na dwie kategorie wiekowe: uczniów klas IV-VI oraz uczniów klas VII-VIII.

Należy przygotować projekt dotyczący historii własnej rodziny. Powinien on zostać przedstawiony w formie drzewa genealogicznego, opracowanego na podstawie rozmów z członkami rodziny, rodzinnych dokumentów lub materiałów dostępnych w Archiwach Państwowych.

Konkurs: opiekun merytoryczny

Nauczyciele w szkołach podstawowych, w klasach IV-VIII mogą zostać opiekunami merytorycznymi projektu edukacyjnego. Opiekunowie merytoryczni mają za zadanie pomoc uczniom w opracowaniu drzew genealogicznych, a także pozostałych elementów pracy konkursowej. To właśnie opiekunowie merytoryczni odpowiadają za projekt na etapie szkolnym i wyłącznie oni mogą zgłosić go do dalszych etapów konkursu.

Co powinna zawierać praca?

W zależności od wieku ucznia, praca powinna zawierać inne elementy. Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie konkursu,

Praca uczniów klas 4-6 ma zawierać:

drzewo genealogiczne (wykres) rodziny ucznia, wykonane dowolną techniką plastyczną lub wygenerowane w dowolnym programie komputerowym (format pdf) lub w obu wersjach (każda z wersji drzewa jest punktowana oddzielnie);

opis drzewa genealogicznego z podaniem danych biograficznych (np. daty urodzeń, zgonów, zawartych małżeństw) oraz liczby pokoleń przedstawionych na tym wykresie;

informację o innowacyjnym sposobie wykorzystania projektu edukacyjnego na lekcji (np. fotografia z zajęć i krótki opis).



oraz nieobowiązkowy, ale dodatkowo punktowany:

przekaz uzupełniający drzewo genealogiczne, przedstawiający losy rodziny na tle wydarzeń historycznych, możliwe obie wersje przedstawienia losów rodziny, np. opis, nagranie, fotografie lub inna forma.

Praca uczniów klas 7-8 ma zawierać:

drzewo genealogiczne (wykres) rodziny ucznia, wykonane dowolną techniką plastyczną lub wygenerowane w dowolnym programie komputerowym (format pdf) lub w obu wersjach (każda z wersji drzewa jest punktowana oddzielnie);

opis drzewa genealogicznego z podaniem danych biograficznych (np. daty urodzeń, zgonów, zawartych małżeństw) oraz liczby pokoleń przedstawionych na tym wykresie;

przekaz uzupełniający drzewo genealogiczne, przedstawiający losy rodziny na tle wydarzeń historycznych np. opis, nagranie, fotografie lub inna forma;

odwzorowania cyfrowe dokumentów źródłowych (skany, zdjęcia) wykorzystanych do przygotowania drzewa genealogicznego wraz z opisem ich pochodzenia;

wykaz dokumentów wykorzystanych w projekcie edukacyjnym, wraz ze wskazaniem źródła ich pozyskania (np. archiwum rodzinne, archiwum państwowe, przekaz ustny, portale internetowe);

informację o innowacyjnym sposobie wykorzystania projektu edukacyjnego na lekcji (np. fotografia z zajęć i krótki opis).

Konkurs: etapy

Konkurs podzielony jest na trzy etapy: szkolny, wojewódzki oraz ogólnopolski. Pierwszy z nich potrwa od 9 do 16 marca 2026 r. Podczas tego etapu konkursu, Komisje Szkolne będą oceniały kompletność zgłoszeń konkursowych oraz prezentację pracy przez ucznia. Następnie, prace, które przejdą przez ten etap, będzie można zgłosić do etapu wojewódzkiego, który odbywać się będzie od 17 do 24 marca 2026 r. Zgłoszenia do etapu wojewódzkiego odbywać się będą za pomocą formularza zgłoszeniowego, który zamieszczony jest na stronie konkursu. Należy także dołączyć wszelkie dokumenty, które zostały wymienione w regulaminie konkursu. Zgłoszenia konkursowe przesłane po 24 marca 2026 r. oraz niekompletne nie będą oceniane. Wyniki etapu wojewódzkiego zostaną ogłoszone na stronie internetowej kuratorium oświaty i archiwum państwowego właściwych ze względu na miejsce położenia szkoły/placówki najpóźniej 15 kwietnia 2026. W etapie ogólnopolskim Kapituła Konkursu wyłoni 16 laureatów:

8 uczniów z klas IV–VI,

8 uczniów z klas VII–VIII.

Dodatkowo Kapituła może przyznać wyróżnienia. Lista laureatów zostanie opublikowana 20 maja 2025 r. na stronach internetowych organizatorów konkursu.