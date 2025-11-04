REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » RPO apeluje o treści antydyskryminacyjne w nowej podstawie programowej. „Szkoła musi uczyć szacunku i równości”

RPO apeluje o treści antydyskryminacyjne w nowej podstawie programowej. „Szkoła musi uczyć szacunku i równości”

Subskrybuj nas na Youtube
04 listopada 2025, 13:25

REKLAMA

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił się do minister edukacji Barbary Nowackiej o uwzględnienie w nowej podstawie programowej treści dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy. Zdaniem RPO to jeden z najskuteczniejszych sposobów realizacji zasady równego traktowania w polskich szkołach.

Nowa podstawa programowa od 2026 roku

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje obecnie projekty nowych podstaw programowych dla wychowania przedszkolnego i edukacji ogólnej w szkołach podstawowych. Zgodnie z zapowiedziami resortu, mają one zacząć obowiązywać od września 2026 roku – najpierw w przedszkolach oraz w klasach I i IV szkoły podstawowej, a następnie stopniowo w kolejnych rocznikach.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Na etapie prac koncepcyjnych głos w sprawie zabrał Rzecznik Praw Obywatelskich, który zaapelował o włączenie do nowej podstawy treści antydyskryminacyjnych, równościowych i przeciwdziałających przemocy. Rzecznik podkreślił, że szkoła odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu postaw społecznych, dlatego edukacja w tym zakresie powinna być systemowa, a nie incydentalna.

Równość, tolerancja i przeciwdziałanie przemocy – wciąż za mało miejsca w programach

W piśmie skierowanym do minister Barbary Nowackiej, RPO wskazał, że obecne podstawy programowe nie zapewniają wystarczającego miejsca na edukację dotyczącą równego traktowania, przeciwdziałania przemocy i rozwijania postaw tolerancji.

Choć część tych zagadnień pojawia się w ramach przedmiotu „Edukacja zdrowotna”, przedmiot ten ma charakter nieobowiązkowy, a z jego realizacji rezygnuje duża część szkół i uczniów. W efekcie zdecydowana większość młodzieży nie ma realnego dostępu do wiedzy o przemocy, równości płci, czy potrzebach osób w kryzysie psychicznym lub z niepełnosprawnościami.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

RPO zaznaczył, że takie treści powinny być wpisane w podstawę programową głównych przedmiotów, w formie adekwatnej do wieku i etapu rozwoju uczniów. Ich obecność w programie nauczania nie tylko pomaga respektować przepisy prawa, ale także kształtuje postawy empatii, szacunku i zrozumienia dla różnorodności.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Uczniowie chcą edukacji antydyskryminacyjnej

Z badań zrealizowanych na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że 81,5 proc. uczniów popiera wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej do szkół.

To dowód na rosnącą świadomość młodego pokolenia w kwestiach równościowych i potrzebę rozmowy o różnorodności. Młodzież oczekuje szkoły, która uczy nie tylko wiedzy encyklopedycznej, ale też umiejętności społecznych i wrażliwości na drugiego człowieka.

W opinii RPO, wdrożenie takich treści do programów nauczania to inwestycja w bezpieczniejsze i bardziej empatyczne środowisko szkolne, w którym każdy uczeń czuje się akceptowany i szanowany.

Międzynarodowe zobowiązania Polski i rola szkoły

Rzecznik przypomniał, że obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami wynika nie tylko z krajowych przepisów – m.in. Prawa oświatowego – ale też z licznych umów międzynarodowych, które Polska ratyfikowała.

Takie zalecenia formułują m.in.:

  • Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI),
  • Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ,
  • Grupa Ekspertów GREVIO zajmująca się przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Organizacje te zwracają uwagę, że w polskich szkołach brakuje systemowej edukacji równościowej, a tematy dotyczące dyskryminacji, stereotypów płciowych czy orientacji psychoseksualnej często są pomijane.

RPO podkreślił, że odpowiednio przygotowana podstawa programowa może wzmocnić realizację obowiązku szkoły, jakim jest kształtowanie postaw szacunku, otwartości i solidarności – bez naruszania konstytucyjnych zasad bezstronności światopoglądowej czy prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Edukacja o równości to nie ideologia, lecz prawo i obowiązek

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, włączenie do programów nauczania treści dotyczących równości i przeciwdziałania przemocy nie ma charakteru ideologicznego, lecz wynika z obowiązku państwa do ochrony praw człowieka i zapewnienia każdemu dziecku bezpiecznego środowiska nauki i rozwoju.

RPO zwrócił się do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zajęcie stanowiska i uwzględnienie tych postulatów w projektach nowych podstaw.

Resort edukacji ma przedstawić projekty do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych w najbliższych tygodniach. Jeśli propozycje zostaną przyjęte, treści antydyskryminacyjne i równościowe mogą stać się integralną częścią nauczania w polskich szkołach już od roku szkolnego 2026/2027.

Powiązane
Loterie fantowe w szkołach – jak zorganizować je zgodnie z prawem?
Loterie fantowe w szkołach – jak zorganizować je zgodnie z prawem?
Uczniowie poznają zasady bezpieczeństwa i obronności - rusza 4. edycja programu „Edukacja z wojskiem”
Uczniowie poznają zasady bezpieczeństwa i obronności - rusza 4. edycja programu „Edukacja z wojskiem”
IBE proponuje wprowadzenie „pracy własnej ucznia”. Nowa kategoria dydaktyczna może zastąpić tradycyjne prace domowe - AKTUALIZACJA
IBE proponuje wprowadzenie „pracy własnej ucznia”. Nowa kategoria dydaktyczna może zastąpić tradycyjne prace domowe - AKTUALIZACJA
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Loterie fantowe w szkołach – jak zorganizować je zgodnie z prawem?
04 lis 2025

Organizacja loterii fantowych w szkołach to popularny sposób pozyskiwania środków na cele charytatywne, społeczne czy edukacyjne. Choć wydarzenia tego typu często mają charakter dobroczynny, nie zwalnia to ich organizatorów z obowiązku przestrzegania przepisów prawa. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przypomniało ostatnio o zasadach wynikających z ustawy o grach hazardowych – a te są jasno określone.
IBE proponuje wprowadzenie „pracy własnej ucznia”. Nowa kategoria dydaktyczna może zastąpić tradycyjne prace domowe - AKTUALIZACJA
03 lis 2025

Instytut Badań Edukacyjnych przedstawił Ministerstwu Edukacji Narodowej rekomendacje zmian w przepisach dotyczących prac domowych. Eksperci proponują wprowadzenie ustawowego pojęcia „pracy własnej uczennicy lub ucznia” – dobrowolnej, nieocenianej formy aktywności, która miałaby wspierać samodzielność i rozwój dzieci. [AKTUALIZACJA]
Uczniowie ze szkół artystycznych ze stypendium ministra kultury
31 paź 2025

MKiDN poinformowało, że 94 uczniów z całej Polski, kształcących się w szkołach muzycznych, plastycznych i baletowych, otrzymało za swoje osiągnięcia stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
ZPP: Powiaty nie powinny włączać szkół gminnych do programu „Wyjście z klasą”
31 paź 2025

Związek Powiatów Polskich (ZPP) skierował do starostów rekomendację dotyczącą realizacji rządowego programu „Wyjście z klasą”, prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. ZPP zaleca, by powiaty składały wnioski wyłącznie w odniesieniu do szkół, dla których są organem prowadzącym, bez włączania w program szkół gminnych.

REKLAMA

Uczniowie poznają zasady bezpieczeństwa i obronności - rusza 4. edycja programu „Edukacja z wojskiem”
30 paź 2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Obrony Narodowej zainaugurowały czwartą edycję programu „Edukacja z wojskiem”. To największa odsłona projektu, którego celem jest zwiększenie świadomości uczniów w zakresie bezpieczeństwa, obronności i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia w szkołach potrwają do 19 grudnia 2025 roku.
Studenci pobierający rentę rodzinną z ZUS muszą się pospieszyć. Do 31 października mają czas na złożenie zaświadczenia z uczelni
30 paź 2025

Zbliża się ostateczny termin dla studentów, którzy pobierają rentę rodzinną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do 31 października 2025 roku muszą oni dostarczyć do ZUS zaświadczenie do wniosku o kontynuowanie wypłaty renty. Brak dokumentu oznacza utratę prawa do wypłaty renty za październik.
Co wybrać: szkoła prywatna czy państwowa? 11,6 proc. szkół to szkoły prywatne, a jeszcze niedawno szkoła niepubliczna była luksusem
30 paź 2025

Szkoła prywatna czy państwowa - co jest lepsze dla dziecka? Obecnie aż 11,6 proc. szkół to szkoły prywatne, a jeszcze niedawno szkoła niepubliczna była luksusem. Obecnie co szóste dziecko uczęszcza do niepublicznej placówki.
Biznes zaczyna się na uczelni - uczelnie otwierają studentom drogę do startupowego sukcesu
29 paź 2025

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Hubert Adamczewski, współtworzy innowacyjną firmę technologiczną, która dzięki przemyślanej kampanii crowdfundingowej i pracowitości zespołu osiągnęła pierwsze globalne sukcesy. Jego historia pokazuje, że uczelnia może być nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale również startem do świata biznesu. Wydział Zarządzania UW stwarza środowisko sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości już na etapie studiów.

REKLAMA

Co 5. egzaminator popełnia błędy przy sprawdzaniu matur. Procedury odwoławcze są archaiczne. Co trzeba zmienić
29 paź 2025

Matura to najważniejszy egzamin w życiu młodego człowieka. Tymczasem co 5. egzaminator popełnia błędy przy sprawdzaniu matur. Często oznacza to koniec drogi na wymarzone studia. Procedury odwoławcze są archaiczne. Co trzeba zmienić?
Tak rodzice terroryzują nauczycieli i dyrekcję w podstawówkach. To już norma?
03 lis 2025

Czy w podstawówkach nie będzie już stawiania jedynek? Jeśli tak, to nie z powodu coraz lepszych uczniowskich wyników, a z obawy przed rodzicami, którzy do dyrekcji szkoły skarżą się na nauczycieli stawiających złe oceny. Szefostwo daje pedagogom do zrozumienia, że powodujące konflikt z rodzicami jedynki są… niemile widziane.

REKLAMA