Zbliża się ostateczny termin dla studentów, którzy pobierają rentę rodzinną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do 31 października 2025 r. muszą oni dostarczyć do ZUS zaświadczenie do wniosku o kontynuowanie wypłaty renty. Brak dokumentu oznacza utratę prawa do wypłaty renty za październik.

Do 31 października studenci uprawnieni do pobierania renty rodzinnej z ZUS powinni dostarczyć do urzędu aktualne zaświadczenie z uczelni. To właśnie ten dokument potwierdza, że kontynuują naukę i wciąż spełniają warunki do otrzymywania świadczenia. Jeśli nie zrobią tego na czas, ZUS wstrzyma wypłatę renty, a pieniądze za październik bezpowrotnie przepadną.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Kto musi złożyć nowe zaświadczenie z uczelni?

Nie wszyscy żacy muszą co roku przynosić dokumenty do ZUS. Obowiązek dotyczy tych studentów, którym uczelnia w poprzednim roku wydała zaświadczenie tylko na jeden rok akademicki.

Jeżeli natomiast w pierwszym zaświadczeniu z uczelni był wskazany całkowity okres trwania studiów – np. trzyletnie studia licencjackie lub pięcioletnie jednolite magisterskie – wówczas nie trzeba dostarczać kolejnych zaświadczeń.

ZUS wypłaca rentę przez okres wskazany w dokumencie, ale w każdej chwili może sprawdzić, czy student faktycznie kontynuuje naukę.

REKLAMA

Jakie dokumenty należy złożyć do ZUS?

Aby nie stracić świadczenia, należy przygotować i złożyć dwa dokumenty:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki wydane przez uczelnię (można je uzyskać w dziekanacie). Wniosek przedłużenie prawa do renty rodzinnej w związku z kontynuacją nauki (ERR-KN).

Złożenie kompletu dokumentów jeszcze w październiku gwarantuje wypłatę świadczenia od tego miesiąca.

Studentom, którzy pobierają rentę rodzinną i dostarczą w terminie zaświadczenie do ZUS, świadczenie będzie wypłacane bez przerwy.

Komu przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna przysługuje dzieciom po zmarłych rodzicach lub opiekunach:

do 16. roku życia ,

, lub – jeśli kontynuują naukę – do ukończenia 25. roku życia ,

, a jeśli 25. urodziny przypadają w trakcie ostatniego roku studiów – do końca roku akademickiego.

Prawo do świadczenia potwierdza zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, które ZUS przyjmuje jako podstawę do wypłaty.

Spóźnione złożenie dokumentów oznacza utratę pieniędzy

Jeśli student spóźni się i przyniesie zaświadczenie dopiero w listopadzie, nie dostanie już renty za październik. ZUS zacznie wypłatę dopiero od miesiąca, w którym dokumenty wpłyną.

Studenci, którzy przerwali lub zakończyli naukę, mają obowiązek niezwłocznie poinformować o tym ZUS. W przeciwnym razie mogą otrzymać pieniądze nienależnie, a następnie będą musieli je zwrócić wraz z odsetkami.