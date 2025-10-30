Studenci pobierający rentę rodzinną z ZUS muszą się pospieszyć. Do 31 października mają czas na złożenie zaświadczenia z uczelni
Zbliża się ostateczny termin dla studentów, którzy pobierają rentę rodzinną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do 31 października 2025 r. muszą oni dostarczyć do ZUS zaświadczenie do wniosku o kontynuowanie wypłaty renty. Brak dokumentu oznacza utratę prawa do wypłaty renty za październik.
Do 31 października studenci uprawnieni do pobierania renty rodzinnej z ZUS powinni dostarczyć do urzędu aktualne zaświadczenie z uczelni. To właśnie ten dokument potwierdza, że kontynuują naukę i wciąż spełniają warunki do otrzymywania świadczenia. Jeśli nie zrobią tego na czas, ZUS wstrzyma wypłatę renty, a pieniądze za październik bezpowrotnie przepadną.
Kto musi złożyć nowe zaświadczenie z uczelni?
Nie wszyscy żacy muszą co roku przynosić dokumenty do ZUS. Obowiązek dotyczy tych studentów, którym uczelnia w poprzednim roku wydała zaświadczenie tylko na jeden rok akademicki.
Jeżeli natomiast w pierwszym zaświadczeniu z uczelni był wskazany całkowity okres trwania studiów – np. trzyletnie studia licencjackie lub pięcioletnie jednolite magisterskie – wówczas nie trzeba dostarczać kolejnych zaświadczeń.
ZUS wypłaca rentę przez okres wskazany w dokumencie, ale w każdej chwili może sprawdzić, czy student faktycznie kontynuuje naukę.
Jakie dokumenty należy złożyć do ZUS?
Aby nie stracić świadczenia, należy przygotować i złożyć dwa dokumenty:
- Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki wydane przez uczelnię (można je uzyskać w dziekanacie).
- Wniosek przedłużenie prawa do renty rodzinnej w związku z kontynuacją nauki (ERR-KN).
Złożenie kompletu dokumentów jeszcze w październiku gwarantuje wypłatę świadczenia od tego miesiąca.
Studentom, którzy pobierają rentę rodzinną i dostarczą w terminie zaświadczenie do ZUS, świadczenie będzie wypłacane bez przerwy.
Komu przysługuje renta rodzinna?
Renta rodzinna przysługuje dzieciom po zmarłych rodzicach lub opiekunach:
- do 16. roku życia,
- lub – jeśli kontynuują naukę – do ukończenia 25. roku życia,
- a jeśli 25. urodziny przypadają w trakcie ostatniego roku studiów – do końca roku akademickiego.
Prawo do świadczenia potwierdza zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, które ZUS przyjmuje jako podstawę do wypłaty.
Spóźnione złożenie dokumentów oznacza utratę pieniędzy
Jeśli student spóźni się i przyniesie zaświadczenie dopiero w listopadzie, nie dostanie już renty za październik. ZUS zacznie wypłatę dopiero od miesiąca, w którym dokumenty wpłyną.
Studenci, którzy przerwali lub zakończyli naukę, mają obowiązek niezwłocznie poinformować o tym ZUS. W przeciwnym razie mogą otrzymać pieniądze nienależnie, a następnie będą musieli je zwrócić wraz z odsetkami.
