Strona główna » Edukacja » Szkoła » Rusza 4. edycja programu „Edukacja z wojskiem". Uczniowie poznają zasady bezpieczeństwa i obronności

Rusza 4. edycja programu „Edukacja z wojskiem”. Uczniowie poznają zasady bezpieczeństwa i obronności

30 października 2025, 15:38
[Data aktualizacji 30 października 2025, 15:48]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
szkoła uczniowie uczeń klasa lekcje edukacja z wojskiem Ministerstwo Edukacji Narodowej MEN Ministerstwo Obrony Narodowej MON Barbara Nowacka Władysław Kosiniak-Kamysz bezpieczeństwo w szkołach edukacja dla bezpieczeństwa obronność pierwsza pomoc szkoły w Polsce programy edukacyjne
Rusza 4. edycja programu „Edukacja z wojskiem”. Uczniowie poznają zasady bezpieczeństwa i obronności
REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Obrony Narodowej zainaugurowały czwartą edycję programu „Edukacja z wojskiem”. To największa odsłona projektu, którego celem jest zwiększenie świadomości uczniów w zakresie bezpieczeństwa, obronności i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia w szkołach potrwają do 19 grudnia 2025 roku.

Edukacja z wojskiem: bezpieczeństwo i odporność społeczna w centrum uwagi

Minister edukacji Barbara Nowacka podkreśliła, że program ma kluczowe znaczenie dla kształtowania odporności społecznej wśród młodych ludzi.

REKLAMA

REKLAMA

– Żyjemy w czasach bardzo trudnych. Wojna jest tuż za naszą granicą, a sygnały alarmowe i działania kryzysowe wywołują wielki stres, szczególnie wśród młodzieży. Państwo nie może być w tej sprawie bierne – mówiła minister.

Nowacka zaznaczyła również, że „Edukacja z wojskiem” to pierwszy program, który realnie wprowadza tematykę obronności i bezpieczeństwa do szkół na szeroką skalę.

Wojsko w szkołach – nauka poprzez praktykę

Zajęcia prowadzone przez żołnierzy łączą teorię z praktyką. Obejmują m.in.:

REKLAMA

  • zasady alarmowania i ewakuacji,
  • udzielanie pierwszej pomocy,
  • reagowanie na zagrożenia i sytuacje kryzysowe,
  • bezpieczeństwo w kontaktach z nieznanymi lub podejrzanymi obiektami.

Zajęcia odbywają się zarówno w salach lekcyjnych, jak i na boiskach szkolnych. Program dostosowany jest do wieku uczniów, by w przystępny sposób przekazać wiedzę o bezpieczeństwie i obronności.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kosiniak-Kamysz: Nie ma odporności bez świadomości

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na znaczenie nauki pierwszej pomocy i przygotowania młodzieży do reagowania w sytuacjach zagrożenia:

– Dziękujemy wszystkim rodzicom, szkołom i samorządom, że inwestują w naukę pierwszej pomocy. Udzielanie pomocy musi być automatyczne. Nie ma odporności bez świadomości podkreślił szef MON.

Program obejmie tysiące szkół w całej Polsce

„Edukacja z wojskiem” realizowana jest w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem klas VIII szkół podstawowych oraz klas I szkół ponadpodstawowych, gdzie już obowiązuje przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa.

W szkołach średnich przewidziano także spotkania z weteranami organizowane wspólnie z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Kolejne edycje już w planach

Podczas konferencji inaugurującej program zapowiedziano jego kontynuację w kolejnych latach oraz poszerzenie działań o nowe inicjatywy edukacyjne z zakresu obronności i bezpieczeństwa. Celem rządu jest, by jak najwięcej młodych osób było przygotowanych na sytuacje kryzysowe i potrafiło reagować z rozwagą.

Źródło: INFOR
Rusza 4. edycja programu „Edukacja z wojskiem”. Uczniowie poznają zasady bezpieczeństwa i obronności
30 paź 2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Obrony Narodowej zainaugurowały czwartą edycję programu „Edukacja z wojskiem”. To największa odsłona projektu, którego celem jest zwiększenie świadomości uczniów w zakresie bezpieczeństwa, obronności i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia w szkołach potrwają do 19 grudnia 2025 roku.
Studenci pobierający rentę rodzinną z ZUS muszą się pospieszyć. Do 31 października mają czas na złożenie zaświadczenia z uczelni
30 paź 2025

Zbliża się ostateczny termin dla studentów, którzy pobierają rentę rodzinną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do 31 października 2025 r. muszą oni dostarczyć do ZUS zaświadczenie do wniosku o kontynuowanie wypłaty renty. Brak dokumentu oznacza utratę prawa do wypłaty renty za październik.
Co wybrać: szkoła prywatna czy państwowa? 11,6 proc. szkół to szkoły prywatne, a jeszcze niedawno szkoła niepubliczna była luksusem
30 paź 2025

Szkoła prywatna czy państwowa - co jest lepsze dla dziecka? Obecnie aż 11,6 proc. szkół to szkoły prywatne, a jeszcze niedawno szkoła niepubliczna była luksusem. Obecnie co szóste dziecko uczęszcza do niepublicznej placówki.
Biznes zaczyna się na uczelni - uczelnie otwierają studentom drogę do startupowego sukcesu
29 paź 2025

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Hubert Adamczewski, współtworzy innowacyjną firmę technologiczną, która dzięki przemyślanej kampanii crowdfundingowej i pracowitości zespołu osiągnęła pierwsze globalne sukcesy. Jego historia pokazuje, że uczelnia może być nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale również startem do świata biznesu. Wydział Zarządzania UW stwarza środowisko sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości już na etapie studiów.

Co 5. egzaminator popełnia błędy przy sprawdzaniu matur. Procedury odwoławcze są archaiczne. Co trzeba zmienić
29 paź 2025

Matura to najważniejszy egzamin w życiu młodego człowieka. Tymczasem co 5. egzaminator popełnia błędy przy sprawdzaniu matur. Często oznacza to koniec drogi na wymarzone studia. Procedury odwoławcze są archaiczne. Co trzeba zmienić?
Tak rodzice terroryzują nauczycieli i dyrekcję w podstawówkach. To już norma?
30 paź 2025

Czy w podstawówkach nie będzie już stawiania jedynek? Jeśli tak, to nie z powodu coraz lepszych uczniowskich wyników, a z obawy przed rodzicami, którzy do dyrekcji szkoły skarżą się na nauczycieli stawiających złe oceny. Szefostwo daje pedagogom do zrozumienia, że powodujące konflikt z rodzicami jedynki są… niemile widziane.
Z egzaminów próbnych nie wystawia się ocen! To dotyczy ósmoklasistów i maturzystów. Przypomniał o tym dyrektor CKE
28 paź 2025

Egzaminy próbne nie są obowiązkowe, ale szkoła może je zorganizować na podstawie zaleceń CKE. Trzeba jednak pamiętać, że nie wystawia się z nich ocen, a uczeń powinien otrzymać informację zwrotną o swoich mocnych i słabych stronach.
Bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli: nauczanie nowego przedmiotu.
27 paź 2025

Od 1 września 2025 roku uczniowie techników oraz uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą wybrać nowy przedmiot – technik gospodarki nieruchomościami. Nauczyciele, którzy chcą prowadzić zajęcia z tego obszaru, mogą zdobyć kwalifikacje dzięki bezpłatnym studiom podyplomowym oferowanym przez czołowe uczelnie w Polsce.

2500 złotych dla nauczycieli. Wnioski można składać jeszcze do 21 listopada 2025 roku. Chodzi o konkretne grupy pracowników
28 paź 2025

Nauczyciele ponownie mogą się ubiegać o bon na laptop o wartości 2500 złotych. Czasu na złożenie wniosku jest niewiele. Skorzystać może ta grupa uprawnionych, która wcześniej nie miała możliwości ubiegania się o wsparcie, mimo że była do tego uprawniona.
Nagroda główna 7 tys. zł i płatne praktyki absolwenckie. Jak wziąć udział w konkursie Prezesa UOKiK?
27 paź 2025

Prezes UOKiK czeka na prace magisterskie o ochronie konkurencji lub ochronie konsumentów, napisane po polsku lub angielsku. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne i płatne praktyki absolwenckie.

