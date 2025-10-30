Rusza 4. edycja programu „Edukacja z wojskiem”. Uczniowie poznają zasady bezpieczeństwa i obronności

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Obrony Narodowej zainaugurowały czwartą edycję programu „Edukacja z wojskiem”. To największa odsłona projektu, którego celem jest zwiększenie świadomości uczniów w zakresie bezpieczeństwa, obronności i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia w szkołach potrwają do 19 grudnia 2025 roku.

Edukacja z wojskiem: bezpieczeństwo i odporność społeczna w centrum uwagi

Minister edukacji Barbara Nowacka podkreśliła, że program ma kluczowe znaczenie dla kształtowania odporności społecznej wśród młodych ludzi.

– Żyjemy w czasach bardzo trudnych. Wojna jest tuż za naszą granicą, a sygnały alarmowe i działania kryzysowe wywołują wielki stres, szczególnie wśród młodzieży. Państwo nie może być w tej sprawie bierne – mówiła minister.

Nowacka zaznaczyła również, że „Edukacja z wojskiem” to pierwszy program, który realnie wprowadza tematykę obronności i bezpieczeństwa do szkół na szeroką skalę.

Wojsko w szkołach – nauka poprzez praktykę

Zajęcia prowadzone przez żołnierzy łączą teorię z praktyką. Obejmują m.in.:

zasady alarmowania i ewakuacji ,

, udzielanie pierwszej pomocy ,

, reagowanie na zagrożenia i sytuacje kryzysowe ,

, bezpieczeństwo w kontaktach z nieznanymi lub podejrzanymi obiektami.

Zajęcia odbywają się zarówno w salach lekcyjnych, jak i na boiskach szkolnych. Program dostosowany jest do wieku uczniów, by w przystępny sposób przekazać wiedzę o bezpieczeństwie i obronności.

Kosiniak-Kamysz: Nie ma odporności bez świadomości

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na znaczenie nauki pierwszej pomocy i przygotowania młodzieży do reagowania w sytuacjach zagrożenia:

– Dziękujemy wszystkim rodzicom, szkołom i samorządom, że inwestują w naukę pierwszej pomocy. Udzielanie pomocy musi być automatyczne. Nie ma odporności bez świadomości – podkreślił szef MON.

Program obejmie tysiące szkół w całej Polsce

„Edukacja z wojskiem” realizowana jest w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem klas VIII szkół podstawowych oraz klas I szkół ponadpodstawowych, gdzie już obowiązuje przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa.

W szkołach średnich przewidziano także spotkania z weteranami organizowane wspólnie z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Kolejne edycje już w planach

Podczas konferencji inaugurującej program zapowiedziano jego kontynuację w kolejnych latach oraz poszerzenie działań o nowe inicjatywy edukacyjne z zakresu obronności i bezpieczeństwa. Celem rządu jest, by jak najwięcej młodych osób było przygotowanych na sytuacje kryzysowe i potrafiło reagować z rozwagą.