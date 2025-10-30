Rusza 4. edycja programu „Edukacja z wojskiem”. Uczniowie poznają zasady bezpieczeństwa i obronności
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Obrony Narodowej zainaugurowały czwartą edycję programu „Edukacja z wojskiem”. To największa odsłona projektu, którego celem jest zwiększenie świadomości uczniów w zakresie bezpieczeństwa, obronności i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia w szkołach potrwają do 19 grudnia 2025 roku.
Edukacja z wojskiem: bezpieczeństwo i odporność społeczna w centrum uwagi
Minister edukacji Barbara Nowacka podkreśliła, że program ma kluczowe znaczenie dla kształtowania odporności społecznej wśród młodych ludzi.
– Żyjemy w czasach bardzo trudnych. Wojna jest tuż za naszą granicą, a sygnały alarmowe i działania kryzysowe wywołują wielki stres, szczególnie wśród młodzieży. Państwo nie może być w tej sprawie bierne – mówiła minister.
Nowacka zaznaczyła również, że „Edukacja z wojskiem” to pierwszy program, który realnie wprowadza tematykę obronności i bezpieczeństwa do szkół na szeroką skalę.
Wojsko w szkołach – nauka poprzez praktykę
Zajęcia prowadzone przez żołnierzy łączą teorię z praktyką. Obejmują m.in.:
- zasady alarmowania i ewakuacji,
- udzielanie pierwszej pomocy,
- reagowanie na zagrożenia i sytuacje kryzysowe,
- bezpieczeństwo w kontaktach z nieznanymi lub podejrzanymi obiektami.
Zajęcia odbywają się zarówno w salach lekcyjnych, jak i na boiskach szkolnych. Program dostosowany jest do wieku uczniów, by w przystępny sposób przekazać wiedzę o bezpieczeństwie i obronności.
Kosiniak-Kamysz: Nie ma odporności bez świadomości
Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na znaczenie nauki pierwszej pomocy i przygotowania młodzieży do reagowania w sytuacjach zagrożenia:
– Dziękujemy wszystkim rodzicom, szkołom i samorządom, że inwestują w naukę pierwszej pomocy. Udzielanie pomocy musi być automatyczne. Nie ma odporności bez świadomości – podkreślił szef MON.
Program obejmie tysiące szkół w całej Polsce
„Edukacja z wojskiem” realizowana jest w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem klas VIII szkół podstawowych oraz klas I szkół ponadpodstawowych, gdzie już obowiązuje przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa.
W szkołach średnich przewidziano także spotkania z weteranami organizowane wspólnie z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.
Kolejne edycje już w planach
Podczas konferencji inaugurującej program zapowiedziano jego kontynuację w kolejnych latach oraz poszerzenie działań o nowe inicjatywy edukacyjne z zakresu obronności i bezpieczeństwa. Celem rządu jest, by jak najwięcej młodych osób było przygotowanych na sytuacje kryzysowe i potrafiło reagować z rozwagą.
