Strona główna » Edukacja » Szkoła » Uczniowie ze szkół artystycznych ze stypendium ministra kultury

Uczniowie ze szkół artystycznych ze stypendium ministra kultury

31 października 2025, 12:25
szkoła muzyczna muzyka uczeń klasa
Uczniowie ze szkół artystycznych ze stypendium ministra kultury
MKiDN poinformowało, że 94 uczniów z całej Polski, kształcących się w szkołach muzycznych, plastycznych i baletowych, otrzymało za swoje osiągnięcia stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Stypendium, to nie tylko motywacja

- Stypendia, jako zagwarantowana na poziomie ustawowym forma docenienia młodych artystów o wybitnych umiejętnościach, stanowią nie tylko wymierny środek motywacyjny, ale także istotne wsparcie materialne umożliwiające rozwój talentu. Spośród stypendystów rekrutują się późniejsi laureaci najbardziej renomowanych konkursów artystycznych – zarówno krajowych, jak i międzynarodowych – powiedział Rogowski.

Stypendium może trafić do każdego ucznia szkoły artystycznej, niezależnie od tego, czy mieszka w dużym mieście, czy też w najmniejszej miejscowości. To namacalne świadectwo tego, że praca i osiągnięcia młodego artysty są nie tylko znane, ale także docenione i warte uznania, już na tak początkowym etapie kariery. Mam nadzieję, że każdego stypendystę czeka piękna, artystyczna przyszłość, pełna twórczych spełnień i sukcesów – dodał.

Koncert laureatów

Uroczystość zwieńczył koncert w wykonaniu laureatów: Zuzanny Krystian-Browalskiej (fortepian) z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Zenona Brzewskiego w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie, Martyny Kruk (flet) z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach, Kwartetu Klarnetowego w składzie: Ilona Roman, Antoni Grajewski, Leon Łunkiewicz oraz Krzysztof Maślanka z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. (PAP)

oprac. Kinga Olszacka
Źródło: PAP
