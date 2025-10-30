REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Szkoła » Co wybrać: szkoła prywatna czy państwowa? 11,6 proc. szkół to szkoły prywatne, a jeszcze niedawno szkoła niepubliczna była luksusem

Co wybrać: szkoła prywatna czy państwowa? 11,6 proc. szkół to szkoły prywatne, a jeszcze niedawno szkoła niepubliczna była luksusem

30 października 2025, 09:49
Szkoła publiczna czy szkoła prywatna - co wybrać dla dziecka?
Szkoła publiczna czy szkoła prywatna - co wybrać dla dziecka?
Szkoła prywatna czy państwowa - co jest lepsze dla dziecka? Obecnie aż 11,6 proc. szkół to szkoły prywatne, a jeszcze niedawno szkoła niepubliczna była luksusem. Obecnie co szóste dziecko uczęszcza do niepublicznej placówki.

11,6 proc. wszystkich szkół to szkoły prywatne

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w roku szkolnym 2024/2025 szkoły niepubliczne stanowiły już 11,6% wszystkich placówek w Polsce. Jeszcze kilkanaście lat temu szkoła niepubliczna była synonimem luksusu – miejscem dla nielicznych. Aktualnie, coraz więcej rodziców staje przed dylematem: zostać w systemie publicznym czy poszukać szkoły, w której dziecko będzie nie tylko się uczyć, ale też rozwijać i czuć bezpiecznie.

Liczba uczniów uczęszczających do szkół niepublicznych wzrosła z 133 tys. w 2013/2014 do ponad 300 tys. obecnie – to ponad dwukrotny wzrost w ciągu dekady. W samej Warszawie do szkół prywatnych chodzi już co szóste dziecko. Trend jest wyraźny – coraz więcej rodziców wybiera szkoły niepubliczne, szukając w edukacji czegoś więcej niż tylko realizacji programu nauczania.

Szkoła prywatna czy państwowa?

Choć szkoły publiczne nadal stanowią większość polskiego systemu edukacji, to coraz więcej rankingów pokazuje, że niepubliczne placówki częściej oferują lepsze warunki rozwoju. Uczniowie takich szkół osiągają wyższe wyniki na maturze, częściej uczestniczą w programach międzynarodowych i projektach społecznych, a nauczyciele mają większą swobodę w stosowaniu nowoczesnych metod nauczania.

Nie da się jednak pominąć kwestii kosztów. Czesne w szkołach niepublicznych w Polsce waha się dziś od 800 do nawet ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie, w zależności od miasta i oferty szkoły. Dla wielu rodzin to znaczący wydatek, ale jak podkreślają eksperci – coraz częściej traktowany jako inwestycja w rozwój dziecka. – Roczny koszt nauki w szkole niepublicznej może sięgać równowartości używanego samochodu, ale coraz więcej rodziców woli zainwestować w edukację niż w dobra materialne. Ci, z którymi rozmawiam, podkreślają, że inwestują nie tylko w przygotowanie dziecka do egzaminów, ale do życia. Dobra szkoła niepubliczna to nie tylko tablice interaktywne i języki obce, ale klimat relacji, poczucie bezpieczeństwa i przestrzeń, w której dziecko może uczyć się współpracy, odpowiedzialności i empatii. To często bezcenne wartości, które procentują w dorosłym życiu – mówi Dorota Żuchowicz, doradczyni edukacyjna i współzałożycielka Forum Wiedzy i Edukacji.

Dlaczego rodzice wybierają szkoły prywatne?

Powody decyzji o zmianie szkoły są coraz częściej bardzo konkretne. Rodzice wskazują na przepełnione klasy, przeciążonych nauczycieli, brak indywidualizacji nauczania i nadmierną biurokrację. Dzieci spędzają w szkołach publicznych często więcej czasu na klasówkach i kartkówkach niż na rozmowie o swoich potrzebach. – Szkoły niepubliczne zyskują popularność, bo potrafią słuchać uczniów. Oferują mniejsze grupy, otwartą komunikację i często realne partnerstwo z rodzicami. To nie zawsze szkoły „lepsze”, ale częściej bardziej dopasowane do dziecka. Warto przy wyborze szkoły zadać sobie pytanie: czy to miejsce pomoże mojemu dziecku być sobą i odnaleźć się w świecie, który dopiero nadchodzi? - wskazuje Żuchowicz.

Jaką szkołę dla dziecka wybrać?

Eksperci zgodnie podkreślają, że wybór szkoły to jedna z najważniejszych decyzji wychowawczych. Wymaga nie tylko analizy kosztów i lokalizacji, ale także zrozumienia, jakiego środowiska potrzebuje dziecko. – Szkoła to nie tylko miejsce nauki, ale wspólnota, w której dziecko spędza połowę swojego dnia. Dlatego zachęcam rodziców, by odwiedzali szkoły, targi edukacyjne, rozmawiali z nauczycielami, pytali o atmosferę i sposób reagowania na błędy. To właśnie takie szczegóły decydują o tym, czy dziecko rozwija się z pasją w kierunku swoich zainteresowań, czy z przymusu – zaznacza Dorota Żuchowicz.

Źródło: Forum Wiedzy i Edukacji

oprac. Emilia Panufnik
