Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada opracowanie nowej podstawy programowej dotyczącej nauczania języka polskiego jako drugiego. Projekt przygotuje Instytut Badań Edukacyjnych, a jego celem będzie usprawnienie systemu wsparcia dla uczniów cudzoziemców. Do czasu zakończenia prac resort nie planuje wprowadzać obowiązkowych zajęć z języka polskiego dla dzieci z doświadczeniem migracji.

Instytut Badań Edukacyjnych przygotuje projekt nowej podstawy programowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło, że Instytut Badań Edukacyjnych – Państwowy Instytut Badawczy został wybrany do opracowania projektu nowej podstawy programowej związanej z nauczaniem języka polskiego uczniów cudzoziemców. Informacja ta pojawiła się w odpowiedzi na interpelację poselską dotyczącą wsparcia edukacyjnego dla dzieci z zagranicy.

Nowa podstawa ma uwzględniać metodykę nauczania języka polskiego jako drugiego, dostosowaną do potrzeb uczniów, którzy dopiero rozpoczynają naukę języka lub posługują się nim w stopniu niewystarczającym do pełnego udziału w zajęciach.

Barbara Nowacka podkreśliła, że opracowanie takiego dokumentu pozwoli ujednolicić i uporządkować zasady nauczania, które dziś często różnią się w zależności od szkoły i kompetencji kadry.

Na razie bez zmian w obowiązkach szkół

Resort edukacji poinformował, że obecnie nie trwają prace legislacyjne nad wdrożeniem nowej podstawy programowej. Oznacza to, że szkoły nie muszą przygotowywać obowiązkowych zajęć z języka polskiego dla uczniów cudzoziemców, dopóki projekt nie zostanie ukończony i zatwierdzony.

Ministerstwo podkreśla, że wdrożenie nowych rozwiązań będzie poprzedzone konsultacjami, a zmiany nie zostaną wprowadzone nagle ani bez odpowiedniego przygotowania kadry pedagogicznej.

Szkolenia dla nauczycieli przygotowujących się do zmian

Choć nowa podstawa programowa nie jest jeszcze gotowa, MEN planuje przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, którzy w przyszłości będą prowadzić dodatkowe lekcje języka polskiego dla uczniów cudzoziemców. Szkolenia mają organizować placówki doskonalenia nauczycieli w ramach dostępnych środków.

Kursy będą skupiać się na praktycznych aspektach pracy z uczniami uczącymi się polskiego jako drugiego języka: metodach dydaktycznych, narzędziach do diagnozowania poziomu znajomości języka oraz sposobach wspierania adaptacji uczniów z różnych kultur.

Rząd zapewnia finansowanie zajęć dodatkowych

Ministerstwo przypomina, że środki na prowadzenie dodatkowych, bezpłatnych zajęć z języka polskiego dla cudzoziemców są corocznie zabezpieczane w budżecie państwa. Dzięki temu szkoły mogą kontynuować organizację takich zajęć niezależnie od planowanych zmian programowych.

Dodatkowe lekcje mają na celu ułatwienie uczniom płynne wejście w polski system edukacji oraz zwiększenie ich szans na efektywną naukę przedmiotów szkolnych.

Prawo oświatowe gwarantuje uczniom cudzoziemcom bezpłatną naukę języka polskiego

Barbara Nowacka przypomniała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, uczniowie cudzoziemcy, którzy nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie utrudniającym naukę, mają prawo do bezpłatnych zajęć z języka polskiego przez okres do 24 miesięcy. Ich organizacja należy do organu prowadzącego szkołę, najczęściej samorządu.

Rozwiązanie to obowiązuje od lat i stanowi podstawowy element wsparcia dla uczniów przybywających z zagranicy. Nowa podstawa programowa ma z kolei nadać tym zajęciom bardziej spójny charakter.

Co może się zmienić w przyszłości?

Eksperci zakładają, że nowa podstawa programowa może wprowadzić m.in.:

bardziej szczegółowe poziomy kompetencji językowych,

jednolite kryteria oceny postępów,

wytyczne dotyczące materiałów dydaktycznych,

elementy integracji międzykulturowej,

praktyczne podejście do nauki języka w codziennych realiach szkolnych.

Zmiany mają wspierać zarówno nauczycieli, jak i uczniów, tworząc bardziej skuteczny i jednolity system nauczania języka polskiego jako drugiego.