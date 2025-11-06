REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Zarządzanie w oświacie » Fundacja ORLEN rusza z nowym programem „Moc odpowiedzialności”. Granty do 30 tys. zł na edukację obywatelską młodzieży

Fundacja ORLEN rusza z nowym programem „Moc odpowiedzialności”. Granty do 30 tys. zł na edukację obywatelską młodzieży

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 listopada 2025, 11:32
[Data aktualizacji 06 listopada 2025, 11:48]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
Fundacja ORLEN Moc Odpowiedzialności edukacja obywatelska granty edukacyjne kompetencje cyfrowe dezinformacja młodzież NGO samorząd edukacja społeczeństwo obywatelskie organy prowadzące szkoły
Fundacja ORLEN rusza z nowym programem „Moc odpowiedzialności”. Granty do 30 tys. zł na edukację obywatelską młodzieży
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Fundacja ORLEN ogłosiła nabór wniosków do nowego programu „Moc odpowiedzialności”, w ramach którego jednostki samorządu prowadzące szkoły mogą uzyskać dofinansowanie od 5 do 30 tys. zł na działania edukacyjne rozwijające postawy obywatelskie młodzieży. Łączna pula środków wynosi 800 tys. zł, a zgłoszenia można przesyłać do 5 grudnia 2025 r.

Cel programu - rozwój kompetencji obywatelskich i odporności na dezinformację

Jak podkreśla Fundacja ORLEN, program „Moc odpowiedzialności” ma na celu kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych obywateli, którzy rozumieją mechanizmy funkcjonowania instytucji publicznych, potrafią uczestniczyć w procesach społecznych i odróżniać fakty od manipulacji.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkolenie: Zasiłki chorobowe i wypadkowe w oświacie w nowych interpretacjach ZUS
Szkolenie: Administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych, z uwzględnieniem RODO
Szkolenie: Zasiłki w oświacie – podstawa wymiaru a urlopy, nadgodziny i zmiana etatu

W ramach projektu wspierane będą inicjatywy rozwijające zaufanie do instytucji, współpracę międzyludzką, solidarność społeczną oraz kompetencje medialne i cyfrowe. Program zachęca szkoły i organizacje do praktycznych działań – debat oksfordzkich, paneli obywatelskich, symulacji obrad samorządów czy uczniowskich mediów obywatelskich.

Fundacja ORLEN akcentuje, że inicjatywy finansowane z programu mają nie tylko uczyć teorii, ale przede wszystkim umożliwiać młodzieży praktyczne doświadczenie uczestnictwa w życiu publicznym.

Kto może ubiegać się o granty?

O wsparcie mogą aplikować:

REKLAMA

Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Autopromocja

Karta Nauczyciela. Komentarz
ebook

Sprawdź

  • jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły ponadpodstawowe,
  • centra nauki prowadzone przez JST,
  • biblioteki publiczne i pedagogiczne,
  • organizacje pozarządowe działające w sferze edukacji i społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja zastrzega sobie możliwość przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, w zależności od skali i charakteru projektu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Trzy obszary wsparcia – od debat po media cyfrowe

Projekty muszą wpisywać się w co najmniej jeden z trzech głównych obszarów tematycznych:

1. Zwiększanie zaufania i aktywności obywatelskiej

– debaty oksfordzkie, konsultacje społeczne, panele obywatelskie, inicjatywy uczniowskie czy działania solidarnościowe.

Prawo oświatowe. Komentarz (PDF)
Autopromocja

Prawo oświatowe. Komentarz
ebook

Sprawdź

2. Szkolenia i narzędzia dla nauczycieli, edukatorów i liderów

– mentoring, superwizje, szkolenia z metod deliberatywnych, storytelling obywatelski czy mikroprojekty wdrożeniowe.

3. Rozwój kompetencji cyfrowych i medialnych

– warsztaty fact-checkingowe, kampanie o bezpiecznym korzystaniu z AI, edukacja weryfikacji treści wideo, prowadzenie uczniowskich mediów obywatelskich. 

INFORLEX Oświata
Autopromocja

INFORLEX Oświata

Sprawdź

Najważniejsze daty i kwoty w programie „Moc odpowiedzialności”

Kategoria

Informacja

Start naboru

listopad 2025 r.

Termin składania wniosków

do 5 grudnia 2025 r., godz. 23:59

Ogłoszenie wyników

do 19 grudnia 2025 r.

Minimalna kwota grantu

5 000 zł

Maksymalna kwota grantu

30 000 zł

Łączna pula środków

800 000 zł

Sposób składania wniosków

wyłącznie przez Generator Wniosków Fundacji ORLEN

Obszary wsparcia

edukacja obywatelska, szkolenia dla nauczycieli i liderów, kompetencje cyfrowe i medialne

Wynagrodzenie koordynatora

maks. 10% wartości grantu

Kto może aplikować

JST, biblioteki, centra nauki, organizacje pozarządowe

Warto pamiętać: wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Fundacja ORLEN może przyznać dofinansowanie w niższej kwocie niż wnioskowana.

Granty: jakie wydatki można finansować?

Granty mogą pokryć m.in.:

  • zakup materiałów edukacyjnych, narzędzi cyfrowych i licencji,
  • wynagrodzenia ekspertów, mentorów i szkoleniowców,
  • transport uczestników i działania promocyjne,
  • koszty administracyjne (do 10% wartości grantu),
  • mini-granty uczniowskie realizowane w ramach projektu.

Nie można natomiast finansować bieżącej działalności wnioskodawcy, działań już zrealizowanych, wyjazdów zagranicznych, alkoholu, fast foodów, sprzętu o wartości powyżej 500 zł za sztukę czy zakupów od podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo.

Terminy i zasady naboru do programu ORLENU

Wnioski należy składać wyłącznie przez Generator Wniosków dostępny na stronie Fundacji ORLEN.

Termin składania wniosków: do 5 grudnia 2025 r., godz. 23:59,

Ogłoszenie wyników: do 19 grudnia 2025 r.,

Każdy wniosek powinien zawierać opis projektu, kosztorys w określonym formacie oraz wymagane oświadczenia i zgody. Projekty oceniane będą pod kątem zgodności z celami programu, jakości planowanych działań oraz potencjalnego wpływu społecznego.

Powiązane
Nauczyciele dostaną wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Zmiany w Karcie nauczyciela od 1 stycznia 2026 r.?
Nauczyciele dostaną wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Zmiany w Karcie nauczyciela od 1 stycznia 2026 r.?
Loterie fantowe w szkołach – jak zorganizować je zgodnie z prawem?
Loterie fantowe w szkołach – jak zorganizować je zgodnie z prawem?
RPO apeluje o włączenie do podstawy programowej treści związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji i przemocy. Czy uczniowie chcą edukacji antydyskryminacyjnej?
RPO apeluje o włączenie do podstawy programowej treści związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji i przemocy. Czy uczniowie chcą edukacji antydyskryminacyjnej?
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Fundacja ORLEN rusza z nowym programem „Moc odpowiedzialności”. Granty do 30 tys. zł na edukację obywatelską młodzieży
06 lis 2025

Fundacja ORLEN ogłosiła nabór wniosków do nowego programu „Moc odpowiedzialności”, w ramach którego jednostki samorządu prowadzące szkoły mogą uzyskać dofinansowanie od 5 do 30 tys. zł na działania edukacyjne rozwijające postawy obywatelskie młodzieży. Łączna pula środków wynosi 800 tys. zł, a zgłoszenia można przesyłać do 5 grudnia 2025 r.
MEN zaostrza przepisy o wagarach. 25% nieusprawiedliwionych nieobecności wystarczy, by uczeń nie został sklasyfikowany
05 lis 2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło projekt zmian w ustawie Prawo oświatowe i ustawie o systemie oświaty, który znacząco zaostrza przepisy dotyczące niespełniania obowiązku szkolnego. Resort chce, by już 25% nieusprawiedliwionych nieobecności w roku szkolnym wystarczyło do uznania, że uczeń nie wypełnia obowiązku nauki lub rocznego przygotowania przedszkolnego.
Dziennik Gazeta Prawna i Wydział Prawa i Administracji UW łączą siły na rzecz edukacji i debaty publicznej
05 lis 2025

Dziennik Gazeta Prawna oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zawarły strategiczne porozumienie o współpracy, którego celem jest wspólne działanie na rzecz rozwoju debaty publicznej, edukacji prawniczej oraz popularyzacji eksperckiej wiedzy prawnej. Porozumienie podpisali: Marcin Krawczak, wiceprezes zarządu INFOR S.A. oraz prof. dr hab. Sławomir Żółtek, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Nauczyciele dostaną wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Zmiany w Karcie nauczyciela od 1 stycznia 2026 r.?
05 lis 2025

Nauczyciele zyskają prawo do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli projekt nowelizacji Karty nauczyciela, który ma wejść w życie z początkiem 2026 roku. Nowe przepisy mają uregulować problem, który od września 2025 r. budził kontrowersje w środowisku nauczycielskim.

REKLAMA

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2025 rok. Kiedy wypłata i komu przysługuje trzynastka w 2026 r.?
04 lis 2025

W 2026 roku nauczyciele otrzymają tzw. trzynastą pensję za 2025 rok. To świadczenie, znane formalnie jako dodatkowe wynagrodzenie roczne, przysługuje pracownikom sfery budżetowej, w tym nauczycielom szkół publicznych. Wyjaśniamy, komu się ono należy, jak obliczyć jego wysokość i kiedy należy się spodziewać wypłaty.
RPO apeluje o włączenie do podstawy programowej treści związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji i przemocy. Czy uczniowie chcą edukacji antydyskryminacyjnej?
04 lis 2025

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił się do minister edukacji Barbary Nowackiej o uwzględnienie w nowej podstawie programowej treści dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy. Zdaniem RPO to jeden z najskuteczniejszych sposobów realizacji zasady równego traktowania w polskich szkołach.
Loterie fantowe w szkołach – jak zorganizować je zgodnie z prawem?
04 lis 2025

Organizacja loterii fantowych w szkołach to popularny sposób pozyskiwania środków na cele charytatywne, społeczne i edukacyjne. Choć wydarzenia tego typu często mają charakter dobroczynny, nie zwalnia to ich organizatorów z obowiązku przestrzegania przepisów prawa. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przypomniało ostatnio o zasadach wynikających z ustawy o grach hazardowych – a te są jasno określone.
IBE proponuje wprowadzenie „pracy własnej ucznia”. Nowa kategoria dydaktyczna może zastąpić tradycyjne prace domowe - AKTUALIZACJA
03 lis 2025

Instytut Badań Edukacyjnych przedstawił Ministerstwu Edukacji Narodowej rekomendacje zmian w przepisach dotyczących prac domowych. Eksperci proponują wprowadzenie ustawowego pojęcia „pracy własnej uczennicy lub ucznia” – dobrowolnej, nieocenianej formy aktywności, która miałaby wspierać samodzielność i rozwój dzieci. [AKTUALIZACJA]

REKLAMA

Uczniowie ze szkół artystycznych ze stypendium ministra kultury
31 paź 2025

MKiDN poinformowało, że 94 uczniów z całej Polski, kształcących się w szkołach muzycznych, plastycznych i baletowych, otrzymało za swoje osiągnięcia stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
ZPP: Powiaty nie powinny włączać szkół gminnych do programu „Wyjście z klasą”
31 paź 2025

Związek Powiatów Polskich (ZPP) skierował do starostów rekomendację dotyczącą realizacji rządowego programu „Wyjście z klasą”, prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. ZPP zaleca, by powiaty składały wnioski wyłącznie w odniesieniu do szkół, dla których są organem prowadzącym, bez włączania w program szkół gminnych.

REKLAMA