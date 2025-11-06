Fundacja ORLEN rusza z nowym programem „Moc odpowiedzialności”. Granty do 30 tys. zł na edukację obywatelską młodzieży

Fundacja ORLEN ogłosiła nabór wniosków do nowego programu „Moc odpowiedzialności”, w ramach którego jednostki samorządu prowadzące szkoły mogą uzyskać dofinansowanie od 5 do 30 tys. zł na działania edukacyjne rozwijające postawy obywatelskie młodzieży. Łączna pula środków wynosi 800 tys. zł, a zgłoszenia można przesyłać do 5 grudnia 2025 r.

Cel programu - rozwój kompetencji obywatelskich i odporności na dezinformację

Jak podkreśla Fundacja ORLEN, program „Moc odpowiedzialności” ma na celu kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych obywateli, którzy rozumieją mechanizmy funkcjonowania instytucji publicznych, potrafią uczestniczyć w procesach społecznych i odróżniać fakty od manipulacji.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

W ramach projektu wspierane będą inicjatywy rozwijające zaufanie do instytucji, współpracę międzyludzką, solidarność społeczną oraz kompetencje medialne i cyfrowe. Program zachęca szkoły i organizacje do praktycznych działań – debat oksfordzkich, paneli obywatelskich, symulacji obrad samorządów czy uczniowskich mediów obywatelskich.

Fundacja ORLEN akcentuje, że inicjatywy finansowane z programu mają nie tylko uczyć teorii, ale przede wszystkim umożliwiać młodzieży praktyczne doświadczenie uczestnictwa w życiu publicznym.

Kto może ubiegać się o granty?

O wsparcie mogą aplikować:

REKLAMA

jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły ponadpodstawowe ,

, centra nauki prowadzone przez JST,

prowadzone przez JST, biblioteki publiczne i pedagogiczne,

organizacje pozarządowe działające w sferze edukacji i społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja zastrzega sobie możliwość przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, w zależności od skali i charakteru projektu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Trzy obszary wsparcia – od debat po media cyfrowe

Projekty muszą wpisywać się w co najmniej jeden z trzech głównych obszarów tematycznych:

1. Zwiększanie zaufania i aktywności obywatelskiej

– debaty oksfordzkie, konsultacje społeczne, panele obywatelskie, inicjatywy uczniowskie czy działania solidarnościowe.

2. Szkolenia i narzędzia dla nauczycieli, edukatorów i liderów

– mentoring, superwizje, szkolenia z metod deliberatywnych, storytelling obywatelski czy mikroprojekty wdrożeniowe.

3. Rozwój kompetencji cyfrowych i medialnych

– warsztaty fact-checkingowe, kampanie o bezpiecznym korzystaniu z AI, edukacja weryfikacji treści wideo, prowadzenie uczniowskich mediów obywatelskich.

Najważniejsze daty i kwoty w programie „Moc odpowiedzialności”

Kategoria Informacja Start naboru listopad 2025 r. Termin składania wniosków do 5 grudnia 2025 r., godz. 23:59 Ogłoszenie wyników do 19 grudnia 2025 r. Minimalna kwota grantu 5 000 zł Maksymalna kwota grantu 30 000 zł Łączna pula środków 800 000 zł Sposób składania wniosków wyłącznie przez Generator Wniosków Fundacji ORLEN Obszary wsparcia edukacja obywatelska, szkolenia dla nauczycieli i liderów, kompetencje cyfrowe i medialne Wynagrodzenie koordynatora maks. 10% wartości grantu Kto może aplikować JST, biblioteki, centra nauki, organizacje pozarządowe

Warto pamiętać: wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Fundacja ORLEN może przyznać dofinansowanie w niższej kwocie niż wnioskowana.

Granty: jakie wydatki można finansować?

Granty mogą pokryć m.in.:

zakup materiałów edukacyjnych , narzędzi cyfrowych i licencji,

, narzędzi cyfrowych i licencji, wynagrodzenia ekspertów, mentorów i szkoleniowców,

ekspertów, mentorów i szkoleniowców, transport uczestników i działania promocyjne,

koszty administracyjne (do 10% wartości grantu),

mini-granty uczniowskie realizowane w ramach projektu.

Nie można natomiast finansować bieżącej działalności wnioskodawcy, działań już zrealizowanych, wyjazdów zagranicznych, alkoholu, fast foodów, sprzętu o wartości powyżej 500 zł za sztukę czy zakupów od podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo.

Terminy i zasady naboru do programu ORLENU

Wnioski należy składać wyłącznie przez Generator Wniosków dostępny na stronie Fundacji ORLEN.

Termin składania wniosków: do 5 grudnia 2025 r., godz. 23:59,

Ogłoszenie wyników: do 19 grudnia 2025 r.,

Każdy wniosek powinien zawierać opis projektu, kosztorys w określonym formacie oraz wymagane oświadczenia i zgody. Projekty oceniane będą pod kątem zgodności z celami programu, jakości planowanych działań oraz potencjalnego wpływu społecznego.