Fundacja ORLEN rusza z nowym programem „Moc odpowiedzialności”. Granty do 30 tys. zł na edukację obywatelską młodzieży
Fundacja ORLEN ogłosiła nabór wniosków do nowego programu „Moc odpowiedzialności”, w ramach którego jednostki samorządu prowadzące szkoły mogą uzyskać dofinansowanie od 5 do 30 tys. zł na działania edukacyjne rozwijające postawy obywatelskie młodzieży. Łączna pula środków wynosi 800 tys. zł, a zgłoszenia można przesyłać do 5 grudnia 2025 r.
- Cel programu - rozwój kompetencji obywatelskich i odporności na dezinformację
- Kto może ubiegać się o granty?
- Trzy obszary wsparcia – od debat po media cyfrowe
- Granty: jakie wydatki można finansować?
- Terminy i zasady naboru do programu ORLENU
Cel programu - rozwój kompetencji obywatelskich i odporności na dezinformację
Jak podkreśla Fundacja ORLEN, program „Moc odpowiedzialności” ma na celu kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych obywateli, którzy rozumieją mechanizmy funkcjonowania instytucji publicznych, potrafią uczestniczyć w procesach społecznych i odróżniać fakty od manipulacji.
W ramach projektu wspierane będą inicjatywy rozwijające zaufanie do instytucji, współpracę międzyludzką, solidarność społeczną oraz kompetencje medialne i cyfrowe. Program zachęca szkoły i organizacje do praktycznych działań – debat oksfordzkich, paneli obywatelskich, symulacji obrad samorządów czy uczniowskich mediów obywatelskich.
Fundacja ORLEN akcentuje, że inicjatywy finansowane z programu mają nie tylko uczyć teorii, ale przede wszystkim umożliwiać młodzieży praktyczne doświadczenie uczestnictwa w życiu publicznym.
Kto może ubiegać się o granty?
O wsparcie mogą aplikować:
- jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły ponadpodstawowe,
- centra nauki prowadzone przez JST,
- biblioteki publiczne i pedagogiczne,
- organizacje pozarządowe działające w sferze edukacji i społeczeństwa obywatelskiego.
Fundacja zastrzega sobie możliwość przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, w zależności od skali i charakteru projektu.
Trzy obszary wsparcia – od debat po media cyfrowe
Projekty muszą wpisywać się w co najmniej jeden z trzech głównych obszarów tematycznych:
1. Zwiększanie zaufania i aktywności obywatelskiej
– debaty oksfordzkie, konsultacje społeczne, panele obywatelskie, inicjatywy uczniowskie czy działania solidarnościowe.
2. Szkolenia i narzędzia dla nauczycieli, edukatorów i liderów
– mentoring, superwizje, szkolenia z metod deliberatywnych, storytelling obywatelski czy mikroprojekty wdrożeniowe.
3. Rozwój kompetencji cyfrowych i medialnych
– warsztaty fact-checkingowe, kampanie o bezpiecznym korzystaniu z AI, edukacja weryfikacji treści wideo, prowadzenie uczniowskich mediów obywatelskich.
Najważniejsze daty i kwoty w programie „Moc odpowiedzialności”
Kategoria
Informacja
Start naboru
listopad 2025 r.
Termin składania wniosków
do 5 grudnia 2025 r., godz. 23:59
Ogłoszenie wyników
do 19 grudnia 2025 r.
Minimalna kwota grantu
5 000 zł
Maksymalna kwota grantu
30 000 zł
Łączna pula środków
800 000 zł
Sposób składania wniosków
wyłącznie przez Generator Wniosków Fundacji ORLEN
Obszary wsparcia
edukacja obywatelska, szkolenia dla nauczycieli i liderów, kompetencje cyfrowe i medialne
Wynagrodzenie koordynatora
maks. 10% wartości grantu
Kto może aplikować
JST, biblioteki, centra nauki, organizacje pozarządowe
Warto pamiętać: wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Fundacja ORLEN może przyznać dofinansowanie w niższej kwocie niż wnioskowana.
Granty: jakie wydatki można finansować?
Granty mogą pokryć m.in.:
- zakup materiałów edukacyjnych, narzędzi cyfrowych i licencji,
- wynagrodzenia ekspertów, mentorów i szkoleniowców,
- transport uczestników i działania promocyjne,
- koszty administracyjne (do 10% wartości grantu),
- mini-granty uczniowskie realizowane w ramach projektu.
Nie można natomiast finansować bieżącej działalności wnioskodawcy, działań już zrealizowanych, wyjazdów zagranicznych, alkoholu, fast foodów, sprzętu o wartości powyżej 500 zł za sztukę czy zakupów od podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo.
Terminy i zasady naboru do programu ORLENU
Wnioski należy składać wyłącznie przez Generator Wniosków dostępny na stronie Fundacji ORLEN.
Termin składania wniosków: do 5 grudnia 2025 r., godz. 23:59,
Ogłoszenie wyników: do 19 grudnia 2025 r.,
Każdy wniosek powinien zawierać opis projektu, kosztorys w określonym formacie oraz wymagane oświadczenia i zgody. Projekty oceniane będą pod kątem zgodności z celami programu, jakości planowanych działań oraz potencjalnego wpływu społecznego.
