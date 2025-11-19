REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Plan urlopów pracowników niepedagogicznych w szkołach 2026 – zasady, terminy i obowiązki pracodawcy

Plan urlopów pracowników niepedagogicznych w szkołach 2026 – zasady, terminy i obowiązki pracodawcy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 listopada 2025, 12:50
[Data aktualizacji 19 listopada 2025, 12:53]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
urlop wypoczynkowy plan urlopów prawo pracy szkoła pracownicy niepedagogiczni Kodeks pracy urlop zaległy dyrektor szkoły
Plan urlopów pracowników niepedagogicznych w szkołach 2026 – zasady, terminy i obowiązki pracodawcy
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkołach korzystają z urlopów wypoczynkowych na podstawie Kodeksu pracy, podczas gdy nauczycieli obowiązuje Karta nauczyciela. Oznacza to odmienne zasady nabywania i planowania urlopu. Wyjaśniamy, jakie przepisy regulują urlopy pracowników niepedagogicznych, jak ustala się plan urlopów i na co powinni zwrócić uwagę pracodawcy oraz pracownicy.

Podstawy prawne urlopu pracowników niepedagogicznych

Pracownicy niepedagogiczni – czyli m.in. pracownicy administracji i obsługi szkół – podlegają w zakresie urlopów wypoczynkowych przepisom Kodeksu pracy. W odróżnieniu od nauczycieli ich urlopy nie są regulowane Kartą nauczyciela.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Każdy pracownik niepedagogiczny ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu jest uzależniony od stażu pracy:

20 dni – gdy staż jest krótszy niż 10 lat,

26 dni – po osiągnięciu co najmniej 10 lat stażu.

REKLAMA

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2026 roku zaczną obowiązywać przepisy, na podstawie których do stażu pracy będą wliczane m. in. okresy prowadzenia pozarolniczej działalności czy wykonywania umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Prawo do urlopu nabywa się z początkiem roku kalendarzowego, jednak dla osób podejmujących pierwszą pracę obowiązuje odmienna zasada – po każdym przepracowanym miesiącu przysługuje im 1/12 rocznego wymiaru urlopu.

Plan urlopów – kiedy i jak należy go sporządzić?

Terminy urlopów wypoczynkowych ustala się na podstawie planu urlopów, który pracodawca przygotowuje, biorąc pod uwagę wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia ciągłości pracy szkoły. Choć przepisy nie określają dokładnego terminu sporządzenia planu, przyjmuje się, że powinien powstać przed końcem roku, tak aby pracownicy mogli korzystać z urlopu już od 1 stycznia.

Plan urlopów jest obowiązkowy, chyba że:

  • w szkole nie działa zakładowa organizacja związkowa,
  • istniejąca organizacja wyrazi zgodę na rezygnację z planu.

Jeżeli plan nie jest tworzony, pracodawca ustala terminy urlopów bezpośrednio z pracownikami.

Polecamy: PORADNIK OŚWIATOWY oraz KALENDARZ KSIĄŻKOWY NA 2026 ROK

Urlop bieżący i zaległy – jak je ujmować w planie?

Plan urlopów obejmuje zarówno urlop bieżący, jak i zaległy. Wyjątkiem jest urlop na żądanie, którego nie ujmuje się w rocznym harmonogramie.

Urlop zaległy za dany rok powinien zostać zaplanowany tak, aby mógł być wykorzystany do 30 września następnego roku. Jeżeli pracownik nie wykorzystał w poprzednim roku dni należnych jako urlop na żądanie, automatycznie stają się one zwykłymi dniami urlopu wypoczynkowego. Należy je wykorzystać najpóźniej do 31 grudnia.

Jak uwzględniać zatrudnienie na czas określony i pierwszą pracę?

W planie urlopów należy również ująć pracowników, którzy:

  • podjęli pierwszą pracę i nabywają urlop w systemie miesięcznym,
  • zatrudnieni na czas określony – w ich przypadku urlop planuje się proporcjonalnie do okresu obowiązywania umowy.

Gdy umowa jest przedłużana, konieczna jest aktualizacja planu urlopów i zwiększenie wymiaru urlopu zgodnie z nowym czasem zatrudnienia.

Upowszechnienie planu urlopów i formalności przed urlopem

Gotowy plan urlopów należy podać pracownikom do wiadomości – np. poprzez tablicę ogłoszeń lub wewnętrzny system komunikacji. Nie ma obowiązku wręczania go indywidualnie.

Wprowadzenie planu nie oznacza jednak, że pracownik może automatycznie rozpocząć urlop w zaplanowanym terminie. Nadal musi złożyć wniosek o udzielenie urlopu i uzyskać akceptację pracodawcy. Dopiero wtedy może rozpocząć wypoczynek.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.)
Powiązane
Urlop wychowawczy nauczyciela 2025 – kto może z niego skorzystać, na jak długo i na jakich zasadach?
Urlop wychowawczy nauczyciela 2025 – kto może z niego skorzystać, na jak długo i na jakich zasadach?
Emerytura dla nauczycieli 2025. Jakie świadczenia można otrzymać i kto spełnia warunki?
Emerytura dla nauczycieli 2025. Jakie świadczenia można otrzymać i kto spełnia warunki?
Nowa ocena pracy nauczyciela od 28 listopada 2025 r. – uproszczone kryteria i zmieniona punktacja
Nowa ocena pracy nauczyciela od 28 listopada 2025 r. – uproszczone kryteria i zmieniona punktacja
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Plan urlopów pracowników niepedagogicznych w szkołach 2026 – zasady, terminy i obowiązki pracodawcy
19 lis 2025

Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkołach korzystają z urlopów wypoczynkowych na podstawie Kodeksu pracy, podczas gdy nauczycieli obowiązuje Karta nauczyciela. Oznacza to odmienne zasady nabywania i planowania urlopu. Wyjaśniamy, jakie przepisy regulują urlopy pracowników niepedagogicznych, jak ustala się plan urlopów i na co powinni zwrócić uwagę pracodawcy oraz pracownicy.
Emerytura dla nauczycieli 2025. Jakie świadczenia można otrzymać i kto spełnia warunki?
19 lis 2025

Nauczyciele mają kilka możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. W zależności od stażu pracy, daty urodzenia i rodzaju zatrudnienia mogą ubiegać się m.in. o emeryturę nauczycielską, nową emeryturę nauczycielską, świadczenie kompensacyjne lub emeryturę pomostową. Wyjaśniamy, komu przysługują poszczególne świadczenia i jakie warunki trzeba spełnić.
Kuratoria nie mogą kontrolować dotacji oświatowych. Jasne stanowisko MEN i Katarzyny Lubnauer
18 lis 2025

W odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer jednoznacznie potwierdziła, że kuratoria oświaty nie mają prawa kontrolować sposobu wydatkowania dotacji oświatowych. Kompetencje w tym zakresie należą wyłącznie do organów dotujących – gmin i powiatów. Wyjaśniła też zasady organizowania lekcji religii w małych szkołach.
MEN: Pustoszejące szkoły mogą służyć rodzicom, seniorom i lokalnym społecznościom
18 lis 2025

Wiceminister edukacji Henryk Kiepura poinformował, że Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje umożliwić gminom wykorzystanie infrastruktury szkół, które wyludniają się z powodu niżu demograficznego, na potrzeby lokalnych społeczności. Jak wyjaśnił, budynki oświatowe mogą zostać przeznaczone m.in. na wsparcie rodziców wracających na rynek pracy, a także na działania skierowane do seniorów czy rozwijanie różnych form aktywności obywatelskiej.

REKLAMA

Nowa ocena pracy nauczyciela od 28 listopada 2025 r. – uproszczone kryteria i zmieniona punktacja
17 lis 2025

28 listopada 2025 r. wchodzą w życie nowe zasady oceny pracy nauczycieli. Zmiany obejmują uproszczenie kryteriów, wprowadzenie jednolitej skali punktowej i zwiększenie udziału nauczyciela w całym procesie oceniania. Co się zmieni i jakie konsekwencje mają nowe regulacje dla kadry pedagogicznej?
Nowa legitymacja służbowa nauczyciela od 30 listopada 2025 r. Legitymacja elektroniczna dostępna w aplikacji mObywatel
17 lis 2025

Od 30 listopada 2025 roku wszyscy nauczyciele w Polsce otrzymają nową legitymację służbową. Podstawową formą dokumentu stanie się mLegitymacja w aplikacji mObywatel, a plastikowa karta będzie dostępna tylko na wniosek i za opłatą.
Nowa podstawa programowa dla uczniów cudzoziemców. Trwają prace nad zmianami w nauczaniu języka polskiego
16 lis 2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada opracowanie nowej podstawy programowej dotyczącej nauczania języka polskiego jako drugiego. Projekt przygotuje Instytut Badań Edukacyjnych, a jego celem będzie usprawnienie systemu wsparcia dla uczniów cudzoziemców. Do czasu zakończenia prac resort nie planuje wprowadzać obowiązkowych zajęć z języka polskiego dla dzieci z doświadczeniem migracji.
Program „Kierunek Muzeum”: szkoły mogą otrzymać do 10 tys. zł na wycieczki edukacyjne. Wnioski tylko do 19 listopada
14 lis 2025

Fundacja PGNiG uruchomiła program „Kierunek Muzeum”. Publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą uzyskać do 10 tys. zł dofinansowania na organizację wycieczek edukacyjnych do jednego z trzech muzeów związanych z historią przemysłu energetycznego. Wnioski można składać wyłącznie do 19 listopada.

REKLAMA

Nowacka: Edukacja obywatelska to sukces polskiej szkoły. MEN chce wprowadzić rzecznika praw ucznia
14 lis 2025

Minister edukacji Barbara Nowacka podkreśliła podczas Okrągłego Stołu Uczniowskiego we Wrocławiu, że edukacja obywatelska stała się jednym z największych osiągnięć polskiej szkoły. MEN zapowiada także powołanie rzecznika praw uczniowskich na poziomie krajowym i wojewódzkim.
Podstawa programowa się zmieni. Czy PO wróci do szkół? MEN udzieliło wyjaśnień dotyczących zmian, nad którymi pracuje
14 lis 2025

Czy przysposobienie obronne wróci do szkół? Dynamiczna sytuacja geopolityczna skłania do tego, by kłaść coraz to większy nacisk na kwestie związane z bezpieczeństwem i radzeniem sobie w trudnych warunkach zewnętrznych.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA