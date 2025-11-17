Nowa ocena pracy nauczyciela od 28 listopada 2025 r. – uproszczone kryteria i zmieniona punktacja
28 listopada 2025 r. wchodzą w życie nowe zasady oceny pracy nauczycieli. Zmiany obejmują uproszczenie kryteriów, wprowadzenie jednolitej skali punktowej i zwiększenie udziału nauczyciela w całym procesie oceniania. Co się zmieni i jakie konsekwencje mają nowe regulacje dla kadry pedagogicznej?
- Zmiana skali punktacji i uproszczenie kryteriów
- Koniec podziału na kryteria podstawowe i dodatkowe
- Większy udział nauczyciela w procesie oceniania
- Zmiany w ocenie dyrektora szkoły
- Cel i znaczenie nowelizacji
Zmiana skali punktacji i uproszczenie kryteriów
Najważniejszą zmianą w ocenie pracy nauczycieli jest wprowadzenie jednolitej skali punktacji: za każde kryterium nauczyciel będzie mógł otrzymać od 0 do 3 punktów, bez ułamków. Dotychczas obowiązywała bardziej rozbudowana punktacja (0–10, a w przypadku poprawności zajęć 0–30), co często utrudniało jednoznaczną ocenę pracy.
Nowa skala punktacji odpowiada nowemu sposobowi ustalania oceny końcowej:
- 90–100% maksymalnej liczby punktów – ocena wyróżniająca,
- 75–89% – ocena bardzo dobra,
- 55–74% – ocena dobra,
- poniżej 55% – ocena negatywna.
Koniec podziału na kryteria podstawowe i dodatkowe
Dotychczas ocenianie opierało się na kryteriach obowiązkowych i dodatkowych, z których wybierano dwa do oceny nauczyciela. Nowelizacja usuwa kryteria dodatkowe, a nauczyciel będzie oceniany wyłącznie na podstawie 10 szczegółowych kryteriów. Obejmują one m.in.:
- poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia i narzędzi multimedialnych,
- dbałość o bezpieczeństwo i higienę nauki,
- analizowanie własnej pracy i wykorzystywanie wniosków do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego,
- znajomość praw dziecka i kierowanie się dobrem ucznia,
- wspieranie uczniów w rozwoju i aktywnym uczestnictwie w życiu szkoły,
- współpracę z innymi nauczycielami i rodzicami,
- poszerzanie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i interpersonalnych,
- realizowanie innych zajęć określonych w Karcie Nauczyciela oraz indywidualizowanie pracy z uczniem.
Większy udział nauczyciela w procesie oceniania
Nowe regulacje zwiększają udział nauczyciela w całej procedurze oceny. Nauczyciel będzie zapoznawany nie tylko z projektem oceny, ale również z opiniami wydawanymi przez:
Karta Nauczyciela. Komentarz
ebook
- radę rodziców,
- mentora w przypadku nauczycieli w trakcie przygotowania zawodowego,
- samorząd uczniowski, doradcę metodycznego lub innego nauczyciela mianowanego/dyplomowanego,
- opiekuna naukowo-dydaktycznego (np. w kolegiach pracowników służb społecznych).
Nauczyciel będzie mógł ustnie lub pisemnie odnieść się do tych opinii w terminie 5 dni roboczych.
Zmiany w ocenie dyrektora szkoły
Ocena pracy dyrektora szkoły również uległa zmianie. Dyrektor podlega ocenie na podstawie dotychczasowych kryteriów dyrektorskich, a w przypadku prowadzenia zajęć także kryteriów nauczycielskich z punktacją 0–3. W przypadku odwołania od oceny dyrektor musi przekazać swoje stanowisko w formie pisemnej, co zwiększa przejrzystość całego procesu.
Polecamy: PORADNIK OŚWIATOWY oraz KALENDARZ KSIĄŻKOWY NA 2026 ROK
Cel i znaczenie nowelizacji
Nowe przepisy mają uprościć procedurę oceniania, zwiększyć jej przejrzystość i wzmocnić rolę nauczyciela w procesie oceny. Ocena pracy ma nadal służyć monitorowaniu realizacji obowiązków dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz wspierać rozwój zawodowy kadry pedagogicznej.
Prawo oświatowe. Komentarz
ebook
Nowelizacja została przygotowana na podstawie wniosków grupy roboczej Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli, a jej celem jest uczynienie systemu ocen bardziej sprawiedliwym, czytelnym i zgodnym z rzeczywistymi zadaniami nauczycieli.
