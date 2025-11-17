REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Zarządzanie w oświacie » Nowa ocena pracy nauczyciela od 28 listopada 2025 r. – uproszczone kryteria i zmieniona punktacja

Nowa ocena pracy nauczyciela od 28 listopada 2025 r. – uproszczone kryteria i zmieniona punktacja

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 listopada 2025, 14:18
[Data aktualizacji 17 listopada 2025, 14:24]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
edukacja nauczyciele ocena pracy MEN kryteria oceny punktacja nowelizacja prawa Karta Nauczyciela szkolnictwo procedura odwoławcza szkoła klasa lekcja nauczycielka uczniowie
Nowa ocena pracy nauczyciela od 28 listopada 2025 r. – uproszczone kryteria i zmieniona punktacja
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

28 listopada 2025 r. wchodzą w życie nowe zasady oceny pracy nauczycieli. Zmiany obejmują uproszczenie kryteriów, wprowadzenie jednolitej skali punktowej i zwiększenie udziału nauczyciela w całym procesie oceniania. Co się zmieni i jakie konsekwencje mają nowe regulacje dla kadry pedagogicznej?

Zmiana skali punktacji i uproszczenie kryteriów

Najważniejszą zmianą w ocenie pracy nauczycieli jest wprowadzenie jednolitej skali punktacji: za każde kryterium nauczyciel będzie mógł otrzymać od 0 do 3 punktów, bez ułamków. Dotychczas obowiązywała bardziej rozbudowana punktacja (0–10, a w przypadku poprawności zajęć 0–30), co często utrudniało jednoznaczną ocenę pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkolenie: Zasiłki chorobowe i wypadkowe w oświacie w nowych interpretacjach ZUS
Szkolenie: Administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych, z uwzględnieniem RODO
Szkolenie: Zasiłki w oświacie – podstawa wymiaru a urlopy, nadgodziny i zmiana etatu

Nowa skala punktacji odpowiada nowemu sposobowi ustalania oceny końcowej:

  • 90–100% maksymalnej liczby punktów – ocena wyróżniająca,
  • 75–89% – ocena bardzo dobra,
  • 55–74% – ocena dobra,
  • poniżej 55% – ocena negatywna.

Koniec podziału na kryteria podstawowe i dodatkowe

Dotychczas ocenianie opierało się na kryteriach obowiązkowych i dodatkowych, z których wybierano dwa do oceny nauczyciela. Nowelizacja usuwa kryteria dodatkowe, a nauczyciel będzie oceniany wyłącznie na podstawie 10 szczegółowych kryteriów. Obejmują one m.in.:

  • poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia i narzędzi multimedialnych,
  • dbałość o bezpieczeństwo i higienę nauki,
  • analizowanie własnej pracy i wykorzystywanie wniosków do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego,
  • znajomość praw dziecka i kierowanie się dobrem ucznia,
  • wspieranie uczniów w rozwoju i aktywnym uczestnictwie w życiu szkoły,
  • współpracę z innymi nauczycielami i rodzicami,
  • poszerzanie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i interpersonalnych,
  • realizowanie innych zajęć określonych w Karcie Nauczyciela oraz indywidualizowanie pracy z uczniem.

Większy udział nauczyciela w procesie oceniania

Nowe regulacje zwiększają udział nauczyciela w całej procedurze oceny. Nauczyciel będzie zapoznawany nie tylko z projektem oceny, ale również z opiniami wydawanymi przez:

REKLAMA

Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Autopromocja

Karta Nauczyciela. Komentarz
ebook

Sprawdź

  • radę rodziców,
  • mentora w przypadku nauczycieli w trakcie przygotowania zawodowego,
  • samorząd uczniowski, doradcę metodycznego lub innego nauczyciela mianowanego/dyplomowanego,
  • opiekuna naukowo-dydaktycznego (np. w kolegiach pracowników służb społecznych).

Nauczyciel będzie mógł ustnie lub pisemnie odnieść się do tych opinii w terminie 5 dni roboczych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zmiany w ocenie dyrektora szkoły

Ocena pracy dyrektora szkoły również uległa zmianie. Dyrektor podlega ocenie na podstawie dotychczasowych kryteriów dyrektorskich, a w przypadku prowadzenia zajęć także kryteriów nauczycielskich z punktacją 0–3. W przypadku odwołania od oceny dyrektor musi przekazać swoje stanowisko w formie pisemnej, co zwiększa przejrzystość całego procesu.

Polecamy: PORADNIK OŚWIATOWY oraz KALENDARZ KSIĄŻKOWY NA 2026 ROK

Cel i znaczenie nowelizacji

Nowe przepisy mają uprościć procedurę oceniania, zwiększyć jej przejrzystość i wzmocnić rolę nauczyciela w procesie oceny. Ocena pracy ma nadal służyć monitorowaniu realizacji obowiązków dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz wspierać rozwój zawodowy kadry pedagogicznej.

Prawo oświatowe. Komentarz (PDF)
Autopromocja

Prawo oświatowe. Komentarz
ebook

Sprawdź

Nowelizacja została przygotowana na podstawie wniosków grupy roboczej Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli, a jej celem jest uczynienie systemu ocen bardziej sprawiedliwym, czytelnym i zgodnym z rzeczywistymi zadaniami nauczycieli.

Powiązane
Urlop wychowawczy nauczyciela 2025 – kto może z niego skorzystać, na jak długo i na jakich zasadach?
Urlop wychowawczy nauczyciela 2025 – kto może z niego skorzystać, na jak długo i na jakich zasadach?
Nowacka: Edukacja obywatelska to sukces polskiej szkoły. MEN chce wprowadzić rzecznika praw ucznia
Nowacka: Edukacja obywatelska to sukces polskiej szkoły. MEN chce wprowadzić rzecznika praw ucznia
Nowa legitymacja służbowa nauczyciela od 30 listopada 2025 r. Legitymacja elektroniczna dostępna w aplikacji mObywatel
Nowa legitymacja służbowa nauczyciela od 30 listopada 2025 r. Legitymacja elektroniczna dostępna w aplikacji mObywatel
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Nowa ocena pracy nauczyciela od 28 listopada 2025 r. – uproszczone kryteria i zmieniona punktacja
17 lis 2025

28 listopada 2025 r. wchodzą w życie nowe zasady oceny pracy nauczycieli. Zmiany obejmują uproszczenie kryteriów, wprowadzenie jednolitej skali punktowej i zwiększenie udziału nauczyciela w całym procesie oceniania. Co się zmieni i jakie konsekwencje mają nowe regulacje dla kadry pedagogicznej?
Nowa legitymacja służbowa nauczyciela od 30 listopada 2025 r. Legitymacja elektroniczna dostępna w aplikacji mObywatel
17 lis 2025

Od 30 listopada 2025 roku wszyscy nauczyciele w Polsce otrzymają nową legitymację służbową. Podstawową formą dokumentu stanie się mLegitymacja w aplikacji mObywatel, a plastikowa karta będzie dostępna tylko na wniosek i za opłatą.
Nowa podstawa programowa dla uczniów cudzoziemców. Trwają prace nad zmianami w nauczaniu języka polskiego
16 lis 2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada opracowanie nowej podstawy programowej dotyczącej nauczania języka polskiego jako drugiego. Projekt przygotuje Instytut Badań Edukacyjnych, a jego celem będzie usprawnienie systemu wsparcia dla uczniów cudzoziemców. Do czasu zakończenia prac resort nie planuje wprowadzać obowiązkowych zajęć z języka polskiego dla dzieci z doświadczeniem migracji.
Program „Kierunek Muzeum”: szkoły mogą otrzymać do 10 tys. zł na wycieczki edukacyjne. Wnioski tylko do 19 listopada
14 lis 2025

Fundacja PGNiG uruchomiła program „Kierunek Muzeum”. Publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą uzyskać do 10 tys. zł dofinansowania na organizację wycieczek edukacyjnych do jednego z trzech muzeów związanych z historią przemysłu energetycznego. Wnioski można składać wyłącznie do 19 listopada.

REKLAMA

Nowacka: Edukacja obywatelska to sukces polskiej szkoły. MEN chce wprowadzić rzecznika praw ucznia
14 lis 2025

Minister edukacji Barbara Nowacka podkreśliła podczas Okrągłego Stołu Uczniowskiego we Wrocławiu, że edukacja obywatelska stała się jednym z największych osiągnięć polskiej szkoły. MEN zapowiada także powołanie rzecznika praw uczniowskich na poziomie krajowym i wojewódzkim.
Podstawa programowa się zmieni. Czy PO wróci do szkół? MEN udzieliło wyjaśnień dotyczących zmian, nad którymi pracuje
14 lis 2025

Czy przysposobienie obronne wróci do szkół? Dynamiczna sytuacja geopolityczna skłania do tego, by kłaść coraz to większy nacisk na kwestie związane z bezpieczeństwem i radzeniem sobie w trudnych warunkach zewnętrznych.
Urlop wychowawczy nauczyciela 2025 – kto może z niego skorzystać, na jak długo i na jakich zasadach?
13 lis 2025

Urlop wychowawczy to uprawnienie pracownicze, które pozwala na czasową przerwę w pracy w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Dla nauczycieli kwestie te reguluje Karta Nauczyciela, a w sprawach nieuregulowanych – Kodeks pracy. Jak długo może trwać urlop wychowawczy nauczyciela, jakie warunki należy spełnić, by go uzyskać i jak wyglądają obowiązujące terminy?
Mobbing na uczelniach jest powszechny. Pracownicy akademiccy i studenci doświadczają przemocy psychicznej
13 lis 2025

Zjawisko mobbingu na polskich uczelniach osiąga niepokojącą skalę. Ponad połowa pracowników akademickich i blisko połowa studentów przyznaje, że doświadczyła lub była świadkiem przemocy psychicznej. Środowisko naukowe coraz głośniej mówi o potrzebie zmian – uczelnie wdrażają procedury antymobbingowe, powstają projekty takie jak Bezpieczna Uczelnia, a MNiSW zapowiada nowe działania systemowe.

REKLAMA

Zasady na lekcjach WF bez zmian. MEN stawia na elastyczność i nie prowadzi prac mających na celu zmianę przepisów
13 lis 2025

Lekcje wychowania fizycznego niezmiennie budzą kontrowersje. Dotyczą one nie tylko podstawy programowej, ale przede wszystkim zasad oceniania, frekwencji, a teraz również zasad podziału i łączenia klas na zajęciach.
Program „Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026”: wsparcie dla opieki nad dziećmi do lat 3
12 lis 2025

Gminy w całej Polsce mają szansę na uzyskanie wsparcia finansowego na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach resortowego programu „Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026”. Budżet programu na przyszły rok wynosi 60 mln zł, a nabór wniosków trwa do 12 grudnia 2025 roku.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA