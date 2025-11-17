Nowa ocena pracy nauczyciela od 28 listopada 2025 r. – uproszczone kryteria i zmieniona punktacja

28 listopada 2025 r. wchodzą w życie nowe zasady oceny pracy nauczycieli. Zmiany obejmują uproszczenie kryteriów, wprowadzenie jednolitej skali punktowej i zwiększenie udziału nauczyciela w całym procesie oceniania. Co się zmieni i jakie konsekwencje mają nowe regulacje dla kadry pedagogicznej?

Zmiana skali punktacji i uproszczenie kryteriów

Najważniejszą zmianą w ocenie pracy nauczycieli jest wprowadzenie jednolitej skali punktacji: za każde kryterium nauczyciel będzie mógł otrzymać od 0 do 3 punktów, bez ułamków. Dotychczas obowiązywała bardziej rozbudowana punktacja (0–10, a w przypadku poprawności zajęć 0–30), co często utrudniało jednoznaczną ocenę pracy.

Nowa skala punktacji odpowiada nowemu sposobowi ustalania oceny końcowej:

90–100% maksymalnej liczby punktów – ocena wyróżniająca,

maksymalnej liczby punktów – ocena wyróżniająca, 75–89% – ocena bardzo dobra,

– ocena bardzo dobra, 55–74% – ocena dobra,

– ocena dobra, poniżej 55% – ocena negatywna.

Koniec podziału na kryteria podstawowe i dodatkowe

Dotychczas ocenianie opierało się na kryteriach obowiązkowych i dodatkowych, z których wybierano dwa do oceny nauczyciela. Nowelizacja usuwa kryteria dodatkowe, a nauczyciel będzie oceniany wyłącznie na podstawie 10 szczegółowych kryteriów. Obejmują one m.in.:

poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia i narzędzi multimedialnych,

prowadzonych zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia i narzędzi multimedialnych, dbałość o bezpieczeństwo i higienę nauki,

analizowanie własnej pracy i wykorzystywanie wniosków do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego,

znajomość praw dziecka i kierowanie się dobrem ucznia ,

, wspieranie uczniów w rozwoju i aktywnym uczestnictwie w życiu szkoły,

w rozwoju i aktywnym uczestnictwie w życiu szkoły, współpracę z innymi nauczycielami i rodzicami,

poszerzanie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i interpersonalnych,

i rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i interpersonalnych, realizowanie innych zajęć określonych w Karcie Nauczyciela oraz indywidualizowanie pracy z uczniem.

Większy udział nauczyciela w procesie oceniania

Nowe regulacje zwiększają udział nauczyciela w całej procedurze oceny. Nauczyciel będzie zapoznawany nie tylko z projektem oceny, ale również z opiniami wydawanymi przez:

radę rodziców ,

, mentora w przypadku nauczycieli w trakcie przygotowania zawodowego,

w przypadku nauczycieli w trakcie przygotowania zawodowego, samorząd uczniowski, doradcę metodycznego lub innego nauczyciela mianowanego/dyplomowanego,

opiekuna naukowo-dydaktycznego (np. w kolegiach pracowników służb społecznych).

Nauczyciel będzie mógł ustnie lub pisemnie odnieść się do tych opinii w terminie 5 dni roboczych.

Zmiany w ocenie dyrektora szkoły

Ocena pracy dyrektora szkoły również uległa zmianie. Dyrektor podlega ocenie na podstawie dotychczasowych kryteriów dyrektorskich, a w przypadku prowadzenia zajęć także kryteriów nauczycielskich z punktacją 0–3. W przypadku odwołania od oceny dyrektor musi przekazać swoje stanowisko w formie pisemnej, co zwiększa przejrzystość całego procesu.

Cel i znaczenie nowelizacji

Nowe przepisy mają uprościć procedurę oceniania, zwiększyć jej przejrzystość i wzmocnić rolę nauczyciela w procesie oceny. Ocena pracy ma nadal służyć monitorowaniu realizacji obowiązków dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz wspierać rozwój zawodowy kadry pedagogicznej.

Nowelizacja została przygotowana na podstawie wniosków grupy roboczej Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli, a jej celem jest uczynienie systemu ocen bardziej sprawiedliwym, czytelnym i zgodnym z rzeczywistymi zadaniami nauczycieli.