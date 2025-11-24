REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Szkoła » 300+ z programu „Dobry start". Zostało tylko kilka dni na złożenie wniosku. Kto straci prawo do wypłaty?

300+ z programu „Dobry start”. Zostało tylko kilka dni na złożenie wniosku. Kto straci prawo do wypłaty?

24 listopada 2025, 15:34
[Data aktualizacji 24 listopada 2025, 15:39]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
300+ z programu „Dobry start”. Zostało tylko kilka dni na złożenie wniosku. Kto straci prawo do wypłaty?
Masz ucznia w domu? Rodzice i opiekunowie mają czas na złożenie wniosku o świadczenie 300+ tylko do 30 listopada. Po tym terminie większość osób nie otrzyma pieniędzy na szkolną wyprawkę. Kto może jeszcze skorzystać z programu i jak uniknąć błędów przy składaniu dokumentów?

300+ tylko do 30 listopada. Po tym terminie świadczenie przepada

Program „Dobry start” zapewnia jednorazowe świadczenie 300 zł na wyprawkę szkolną dla dzieci i młodzieży uczącej się. Wnioski można składać wyłącznie do 30 listopada – opóźnienie oznacza utratę prawa do świadczenia.

Wyjątek dotyczy jedynie sytuacji, gdy dziecko po ukończeniu 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności. W takim przypadku możliwe jest złożenie wniosku po terminie.

Kto otrzyma 300 zł na wyprawkę szkolną?

Świadczenie przysługuje na każde dziecko:

  • uczące się w szkole do ukończenia 20 lat,
  • do ukończenia 24 lat – w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

Program nie obejmuje:

  • dzieci z zerówek,
  • studentów.

Warto pamiętać, że wiek liczony jest rocznikowo, więc 300+ przysługuje także uczniom ostatnich klas szkół ponadpodstawowych lub policealnych, nawet jeśli formalnie przekroczyli wskazane limity wieku przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Ważna zmiana od roku szkolnego 2025/2026 – dla uchodźców z Ukrainy

Od kolejnego roku szkolnego świadczenie 300+ dla dzieci z Ukrainy będzie wypłacane wyłącznie wtedy, gdy uczeń uczęszcza do szkoły należącej do polskiego systemu oświaty.

Polecamy: PORADNIK OŚWIATOWY oraz KALENDARZ KSIĄŻKOWY NA 2026 ROK

Ile wniosków już złożono? ZUS podał aktualne dane

ZUS informuje, że rodzice i opiekunowie złożyli już formularze obejmujące ponad 4,78 mln dzieci, a suma wypłaconych środków wynosi 1,38 mld zł. Większość uprawnionych otrzymała już pieniądze.

Kto może złożyć wniosek o 300+?

Uprawnieni są:

  • matka lub ojciec dziecka,
  • opiekun prawny,
  • opiekun faktyczny (osoba faktycznie sprawująca opiekę i występująca o przysposobienie),
  • rodzic zastępczy,
  • prowadzący rodzinny dom dziecka,
  • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie i jak złożyć wniosek? Lista dostępnych kanałów

Wniosek można przesłać wyłącznie elektronicznie przez:

  • Platformę Usług Elektronicznych ZUS (eZUS),
  • aplikację mobilną mZUS,
  • portal Emp@tia,
  • bankowość elektroniczną – m.in.: PKO BP, Pekao SA, Santander, mBank, ING, BNP Paribas, Allianz, Credit Agricole, VeloBank i liczne SKOK-i.

Uważaj na błędy. Niepoprawny PESEL lub numer konta opóźni wypłatę

Przed wysłaniem formularza warto upewnić się, że poprawnie wpisano:

  • numer PESEL dziecka,
  • nazwę i adres szkoły,
  • numer konta bankowego.

Decyzje i zawiadomienia z ZUS są przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej.

Kiedy ZUS wypłaci świadczenie?

ZUS ma dwa miesiące na realizację wypłaty. Osoby składające wniosek pod koniec listopada mogą otrzymać pieniądze nawet w 2026 roku, choć w praktyce środki zazwyczaj trafiają na konto znacznie szybciej.

Źródło: INFOR
Edukacja
300+ z programu „Dobry start”. Zostało tylko kilka dni na złożenie wniosku. Kto straci prawo do wypłaty?
24 lis 2025

Masz ucznia w domu? Rodzice i opiekunowie mają czas na złożenie wniosku o świadczenie 300+ tylko do 30 listopada. Po tym terminie większość osób nie otrzyma pieniędzy na szkolną wyprawkę. Kto może jeszcze skorzystać z programu i jak uniknąć błędów przy składaniu dokumentów?
Szczecin inwestuje w przyszłych marynarzy. Nowoczesny symulator siłowni okrętowej już działa w ZCEMiP
24 lis 2025

Ponad 1,35 mln zł kosztował najnowszy symulator, który trafił do Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. Uczniowie będą na nim trenować gaszenie pożarów, reagowanie na awarie i obsługę siłowni okrętowej w warunkach zbliżonych do realnych. To już trzecie tak zaawansowane urządzenie w placówce.
Olimpiada ZUS rusza już 25 listopada. Rekordowa liczba uczniów powalczy o indeksy na studia
24 lis 2025

Blisko 27 tys. uczniów z całej Polski weźmie udział w pierwszym etapie Olimpiady ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Stawką są cenne nagrody, dodatkowe punkty w rekrutacji, a nawet indeksy na wybrane uczelnie. W tym roku liderem frekwencji jest województwo śląskie.
Czy nauczyciel może korzystać ze zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym? W tym zakresie obowiązują przepisy szczególne. Co przewidują?
22 lis 2025

Dni wolne na dziecko dla nauczycieli. Jak prawidłowo z nich korzystać? Prawa nauczycieli uregulowano w Karcie Nauczyciela, ale czy to oznacza, że nie można stosować Kodeksu pracy, który przewiduje korzystniejsze rozwiązania?

Od 30 listopada 2025 r. nowa legitymacja nauczyciela w mObywatel. Jak wygląda? Czy można używać starej?
21 lis 2025

Od 30 listopada 2025 r. nowa legitymacja nauczyciela będzie dostępna w aplikacji mObywatel. Jak wygląda? Czym się różni? Czy można używać starych legitymacji służbowych nauczyciela?
Szkolne morsowanie hitem. 245 uczniów weszło do basenu o 4 stopniach
21 lis 2025

Na boisku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Młodych Europejczyków w Szczecinie stanął ogrodowy basen wypełniony lodowatą wodą, a za zgodą rodziców ponad dwustu uczniów zdecydowało się wejść do niego w ramach szkolnego morsowania.
Nauczyciele dostaną pieniądze za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Sejm jednomyślnie za zmianami w Karcie nauczyciela
21 lis 2025

Sejm jednogłośnie poparł nowelizację Karty nauczyciela, która przywraca nauczycielom prawo do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, jeśli nie doszło do nich z przyczyn od nich niezależnych. To reakcja na falę krytyki po wrześniowej reformie i liczne sygnały o blokowaniu wycieczek szkolnych.
Rekrutacja 2025/2026: Psychologia króluje, a walka o miejsce na popularnych kierunkach coraz ostrzejsza
21 lis 2025

Ponad 450 tysięcy osób rozpoczęło w tym roku studia na uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Najpopularniejsze kierunki notują rekordowe zainteresowanie, a na niektórych z nich o jedno miejsce walczy kilkudziesięciu kandydatów. Sprawdzamy, które uczelnie i kierunki przyciągnęły najwięcej chętnych.

Szkoły odporne na dezinformację. MEN wzmacnia edukację medialną i bezpieczeństwo cyfrowe
20 lis 2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej intensyfikuje działania na rzecz przeciwdziałania dezinformacji i wzmacniania kompetencji cyfrowych uczniów oraz nauczycieli. Nowe programy, szkolenia i zasoby edukacyjne mają przygotować młodych ludzi do świadomego funkcjonowania w świecie informacji.
Wynagrodzenia młodocianych wzrosną od 1 grudnia. Ile zarobią uczniowie szkół branżowych?
20 lis 2025

Od 1 grudnia 2025 r. rosną minimalne wynagrodzenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Podwyżki obejmą zarówno uczniów odbywających naukę zawodu, jak i młodocianych przyuczanych do wykonywania określonej pracy. Powodem zmian jest wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w trzecim kwartale 2025 r.
