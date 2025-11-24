300+ z programu „Dobry start”. Zostało tylko kilka dni na złożenie wniosku. Kto straci prawo do wypłaty?

Masz ucznia w domu? Rodzice i opiekunowie mają czas na złożenie wniosku o świadczenie 300+ tylko do 30 listopada. Po tym terminie większość osób nie otrzyma pieniędzy na szkolną wyprawkę. Kto może jeszcze skorzystać z programu i jak uniknąć błędów przy składaniu dokumentów?

300+ tylko do 30 listopada. Po tym terminie świadczenie przepada

Program „Dobry start” zapewnia jednorazowe świadczenie 300 zł na wyprawkę szkolną dla dzieci i młodzieży uczącej się. Wnioski można składać wyłącznie do 30 listopada – opóźnienie oznacza utratę prawa do świadczenia.

Wyjątek dotyczy jedynie sytuacji, gdy dziecko po ukończeniu 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności. W takim przypadku możliwe jest złożenie wniosku po terminie.

Kto otrzyma 300 zł na wyprawkę szkolną?

Świadczenie przysługuje na każde dziecko:

uczące się w szkole do ukończenia 20 lat ,

, do ukończenia 24 lat – w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

Program nie obejmuje:

dzieci z zerówek,

studentów.

Warto pamiętać, że wiek liczony jest rocznikowo, więc 300+ przysługuje także uczniom ostatnich klas szkół ponadpodstawowych lub policealnych, nawet jeśli formalnie przekroczyli wskazane limity wieku przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Ważna zmiana od roku szkolnego 2025/2026 – dla uchodźców z Ukrainy

Od kolejnego roku szkolnego świadczenie 300+ dla dzieci z Ukrainy będzie wypłacane wyłącznie wtedy, gdy uczeń uczęszcza do szkoły należącej do polskiego systemu oświaty.

Ile wniosków już złożono? ZUS podał aktualne dane

ZUS informuje, że rodzice i opiekunowie złożyli już formularze obejmujące ponad 4,78 mln dzieci, a suma wypłaconych środków wynosi 1,38 mld zł. Większość uprawnionych otrzymała już pieniądze.

Kto może złożyć wniosek o 300+?

Uprawnieni są:

matka lub ojciec dziecka,

lub dziecka, opiekun prawny,

opiekun faktyczny (osoba faktycznie sprawująca opiekę i występująca o przysposobienie),

(osoba faktycznie sprawująca opiekę i występująca o przysposobienie), rodzic zastępczy ,

, prowadzący rodzinny dom dziecka,

dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie i jak złożyć wniosek? Lista dostępnych kanałów

Wniosek można przesłać wyłącznie elektronicznie przez:

Platformę Usług Elektronicznych ZUS (eZUS) ,

, aplikację mobilną mZUS ,

, portal Emp@tia ,

, bankowość elektroniczną – m.in.: PKO BP, Pekao SA, Santander, mBank, ING, BNP Paribas, Allianz, Credit Agricole, VeloBank i liczne SKOK-i.

Uważaj na błędy. Niepoprawny PESEL lub numer konta opóźni wypłatę

Przed wysłaniem formularza warto upewnić się, że poprawnie wpisano:

numer PESEL dziecka,

dziecka, nazwę i adres szkoły,

numer konta bankowego.

Decyzje i zawiadomienia z ZUS są przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej.

Kiedy ZUS wypłaci świadczenie?

ZUS ma dwa miesiące na realizację wypłaty. Osoby składające wniosek pod koniec listopada mogą otrzymać pieniądze nawet w 2026 roku, choć w praktyce środki zazwyczaj trafiają na konto znacznie szybciej.