300+ z programu „Dobry start”. Zostało tylko kilka dni na złożenie wniosku. Kto straci prawo do wypłaty?
Masz ucznia w domu? Rodzice i opiekunowie mają czas na złożenie wniosku o świadczenie 300+ tylko do 30 listopada. Po tym terminie większość osób nie otrzyma pieniędzy na szkolną wyprawkę. Kto może jeszcze skorzystać z programu i jak uniknąć błędów przy składaniu dokumentów?
- 300+ tylko do 30 listopada. Po tym terminie świadczenie przepada
- Kto otrzyma 300 zł na wyprawkę szkolną?
- Ważna zmiana od roku szkolnego 2025/2026 – dla uchodźców z Ukrainy
- Ile wniosków już złożono? ZUS podał aktualne dane
- Kto może złożyć wniosek o 300+?
- Gdzie i jak złożyć wniosek? Lista dostępnych kanałów
- Uważaj na błędy. Niepoprawny PESEL lub numer konta opóźni wypłatę
- Kiedy ZUS wypłaci świadczenie?
300+ tylko do 30 listopada. Po tym terminie świadczenie przepada
Program „Dobry start” zapewnia jednorazowe świadczenie 300 zł na wyprawkę szkolną dla dzieci i młodzieży uczącej się. Wnioski można składać wyłącznie do 30 listopada – opóźnienie oznacza utratę prawa do świadczenia.
Wyjątek dotyczy jedynie sytuacji, gdy dziecko po ukończeniu 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności. W takim przypadku możliwe jest złożenie wniosku po terminie.
Kto otrzyma 300 zł na wyprawkę szkolną?
Świadczenie przysługuje na każde dziecko:
- uczące się w szkole do ukończenia 20 lat,
- do ukończenia 24 lat – w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.
Program nie obejmuje:
- dzieci z zerówek,
- studentów.
Warto pamiętać, że wiek liczony jest rocznikowo, więc 300+ przysługuje także uczniom ostatnich klas szkół ponadpodstawowych lub policealnych, nawet jeśli formalnie przekroczyli wskazane limity wieku przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Ważna zmiana od roku szkolnego 2025/2026 – dla uchodźców z Ukrainy
Od kolejnego roku szkolnego świadczenie 300+ dla dzieci z Ukrainy będzie wypłacane wyłącznie wtedy, gdy uczeń uczęszcza do szkoły należącej do polskiego systemu oświaty.
Ile wniosków już złożono? ZUS podał aktualne dane
ZUS informuje, że rodzice i opiekunowie złożyli już formularze obejmujące ponad 4,78 mln dzieci, a suma wypłaconych środków wynosi 1,38 mld zł. Większość uprawnionych otrzymała już pieniądze.
Kto może złożyć wniosek o 300+?
Uprawnieni są:
- matka lub ojciec dziecka,
- opiekun prawny,
- opiekun faktyczny (osoba faktycznie sprawująca opiekę i występująca o przysposobienie),
- rodzic zastępczy,
- prowadzący rodzinny dom dziecka,
- dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Gdzie i jak złożyć wniosek? Lista dostępnych kanałów
Wniosek można przesłać wyłącznie elektronicznie przez:
- Platformę Usług Elektronicznych ZUS (eZUS),
- aplikację mobilną mZUS,
- portal Emp@tia,
- bankowość elektroniczną – m.in.: PKO BP, Pekao SA, Santander, mBank, ING, BNP Paribas, Allianz, Credit Agricole, VeloBank i liczne SKOK-i.
Uważaj na błędy. Niepoprawny PESEL lub numer konta opóźni wypłatę
Przed wysłaniem formularza warto upewnić się, że poprawnie wpisano:
- numer PESEL dziecka,
- nazwę i adres szkoły,
- numer konta bankowego.
Decyzje i zawiadomienia z ZUS są przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej.
Kiedy ZUS wypłaci świadczenie?
ZUS ma dwa miesiące na realizację wypłaty. Osoby składające wniosek pod koniec listopada mogą otrzymać pieniądze nawet w 2026 roku, choć w praktyce środki zazwyczaj trafiają na konto znacznie szybciej.
