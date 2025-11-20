REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Szkoła » Wynagrodzenia młodocianych wzrosną od 1 grudnia. Ile zarobią uczniowie branżówek?

Wynagrodzenia młodocianych wzrosną od 1 grudnia. Ile zarobią uczniowie branżówek?

20 listopada 2025, 13:55
[Data aktualizacji 20 listopada 2025, 14:06]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
Wynagrodzenia młodocianych wzrosną od 1 grudnia. Ile zarobią uczniowie branżówek?
Od 1 grudnia 2025 r. rosną minimalne wynagrodzenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Podwyżki obejmą zarówno uczniów odbywających naukę zawodu, jak i młodocianych przyuczanych do wykonywania określonej pracy. Powodem zmian jest wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w trzecim kwartale 2025 r.

W Polsce pracownicy młodociani — czyli osoby, które ukończyły 15 lat, ale nie mają jeszcze 18 — mogą podejmować pracę w celu przygotowania zawodowego. Najczęściej odbywa się ono w formie nauki zawodu w branżowych szkołach I stopnia, choć przepisy dopuszczają również krótsze przyuczenie do wykonywania konkretnej pracy. Zasady wynagradzania młodocianych są ściśle określone w przepisach i zależą od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS.

Wyższe stawki dla uczniów w nauce zawodu

W trzecim kwartale 2025 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 8771,70 zł. To właśnie od tej kwoty od 1 grudnia 2025 r. do 28 lutego 2026 r. będzie obliczane minimalne wynagrodzenia uczniów pracujących w ramach nauki zawodu. Ich wysokość zależy od roku nauki i wynosi odpowiednio:

  • 701,74 zł – dla uczniów pierwszego roku lub klasy I branżowej szkoły I stopnia,
  • 789,45 zł – dla drugiego roku lub klasy II,
  • 877,17 zł – dla trzeciego roku lub klasy III.

Stawki te odpowiadają kolejno 8, 9 i 10 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W praktyce oznacza to, że każdy z uczniów odbywających praktyki zawodowe na podstawie umowy o pracę zyska od grudnia kilkadziesiąt złotych miesięcznie.

Przyuczenie do pracy również z podwyżką

Podwyżka obejmie także młodocianych, którzy nie realizują pełnego programu nauki zawodu, lecz odbywają krótsze przyuczenie do wykonywania określonej pracy. W ich przypadku minimalne wynagrodzenie nie może być niższe niż 7 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Oznacza to, że od 1 grudnia 2025 r. do 28 lutego 2026 r. wyniesie ono 614,02 zł.

Stała zasada: wynagrodzenie zależy od GUS

Wysokości stawek wynagradzania młodocianych nie określa się kwotowo w przepisach, lecz procentowo. Dzięki temu automatycznie dostosowują się one do zmian w wynagrodzeniach w gospodarce narodowej. To istotne zarówno dla pracodawców, którzy muszą regularnie kontrolować nowe komunikaty GUS, jak i dla uczniów, którzy mogą śledzić wysokość przysługujących im stawek.

Dlaczego zmienia się wynagrodzenie młodocianych?

Grudniowa aktualizacja wynagrodzeń wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Kluczowe znaczenie ma także komunikat Prezesa GUS z 7 listopada 2025 r., w którym ogłoszono aktualne przeciętne miesięczne wynagrodzenie za trzeci kwartał.

Nowe stawki to dobra wiadomość dla uczniów branżówek i młodocianych pracowników — ich wynagrodzenia rosną systematycznie, odzwierciedlając sytuację w gospodarce. Dla pracodawców to z kolei przypomnienie o konieczności aktualizacji umów i list płac od początku grudnia.

Podstawa prawna

  • art. 190 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2025 r. poz. 277)
  • § 13, § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.)
  • komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2025 r. (M.P. z 2025 r. poz. 1148)
Źródło: INFOR
