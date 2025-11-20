Wynagrodzenia młodocianych wzrosną od 1 grudnia. Ile zarobią uczniowie branżówek?

Od 1 grudnia 2025 r. rosną minimalne wynagrodzenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Podwyżki obejmą zarówno uczniów odbywających naukę zawodu, jak i młodocianych przyuczanych do wykonywania określonej pracy. Powodem zmian jest wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w trzecim kwartale 2025 r.

W Polsce pracownicy młodociani — czyli osoby, które ukończyły 15 lat, ale nie mają jeszcze 18 — mogą podejmować pracę w celu przygotowania zawodowego. Najczęściej odbywa się ono w formie nauki zawodu w branżowych szkołach I stopnia, choć przepisy dopuszczają również krótsze przyuczenie do wykonywania konkretnej pracy. Zasady wynagradzania młodocianych są ściśle określone w przepisach i zależą od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS.

Wyższe stawki dla uczniów w nauce zawodu

W trzecim kwartale 2025 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 8771,70 zł. To właśnie od tej kwoty od 1 grudnia 2025 r. do 28 lutego 2026 r. będzie obliczane minimalne wynagrodzenia uczniów pracujących w ramach nauki zawodu. Ich wysokość zależy od roku nauki i wynosi odpowiednio:

701,74 zł – dla uczniów pierwszego roku lub klasy I branżowej szkoły I stopnia,

– dla uczniów pierwszego roku lub klasy I branżowej szkoły I stopnia, 789,45 zł – dla drugiego roku lub klasy II,

– dla drugiego roku lub klasy II, 877,17 zł – dla trzeciego roku lub klasy III.

Stawki te odpowiadają kolejno 8, 9 i 10 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W praktyce oznacza to, że każdy z uczniów odbywających praktyki zawodowe na podstawie umowy o pracę zyska od grudnia kilkadziesiąt złotych miesięcznie.

Przyuczenie do pracy również z podwyżką

Podwyżka obejmie także młodocianych, którzy nie realizują pełnego programu nauki zawodu, lecz odbywają krótsze przyuczenie do wykonywania określonej pracy. W ich przypadku minimalne wynagrodzenie nie może być niższe niż 7 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Oznacza to, że od 1 grudnia 2025 r. do 28 lutego 2026 r. wyniesie ono 614,02 zł.

Stała zasada: wynagrodzenie zależy od GUS

Wysokości stawek wynagradzania młodocianych nie określa się kwotowo w przepisach, lecz procentowo. Dzięki temu automatycznie dostosowują się one do zmian w wynagrodzeniach w gospodarce narodowej. To istotne zarówno dla pracodawców, którzy muszą regularnie kontrolować nowe komunikaty GUS, jak i dla uczniów, którzy mogą śledzić wysokość przysługujących im stawek.

Dlaczego zmienia się wynagrodzenie młodocianych?

Grudniowa aktualizacja wynagrodzeń wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Kluczowe znaczenie ma także komunikat Prezesa GUS z 7 listopada 2025 r., w którym ogłoszono aktualne przeciętne miesięczne wynagrodzenie za trzeci kwartał.

Nowe stawki to dobra wiadomość dla uczniów branżówek i młodocianych pracowników — ich wynagrodzenia rosną systematycznie, odzwierciedlając sytuację w gospodarce. Dla pracodawców to z kolei przypomnienie o konieczności aktualizacji umów i list płac od początku grudnia.

Podstawa prawna