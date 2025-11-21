REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » Nauczyciele dostaną pieniądze za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Sejm jednomyślnie za zmianami w Karcie nauczyciela

Nauczyciele dostaną pieniądze za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Sejm jednomyślnie za zmianami w Karcie nauczyciela

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 listopada 2025, 12:46
[Data aktualizacji 21 listopada 2025, 12:52]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
nauczyciele edukacja wynagrodzenie oświata wyrównanie godziny ponadwymiarowe karta nauczyciela nowelizacja sejm parlament sala obrad sala sejmu posiedzenie obrady plenarne
Nauczyciele dostaną pieniądze za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Sejm jednomyślnie za zmianami w Karcie nauczyciela
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Sejm jednogłośnie poparł nowelizację Karty nauczyciela, która przywraca nauczycielom prawo do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, jeśli nie doszło do nich z przyczyn od nich niezależnych. To reakcja na falę krytyki po wrześniowej reformie i liczne sygnały o blokowaniu wycieczek szkolnych.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wraca. Sejm mówi jednym głosem

440 posłów zagłosowało za nowelizacją Karty nauczyciela – nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Zmiana ma naprawić problemy, które pojawiły się po wejściu w życie tzw. dużej nowelizacji na początku roku szkolnego 2025/2026. To właśnie wtedy doprecyzowano zasady naliczania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa, co w praktyce pozbawiło wielu nauczycieli pieniędzy, mimo że byli w pracy i gotowi do prowadzenia zajęć.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Nowe przepisy przewidują, że jeśli nauczyciel nie może zrealizować przydzielonych nadgodzin z powodów od siebie niezależnych – np. gdy klasa jest na wycieczce – otrzyma za nie wynagrodzenie.

Polecamy: PORADNIK OŚWIATOWY oraz KALENDARZ KSIĄŻKOWY NA 2026 ROK

Szkoły wstrzymywały wyjścia. Interwencje ZNP i premiera

Po wrześniowych zmianach Związek Nauczycielstwa Polskiego alarmował, że w wielu szkołach nauczyciele, chcąc uniknąć utraty części pensji, zaczęli odmawiać organizowania wyjść klasowych. ZNP przekazywał, że zdarzały się nawet przypadki solidarnego wstrzymywania wszystkich wycieczek w danej placówce.

REKLAMA

To właśnie presja środowiska – oraz apel ZNP z końca października – doprowadziły do błyskawicznej reakcji rządu. Poselski projekt Koalicji Obywatelskiej został przygotowany po interwencji premiera Donalda Tuska.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wyrównania będą wypłacone w 2026 roku

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2026 r., ale nauczyciele nie stracą pieniędzy za okres przejściowy. W trakcie prac w Komisji Edukacji i Nauki dopisano poprawkę, zgodnie z którą pedagogom przysługiwać będą wyrównania za czas od 1 września do 31 grudnia 2025 r. mają być wypłacone do 6 czerwca 2026 r.

Sejm odrzucił natomiast poprawki zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość, dotyczące nie godzin ponadwymiarowych, lecz nagród jubileuszowych.

Co dalej z ustawą – czy to już koniec sporu z nauczycielami?

Ustawa trafi teraz do Senatu. Jeśli zostanie przyjęta bez większych zmian, zakończy wielotygodniowy spór o rozliczanie godzin ponadwymiarowych i – jak liczą nauczyciele – uspokoi sytuację w szkołach, które w ostatnich miesiącach musiały ograniczać zajęcia dodatkowe i wyjścia edukacyjne.

Powiązane
Nauczyciele dostaną wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe? Komisja poparła zmianę w Karcie Nauczyciela
Nauczyciele dostaną wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe? Komisja poparła zmianę w Karcie Nauczyciela
Nowe podstawy programowe trafiły do konsultacji. MEN proponuje powrót przyrody i obowiązkowe dwa języki obce
Nowe podstawy programowe trafiły do konsultacji. MEN proponuje powrót przyrody i obowiązkowe dwa języki obce
Powiaty i związkowcy miażdżą projekt zmian w Karcie nauczyciela. „Merytorycznie niekompletny, finansowo nierealny”
Powiaty i związkowcy miażdżą projekt zmian w Karcie nauczyciela. „Merytorycznie niekompletny, finansowo nierealny”
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Nauczyciele dostaną pieniądze za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Sejm jednomyślnie za zmianami w Karcie nauczyciela
21 lis 2025

Sejm jednogłośnie poparł nowelizację Karty nauczyciela, która przywraca nauczycielom prawo do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, jeśli nie doszło do nich z przyczyn od nich niezależnych. To reakcja na falę krytyki po wrześniowej reformie i liczne sygnały o blokowaniu wycieczek szkolnych.
Rekrutacja 2025/2026: Psychologia króluje, a walka o miejsce na popularnych kierunkach coraz ostrzejsza
21 lis 2025

Ponad 450 tysięcy osób rozpoczęło w tym roku studia na uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Najpopularniejsze kierunki notują rekordowe zainteresowanie, a o jedno miejsce na niektórych z nich walczy kilkudziesięciu kandydatów. Sprawdzamy, które uczelnie i kierunki przyciągnęły najwięcej chętnych.
Szkoły odporne na dezinformację. MEN wzmacnia edukację medialną i bezpieczeństwo cyfrowe
20 lis 2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej intensyfikuje działania na rzecz przeciwdziałania dezinformacji i wzmacniania kompetencji cyfrowych uczniów oraz nauczycieli. Nowe programy, szkolenia i zasoby edukacyjne mają przygotować młodych ludzi do świadomego funkcjonowania w świecie informacji.
Wynagrodzenia młodocianych wzrosną od 1 grudnia. Ile zarobią uczniowie branżówek?
20 lis 2025

Od 1 grudnia 2025 r. rosną minimalne wynagrodzenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Podwyżki obejmą zarówno uczniów odbywających naukę zawodu, jak i młodocianych przyuczanych do wykonywania określonej pracy. Powodem zmian jest wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w trzecim kwartale 2025 r.

REKLAMA

Powiaty i związkowcy miażdżą projekt zmian w Karcie nauczyciela. „Merytorycznie niekompletny, finansowo nierealny”
20 lis 2025

Związek Powiatów Polskich oraz Wolny Związek Zawodowy „Forum – Oświata” ostro krytykują poselski projekt nowelizacji ustawy Karta nauczyciela. Samorządy zarzucają mu brak rzetelnej analizy skutków finansowych i niezrozumienie systemu finansowania oświaty, a związkowcy – nieuprawnione zrównanie godzin ponadwymiarowych z doraźnymi zastępstwami. Obie strony ostrzegają, że proponowane zmiany mogą poważnie obciążyć budżety JST i pogłębić chaos w szkołach.
Nowe podstawy programowe trafiły do konsultacji. MEN proponuje powrót przyrody i obowiązkowe dwa języki obce
20 lis 2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji publicznych projekty nowych podstaw programowych przygotowanych w ramach „Reformy26. Kompas Jutra”. Proponowane zmiany obejmują m.in. powrót przedmiotu przyroda w klasach IV–VI, rezygnację z nauczania łaciny w miejsce drugiego języka obcego oraz większą elastyczność i spójność programów. Konsultacje potrwają do 18 grudnia 2025 r.
Laptop dla nauczyciela 2025 – kończy się dodatkowy nabór. Kto może ponownie złożyć wniosek?
19 lis 2025

Tylko do 21 listopada 2025 roku nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, którzy byli uprawnieni do bonu na zakup laptopa, lecz nie otrzymali go w poprzednim naborze, mogą ubiegać się o wsparcie. Bon można wykorzystać do 31 grudnia 2025 roku.
Nauczyciele dostaną wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe? Komisja poparła zmianę w Karcie Nauczyciela
19 lis 2025

Sejmowa Komisja Edukacji i Nauki poparła projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, który przywraca prawo do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, jeśli nauczyciel był gotowy je przeprowadzić. Przyjęto również poprawkę nadającą przepisom moc wsteczną – od 1 września 2025 r. Nowe regulacje mają rozwiązać problemy, jakie pojawiły się po tzw. dużej nowelizacji Karty obowiązującej od roku szkolnego 2025/2026.

REKLAMA

Plan urlopów pracowników niepedagogicznych w szkołach 2026: zasady, terminy i obowiązki pracodawcy
19 lis 2025

Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkołach korzystają z urlopów wypoczynkowych na podstawie Kodeksu pracy, podczas gdy nauczycieli obowiązuje Karta nauczyciela. Oznacza to odmienne zasady nabywania i planowania urlopu. Wyjaśniamy, jakie przepisy regulują urlopy pracowników niepedagogicznych, jak ustala się plan urlopów i na co powinni zwrócić uwagę pracodawcy oraz pracownicy.
Emerytura dla nauczycieli 2025. Jakie świadczenia można otrzymać i kto spełnia warunki?
19 lis 2025

Nauczyciele mają kilka możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. W zależności od stażu pracy, daty urodzenia i rodzaju zatrudnienia mogą ubiegać się m.in. o emeryturę nauczycielską, nową emeryturę nauczycielską, świadczenie kompensacyjne lub emeryturę pomostową. Wyjaśniamy, komu przysługują poszczególne świadczenia i jakie warunki trzeba spełnić.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA