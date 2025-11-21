Nauczyciele dostaną pieniądze za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Sejm jednomyślnie za zmianami w Karcie nauczyciela

Sejm jednogłośnie poparł nowelizację Karty nauczyciela, która przywraca nauczycielom prawo do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, jeśli nie doszło do nich z przyczyn od nich niezależnych. To reakcja na falę krytyki po wrześniowej reformie i liczne sygnały o blokowaniu wycieczek szkolnych.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wraca. Sejm mówi jednym głosem

440 posłów zagłosowało za nowelizacją Karty nauczyciela – nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Zmiana ma naprawić problemy, które pojawiły się po wejściu w życie tzw. dużej nowelizacji na początku roku szkolnego 2025/2026. To właśnie wtedy doprecyzowano zasady naliczania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa, co w praktyce pozbawiło wielu nauczycieli pieniędzy, mimo że byli w pracy i gotowi do prowadzenia zajęć.

Nowe przepisy przewidują, że jeśli nauczyciel nie może zrealizować przydzielonych nadgodzin z powodów od siebie niezależnych – np. gdy klasa jest na wycieczce – otrzyma za nie wynagrodzenie.

Szkoły wstrzymywały wyjścia. Interwencje ZNP i premiera

Po wrześniowych zmianach Związek Nauczycielstwa Polskiego alarmował, że w wielu szkołach nauczyciele, chcąc uniknąć utraty części pensji, zaczęli odmawiać organizowania wyjść klasowych. ZNP przekazywał, że zdarzały się nawet przypadki solidarnego wstrzymywania wszystkich wycieczek w danej placówce.

To właśnie presja środowiska – oraz apel ZNP z końca października – doprowadziły do błyskawicznej reakcji rządu. Poselski projekt Koalicji Obywatelskiej został przygotowany po interwencji premiera Donalda Tuska.

Wyrównania będą wypłacone w 2026 roku

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2026 r., ale nauczyciele nie stracą pieniędzy za okres przejściowy. W trakcie prac w Komisji Edukacji i Nauki dopisano poprawkę, zgodnie z którą pedagogom przysługiwać będą wyrównania za czas od 1 września do 31 grudnia 2025 r. mają być wypłacone do 6 czerwca 2026 r.

Sejm odrzucił natomiast poprawki zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość, dotyczące nie godzin ponadwymiarowych, lecz nagród jubileuszowych.

Co dalej z ustawą – czy to już koniec sporu z nauczycielami?

Ustawa trafi teraz do Senatu. Jeśli zostanie przyjęta bez większych zmian, zakończy wielotygodniowy spór o rozliczanie godzin ponadwymiarowych i – jak liczą nauczyciele – uspokoi sytuację w szkołach, które w ostatnich miesiącach musiały ograniczać zajęcia dodatkowe i wyjścia edukacyjne.