Dzieci skończyły naukę i zaczęły wakacje. Z okazji zakończenia roku szkolnego uczniowie mogą skorzystać z promocji przygotowanych specjalnie na tę okazję. Za pokazanie świadectwa szkolnego można dostać rabat w znanych firmach.

Media Expert dla uczniów - rabaty za świadectwo

Sieć elektromarketów „Media Expert” wprowadziła promocję „Rabaty za świadectwo”. Promocja polega na przyznaniu jednorazowego rabatu przy zakupach (w ramach jednej transakcji), jeśli kupujący przedstawi oryginał świadectwa szkolnego. Do jednorazowego zakupu o wartości co najmniej 300 zł, można przedstawić wyłącznie jedno świadectwo szkolne.

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Rabat wynosi: 20 zł za każde świadectwo (w tym za świadectwo opisowe) oraz dodatkowo 5 zł za każdą „piątkę” i 6 zł za każdą „szóstkę”, które zostały wystawione na okazanym świadectwie szkolnym. Ponadto, za ocenę bardzo dobrą z zachowania rabat wynosi 5 zł, a za ocenę wzorową 6 zł.

Z promocji można skorzystać do 30 czerwca 2026 r. we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci Media Expert oraz na www.mediaexpert.pl i w aplikacji mobilnej Media Expert.

Także Empik przygotował promocję

Również Empik przygotował specjalną promocję z okazji zakończenia roku szkolnego. Każdy uczeń może uzyskać 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł.

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Do skorzystania z promocji wystarczy tegoroczne świadectwo szkolne. Oceny nie mają znaczenia i z rabatu może skorzystać każdy uczeń.

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Promocja obowiązuje do 28 czerwca, również w niedzielę handlową. Ponadto w aplikacji Empik przy zamówieniu za minimum 100 zł można zyskać 10 zł rabatu - obowiązuje kod APP10.

Czy promocje za oceny są sprawiedliwe?

Ciekawe, jakie zdanie o tych promocjach ma Rzeczniczka Praw Dziecka, pani Monika Horna-Cieślak? Przypomnę, że jej krytyka inicjatywy przedsiębiorcy z Pszczyny, który na zakończenie roku szkolnego za dobre oceny fundował uczniom lody, wywołała spore emocje. No cóż, mimo że według RPD oceny nie zawsze są obiektywnym wyznacznikiem wiedzy i możliwości ucznia, jako ojciec uważam, że za dobre wyniki w nauce uczniom należy się nagroda. Dziecko poczuje się docenione i zmotywowane do dalszej nauki. A że uczniowie, którzy mają słabe oceny, mogą poczuć się dyskryminowani? Trudno, równać trzeba do najlepszych, a nie do najsłabszych.