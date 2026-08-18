Zmiany w szkolnictwie branżowym. MEN wygasza część zawodów, szkoły wstrzymują nabór uczniów
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Ministerstwo Edukacji Narodowej wykreśla sześć profesji z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Już od roku szkolnego 2026/2027 nabór uczniów zostaje wstrzymany. Sprawdź, które profesje zostały wykreślone z klasyfikacji.
- MEN: Wygaszanie zawodów szkolnictwa branżowego
- Koniec z naborem do wygaszanych zawodów
- Przyporządkowanie wygaszanych zawodów do dziedzin zawodowych
MEN: Wygaszanie zawodów szkolnictwa branżowego
1 września 2026 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. W wyniku zmian zostanie wprowadzony uaktualniony załącznik z pełną klasyfikacją profesji. Nowe regulacje określają także okresy przejściowe dla wybranych zawodów.
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Z klasyfikacji zostaną wykreślone następujące zawody:
- ogrodnik,
- optyk-mechanik,
- technik architektury krajobrazu,
- technik ogrodnik,
- technik optyk,
- mechanik precyzyjny.
Koniec z naborem do wygaszanych zawodów
Od roku szkolnego 2026/2027 szkoły nie prowadzą już naboru do zawodów wykreślonych z klasyfikacji szkolnictwa branżowego: „optyk-mechanik”, „technik optyk”, „ogrodnik”, „technik ogrodnik” oraz „technik architektury krajobrazu”. Już rozpoczęte kształcenie będzie kontynuowane do zakończenia cyklu kształcenia.
Wyjątkiem jest zawód „mechanik precyzyjny”. Ten kierunek może być uruchomiony jeszcze w latach 2026/2027 i 2027/2028. Kształcenie w tym zawodzie rozpoczęte przed 1 września 2028 r. będzie prowadzone do zakończenia cyklu kształcenia.
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Przyporządkowanie wygaszanych zawodów do dziedzin zawodowych
Rozporządzenie nowelizujące wprowadza zapisy przejściowe dla wygaszanych zawodów. Dzięki temu pozostaną one tymczasowo przyporządkowane do dotychczasowych dziedzin zawodowych.
W okresie do 31 sierpnia 2031 r.:
- zawód „ogrodnik” przyporządkowany jest do dziedziny zawodowej „ogrodnictwo”,
- zawód „optyk-mechanik” przyporządkowany jest do dziedziny zawodowej „optyka”.
Do 31 sierpnia 2032 r.:
- zawód „technik architektury krajobrazu” jest przyporządkowany do dziedziny „architektura krajobrazu”,
- zawód "technik ogrodnik" przyporządkowany jest do dziedziny zawodowej „ogrodnictwo”,
- zawód "technik optyk" do dziedziny "optyka".
Natomiast do 31 sierpnia 2033 r. zawód „mechanik precyzyjny” jest przyporządkowany do dziedziny zawodowej „optyka” oraz do dziedziny zawodowej „zegarmistrzostwo”.
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Podstawa prawna:
- rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2059 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 30 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2026 r. poz. 1048)
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