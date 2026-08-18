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Jak będą wyglądały od września obiady w szkolnej stołówce?

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18 sierpnia 2026, 12:05
Urszula Wilk-Winter
Jak będą wyglądały od września obiady w szkolnej stołówce?
Jak będą wyglądały od września obiady w szkolnej stołówce?
Shutterstock

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Z początkiem nowego roku szkolnego wejdą w życie nowe przepisy dotyczące żywienia w placówkach oświatowych. Zmiany mają na celu wyrobienie właściwych nawyków żywieniowych u dzieci, w tym rozszerzeniu diety o rośliny strączkowe, nauka różnych smaków oraz odpowiedzialnej konsumpcji, a także wpływu produkcji żywnościowej na środowisko naturalne. Co będzie podawane uczniom?

Założenia zmian żywieniowych

Twórcy zmian wskazali na potrzebę ograniczenia dodatku cukru który wpływa na epidemię otyłości wśród dzieci. Jej przyczyną jest również spożycie produktów wysoko przetworzonych oraz nadmiernie jedzenie mięsa. Jego podawanie w szkolnych stołówkach ma być ograniczone na rzecz zwiększenia udziały produktów roślinnych w tym pełnoziarnistych zbóż, nasion roślin strączkowych, warzyw i owoców. Te wymogi korespondują z obecnymi normami żywienia populacji Polski, koncepcji talerza zdrowego żywienia oraz zasadami diety planetarnej łączącej troskę o zdrowie człowiek z troską o środowisko.

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Zasady komponowania tygodniowych obiadów

  • raz w tygodniu podawany ma być obiad rybny, a dla osób ich niespożywających alternatywą ma być potrawa z obowiązkową opcją roślinną bazującą na strączkach;
  • minimum raz w tygodniu obiad musi być w pełni roślinny, oparty na nasionach roślin strączkowych i całkowicie pozbawiony produktów odzwierzęcych;
  • co najmniej dwa razy w tygodniu zupy mają być gotowane na bazie wywarów warzywnych;
  • dwa razy w tygodniu obiady mają być przygotowywane ze świeżego mięsa przy jednoczesnym zapewnieniu posiłku bezmięsnego;
  • maksymalnie dwa raz w tygodniu mogą być podawane potrawy wymagające smażenia, a do tego procesu można użyć jedynie rafinowanego oleju rzepakowego lub oliwy z oliwek;
  • w jednym dniu w tygodniu decyzja czy posiłek będzie roślinny, mączny czy rybny należy do szkoły;
  • napoje przygotowywane na miejscu powinny zawierać nie więcej niż 5 g cukrów dodanych w 250 ml produktu gotowego do spożycia z tym, że preferowane jest podawania wody.

Zupy, sosy oraz potrawy mają być sporządzane z naturalnych składników, bez użycia koncentratów spożywczych, z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników. Należy uwzględniać sezonowość produktów oraz wykorzystywać w miarę możności te pochodzenia lokalnego lub ekologiczne. Obiad ma pokrywać 20 % przy posiłku jednodaniowym i 30% przy dwudaniowym, dziennego zapotrzebowania energetycznego.

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Źródło: INFOR
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