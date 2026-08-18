Zmieni się wskaźnik kwoty bazowej na podstawie którego ustalane jest średnie wynagrodzenie nauczycieli początkujących. Nowelizacja ustawy – Karta Nauczyciela ma zagwarantować odpowiedni wzrost wynagrodzenia tych nauczycieli. Zmiana przepisów ma wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku.

Nowelizacja Karty Nauczyciela – podwyżka dla nauczycieli początkujących

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela. Ma on na celu systemowe zagwarantowanie odpowiedniego wzrostu średniego wynagrodzenia nauczycieli początkujących.

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Projekt został przygotowany w związku z tym, że dotychczas ustalanie średniego wynagrodzenia nauczycieli początkujących miało charakter epizodyczny i rozwiązania w tym zakresie były przyjmowane w ustawach „okołobudżetowych” na lata 2024–2026. Zagwarantowanie tym nauczycielom odpowiedniego wzrostu wynagrodzeń w 2027 r. wymaga zmiany legislacyjnej.

Na czym polega podwyższenie wskaźnika kwoty bazowej

Obecnie średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

nauczyciela początkującego – 120 proc. ,

, nauczyciela mianowanego – 144 proc. ,

, nauczyciela dyplomowanego – 184 proc.

– kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

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Projektowana zmiana Karty Nauczyciela ma polegać na podwyższeniu wskaźnika kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. W oparciu o ten wskaźnik ustalane jest średnie wynagrodzenie nauczycieli początkujących. Projektodawcy zaproponowali, w celu zapewnienia nauczycielom początkującym stałego rozwiązania w zakresie ustalania wysokości średniego wynagrodzenia, podwyższenie wskaźnika kwoty bazowej ze 120 proc. do 122,7697 proc.

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W uzasadnieniu do projektu nowelizacji Karty Nauczyciela wskazano, że obecnie nauczyciele początkujący nie posiadają prawnej gwarancji dodatkowego zwiększenia średniego wynagrodzenia w 2027 r. oraz w kolejnych latach. Bez odpowiedniego zwiększenia tego wskaźnika wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli początkujących w 2027 r. byłby niższy niż prognozowany wskaźnik inflacji. Według projektodawców określenie procentowej relacji średniego wynagrodzenia nauczyciela początkującego w stosunku do kwoty bazowej zagwarantuje w przyszłych latach taki sam procentowy wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli początkujących jak nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.

Ważne Średnie wynagrodzenia nauczycieli początkujących ustalone w oparciu o proponowany wskaźnik oraz planowaną na 2027 r. wysokość kwoty bazowej dla nauczycieli, tak jak średnie wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, wzrosną od 1 stycznia 2027 r. o 3 proc.

Wejście w życie ustawy. Od kiedy podwyżka dla nauczycieli?

Projekt ustawy nowelizującej Kartę Nauczyciela zakłada, że podwyższenie wskaźnika kwoty bazowej będzie miało zastosowanie do ustalania wysokości średniego wynagrodzenia nauczycieli początkujących przysługującego od dnia 1 stycznia 2027 r. Z tego względu projekt przewiduje, że nowelizacja wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Projektowana ustawa zawiera rozwiązanie precyzujące kwestię wypłaty podwyżki wynagrodzeń wynikającej z nowelizacji. W przyszłym roku podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli początkujących planowane jest nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2027 r.