Test z lektury "Antygona" Sofoklesa

"Antygona" to jedno z najważniejszych dzieł w historii literatury, napisane przez starożytnego greckiego dramaturga Sofoklesa. To tragedia mówiąca o konflikcie między indywidualnym sumieniem a prawem państwowym, między lojalnością wobec rodziny a lojalnością wobec państwa. Historia Antygony, która decyduje się pochować swojego brata mimo zakazu króla Kreona, jest wiecznym przypomnieniem o sile ludzkiego ducha i konsekwencjach stawiania się w opozycji do autorytetu. Czy jesteś gotów sprawdzić swoją wiedzę na temat tej nieśmiertelnej tragedii? Oto 15 pytań, które pozwolą Ci to zrobić!

