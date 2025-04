Co Ty wiesz o PRL-u... QUIZ dla osób pamiętających tamte czasy

Minęło już kilka dziesięcioleci od upadku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Mimo to dla wielu osób ze starszego pokolenia pozostaje ona piękną krainą młodości. Dla ich dzieci PRL to ojczyzna absurdów rodem z kultowego "Misia" Stanisława Barei. A co Ty wiesz o Polsce Ludowej? Zaczynamy!

Przejdź do quizu