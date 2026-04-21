Strona główna » Edukacja » Zarządzanie w oświacie » MEN: rośnie liczba nauczycieli. Czy brakuje dla nich wolnych miejsc pracy?

MEN: rośnie liczba nauczycieli. Czy brakuje dla nich wolnych miejsc pracy?

21 kwietnia 2026, 15:14
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
Według wiceministra edukacji Henryka Kiepury liczba nauczycieli zatrudnionych w zawodzie rośnie na przestrzeni ostatnich lat. Jednocześnie statystyki wykazują dla nich najniższą od 2024 r. liczbę wolnych miejsc pracy.

Mniej wolnych miejsc pracy dla nauczycieli

Wiceminister Henryk Kiepura odpowiedział na poselską interpelację dotyczącą problemów kadrowych w szkołach. Poinformował, że najnowsze statystyki z 16 marca 2026 r. wykazują najniższą od 2024 r. liczbę wolnych miejsc pracy dla nauczycieli, wynoszącą 3609, przy zapotrzebowaniu na poziomie blisko 2637 etatów.

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Dla porównania w marcu 2024 r. szkoły zgłaszały 4116 wolnych miejsc pracy, co w przeliczeniu na pełny wymiar dawało blisko 2840 wolnych etatów. Sytuacja stała się trudniejsza we wrześniu tego samego roku, kiedy liczba ofert wzrosła do 4614, a etatów było blisko 2980. Z kolei rok 2025 przyniósł wysokie zapotrzebowanie na nauczycieli w okresie wiosennym. 16 marca 2025 roku odnotowano aż 4363 wolnych miejsc pracy, co przekładało się na blisko 3014 pełnych etatów. Zjawisko to uległo pewnemu wyhamowaniu we wrześniu, gdy liczba ogłoszeń spadła do 3980, co odpowiadało blisko 2599 wolnych etatów.

Nauczycieli brakuje w dużych miastach

Zdaniem wiceministra Kiepury, problem braków kadrowych wśród nauczycieli istnieje przede wszystkim w dużych miastach. „Na dzień 16 marca 2026 r. wakaty wykazane w województwie mazowieckim stanowią ponad 1/4 wszystkich wolnych miejsc pracy dla nauczycieli w Polsce, a w województwie mazowieckim prawie połowę (45 proc.) stanowią wakaty w Warszawie” – przekazał.

Spoglądając na inne województwa najwyższą liczbę wolnych miejsc pracy i etatów dla nauczycieli w marcu br. odnotowano w województwach:

  • małopolskim (382 miejsca i blisko 238 etatów),
  • dolnośląskim (362 miejsca i blisko 271 etatów),
  • śląskim (354 miejsca i blisko 243 etaty),
  • pomorskim (302 miejsca i blisko 245 etatów).

Kogo brakuje najczęściej?

Według danych z 16 marca br. przekazanych przez MEN najwięcej miejsc pracy i wolnych etatów było dla nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami (471 wolnych miejsc pracy i blisko 421 wolnych etatów). Brakowało też nauczycieli wychowania przedszkolnego (389 wolnych miejsc i blisko 364 wolne etaty) i matematyki (309 wolnych miejsc i blisko 255 wolnych etatów).

Według danych resortu brakowało też: psychologów, nauczycieli języka polskiego, nauczycieli języka angielskiego, nauczycieli przedmiotów zawodowych, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów specjalnych i fizyki.

Mimo braków kadrowych zdaniem Henryka Kiepury liczba nauczycieli zatrudnionych w zawodzie rośnie na przestrzeni ostatnich lat. Z danych MEN wynika, że w roku szkolnym 2023/2024 w szkołach było blisko 628 571 etatów. W roku 2024/2025 liczba etatów wzrosła do ok. 635 874. Z kolei w bieżącym roku szkolnym MEN odnotował ok. 636 341 etatów.

Powiązane
Kształcenie obronne zamiast edukacji dla bezpieczeństwa. Pomysł minister edukacji, ale problem samorządów
Matura 2026. Harmonogram egzaminów i czas ich trwania. Kiedy wyniki?
Jesienią MEN uruchomi pilotaż bezpłatnego eDziennika dostępnego dla wszystkich szkół
Źródło: PAP
Edukacja
Nowe przepisy w szkołach coraz bliżej? MEN: "Ustawa do końca maja trafi na biurko prezydenta"
21 kwi 2026

Zakładamy, że ustawa o prawach i obowiązkach ucznia do końca maja trafi na biurko prezydenta - mówi w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” Kacper Lawera z MEN. Jak dodaje, resort zamierza utrzymywać kontakt z Radą Młodzieży przy Prezydencie RP na etapie prac sejmowych.
Kształcenie obronne zamiast edukacji dla bezpieczeństwa. Pomysł minister edukacji, ale problem samorządów
20 kwi 2026

Barbara Nowacka zapowiada wprowadzenie nowego przedmiotu w szkołach. Kształcenie obronne zastąpi edukację dla bezpieczeństwa. Zdaniem szefowej Ministerstwa Edukacji Narodowej o odpowiednie narzędzia, takie jak fantomy, powinny zadbać samorządy. Ich problemem jest również budowa strzelnic.
Matura 2026: Ściąganie na egzaminie dojrzałości. Co za to grozi?
20 kwi 2026

Centralna Komisja Egzaminacyjna precyzyjnie określa przesłanki, które mogą skutkować unieważnieniem egzaminu maturalnego. Głównym powodem jest łamanie zasad samodzielnego rozwiązywania zadań, co obejmuje korzystanie z niedozwolonych pomocy (ściągi, podręczniki, elektronika, sztuczna inteligencja) oraz współpracę z innymi zdającymi. Zbliża się wielkimi krokami Matura 2026. Zatem przypominamy co grozi za ściąganie na egzaminie dojrzałości.
Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Aktywny żłobek – sale sensoryczne 2026
20 kwi 2026

Ruszył nabór wniosków dla podmiotów prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu wsparcia „Aktywny Żłobek - sale sensoryczne” 2026. Celem programu jest wyposażenie pomieszczeń instytucji, w których są albo będą prowadzone zajęcia sensomotoryczne. Można pozyskać nawet 80 tys. zł dofinansowania.

REKLAMA

Wybór szkoły ponadpodstawowej. Ekspert wyjaśnia co naprawdę się liczy
20 kwi 2026

Przed wyborem szkoły ponadpodstawowej uczeń powinien m.in. zastanowić się z rodzicami nad swoimi mocnymi i słabymi stronami - powiedziała PAP kierowniczka Centrum Doradztwa Zawodowego Beata Grzelak. Wysokie miejsce szkoły w rankingu nie gwarantuje, że będzie ona dobra dla każdego ucznia - dodała.
Sejm poparł zmiany dotyczące sposobu przeprowadzania państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego
17 kwi 2026

Usprawnienie organizacji przeprowadzania egzaminów znajomości języka polskiego jako obcego zakłada nowela ustaw, którą w piątek uchwalił Sejm. Określa ona listę podmiotów, które mogą uzyskiwać uprawnienia do egzaminowania i zwiększa liczbę osób, jednorazowo przystępujących do egzaminu.
83. rocznica powstania w getcie warszawskim 19 kwietnia 1943 r. - film, wykład i spotkanie ze świadkami historii
16 kwi 2026

Instytut Pileckiego zaprasza w niedzielę 19 kwietnia 2026 r. na upamiętnienie 83. rocznicy powstania w getcie warszawskim, które miało miejsce 19 kwietnia 1943 r. Zaprezentowany będzie premierowo film dokumentalny "W stronę życia. Ucieczki z getta warszawskiego", wykład dr Agnieszki Witkowskiej-Krych o języku, jakim o getcie opowiadali jego mieszkańcy. To również możliwość spotkania się ze świadkami historii. Wstęp na wydarzenie jest darmowy.

MEN dopuszcza oficjalnie narzędzie AI do pomocy uczniom w rozwiązywaniu zadań z matematyki - a nawet zrobiło na ten temat badania, wyniki zaskoczyły
20 kwi 2026

Badanie zlecone przez MEN pokazuje, że uczniowie korzystający z platformy AI zeszyt.online osiągnęli wyższe wyniki z matematyki niż grupa kontrolna. Większość dzieci oceniła narzędzie pozytywnie, a nauczyciele deklarują chęć dalszego używania. To dobra wiadomość dla tych, którzy jeszcze nie korzystali z tego narzędzia, a chcą się podciągnąć z matematyki.

REKLAMA

Innowacje i eksperymenty w średnich szkołach zawodowych - jak mogą skorzystać uczniowie?
16 kwi 2026

Celem zachęcenia do nauki zawodu pięcioletnie technika oraz trzyletnie szkoły branżowe I stopnia wdrażają innowacje pedagogiczne. To działania nowatorskie pod względem sposobu przekazywania wiedzy (metodyczne), programu nauczania oraz organizacyjne. Te sposoby nauki wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Jakie rozwijające wiedzę i umiejętności zajęcia szkoły zawodowe mogą zaproponować uczniom?
Zakaz egzaminów online w edukacji domowej? MEN walczy z objawem (ściąganie), nie z chorobą (model: zakuć, zdać, zapomnieć)
15 kwi 2026

Niedawna wypowiedź wiceminister edukacji Katarzyny Lubnauer dotycząca braku możliwości przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych online dla uczniów w edukacji domowej otworzyła istotną debatę o kierunku rozwoju polskiej szkoły. Kluczowym argumentem, który przeważył szalę na niekorzyść cyfrowej formy sprawdzania wiedzy, stała się obawa przed brakiem samodzielności uczniów i powszechnym zjawiskiem ściągania. Z perspektywy osoby działającej w branży amerykańskiej edukacji online - dostarczanej również polskim uczniom realizującym obowiązek nauki w szkołach zagranicznych - problem ten wygląda zupełnie inaczej. Doświadczenie praktyczne pokazuje, że trudności z rzetelnością oceniania nie wynikają z samego faktu prowadzenia egzaminów online, lecz z niedostosowania metod dydaktycznych i narzędzi ewaluacji do realiów współczesnej edukacji.
