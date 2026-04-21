Według wiceministra edukacji Henryka Kiepury liczba nauczycieli zatrudnionych w zawodzie rośnie na przestrzeni ostatnich lat. Jednocześnie statystyki wykazują dla nich najniższą od 2024 r. liczbę wolnych miejsc pracy.

Mniej wolnych miejsc pracy dla nauczycieli

Wiceminister Henryk Kiepura odpowiedział na poselską interpelację dotyczącą problemów kadrowych w szkołach. Poinformował, że najnowsze statystyki z 16 marca 2026 r. wykazują najniższą od 2024 r. liczbę wolnych miejsc pracy dla nauczycieli, wynoszącą 3609, przy zapotrzebowaniu na poziomie blisko 2637 etatów.

Dla porównania w marcu 2024 r. szkoły zgłaszały 4116 wolnych miejsc pracy, co w przeliczeniu na pełny wymiar dawało blisko 2840 wolnych etatów. Sytuacja stała się trudniejsza we wrześniu tego samego roku, kiedy liczba ofert wzrosła do 4614, a etatów było blisko 2980. Z kolei rok 2025 przyniósł wysokie zapotrzebowanie na nauczycieli w okresie wiosennym. 16 marca 2025 roku odnotowano aż 4363 wolnych miejsc pracy, co przekładało się na blisko 3014 pełnych etatów. Zjawisko to uległo pewnemu wyhamowaniu we wrześniu, gdy liczba ogłoszeń spadła do 3980, co odpowiadało blisko 2599 wolnych etatów.

Nauczycieli brakuje w dużych miastach

Zdaniem wiceministra Kiepury, problem braków kadrowych wśród nauczycieli istnieje przede wszystkim w dużych miastach. „Na dzień 16 marca 2026 r. wakaty wykazane w województwie mazowieckim stanowią ponad 1/4 wszystkich wolnych miejsc pracy dla nauczycieli w Polsce, a w województwie mazowieckim prawie połowę (45 proc.) stanowią wakaty w Warszawie” – przekazał.

Spoglądając na inne województwa najwyższą liczbę wolnych miejsc pracy i etatów dla nauczycieli w marcu br. odnotowano w województwach:

małopolskim (382 miejsca i blisko 238 etatów),

(382 miejsca i blisko 238 etatów), dolnośląskim (362 miejsca i blisko 271 etatów),

(362 miejsca i blisko 271 etatów), śląskim (354 miejsca i blisko 243 etaty),

(354 miejsca i blisko 243 etaty), pomorskim (302 miejsca i blisko 245 etatów).

Kogo brakuje najczęściej?

Według danych z 16 marca br. przekazanych przez MEN najwięcej miejsc pracy i wolnych etatów było dla nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami (471 wolnych miejsc pracy i blisko 421 wolnych etatów). Brakowało też nauczycieli wychowania przedszkolnego (389 wolnych miejsc i blisko 364 wolne etaty) i matematyki (309 wolnych miejsc i blisko 255 wolnych etatów).

Według danych resortu brakowało też: psychologów, nauczycieli języka polskiego, nauczycieli języka angielskiego, nauczycieli przedmiotów zawodowych, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów specjalnych i fizyki.

Mimo braków kadrowych zdaniem Henryka Kiepury liczba nauczycieli zatrudnionych w zawodzie rośnie na przestrzeni ostatnich lat. Z danych MEN wynika, że w roku szkolnym 2023/2024 w szkołach było blisko 628 571 etatów. W roku 2024/2025 liczba etatów wzrosła do ok. 635 874. Z kolei w bieżącym roku szkolnym MEN odnotował ok. 636 341 etatów.