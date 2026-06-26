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Zmiany w szkole częściej krytykowane niż chwalone. Nowe badanie pokazuje nastroje Polaków

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26 czerwca 2026, 06:48
oprac. Łucja Orzeł
Zmiany w szkole częściej krytykowane niż chwalone. Nowe badanie pokazuje nastroje Polaków
Zmiany w szkole częściej krytykowane niż chwalone. Nowe badanie pokazuje nastroje Polaków
Shutterstock

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Kierunek zmian w edukacji negatywnie ocenia 58,3 proc. respondentów; co czwarta osoba ma pozytywne zdanie w tej sprawie - wynika z badania IBRiS dla PAP. Ponad połowa badanych uznaje też, że zbyt dużą rolę odgrywają w polskiej szkole oceny.

W czerwcowym badaniu dla PAP IBRiS zapytał Polaków, czy ich zdaniem polski system edukacji dobrze przygotowuje uczniów do dorosłego życia. Twierdząco odpowiedziało 21,5 proc. badanych, natomiast przeciwnego zdania było 72,1 proc. Zdania na ten temat nie ma 6,4 proc. respondentów.

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Opinie o kierunku zmian w polskiej szkole

Instytut zapytał również, czy polska szkoła zmierza w dobrym, czy złym kierunku. Według 25 proc. respondentów - w dobrym; 58,3 proc. uważa przeciwnie. Sprecyzowanego poglądu w tej kwestii nie miało 16,7 proc, ankietowanych. Wśród osób mających w gospodarstwie domowym dzieci na utrzymaniu odsetek pozytywnych odpowiedzi wyniósł 22,5 proc., a negatywnych - 65,6 proc.

Jedną z najczęściej wskazywanych kwestii jest wpływ polityki na szkołę” - podkreślił IBRiS. Ze stwierdzeniem, że polityka ma zbyt duży wpływ na szkołę zgodziło się 81,8 proc. respondentów, a 9,5 proc. nie podzieliło tej opinii.

Czy szkoła uczy umiejętności potrzebnych w dorosłym życiu?

Ponadto zdaniem 80,7 proc. respondentów szkoła nie uczy umiejętności przydatnych w dorosłym życiu. Przeciwne zdanie w tej kwestii wyraziło 13 proc. badanych.

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IBRiS zapytał również respondentów o ich zdanie na temat nowych przedmiotów w szkole. Wprowadzenie edukacji zdrowotnej pozytywnie oceniło 53,7 proc. badanych, a edukacji obywatelskiej - 52,9 proc.

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Zmniejszenie liczby godzin lekcji religii pozytywnie oceniła niemal połowa respondentów (49,7 proc.). Negatywny stosunek do tej decyzji zadeklarowało 41 proc. ankietowanych; 9,3 proc. nie miało zdania.

Większość badanych negatywnie odniosła się do ograniczenia prac domowych. Pozytywne zdanie na ten temat ma 25,2 proc. ankietowanych, negatywne - 68,2 proc., a 6,6 proc. nie ma zdania.

Większość ankietowanych sądzi również, iż w polskiej szkole zbyt dużą rolę odgrywają oceny. Uważa tak 55,4 proc. respondentów; 34,9 proc. jest przeciwnego zdania.

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Wynagrodzenia nauczycieli

Instytut zapytał również badanych, czy zgadzają się ze stanowiskiem, że nauczyciele powinni otrzymywać wyższe wynagrodzenia. Z badania wynika, że popiera to 66,5 proc. respondentów. „Z tym twierdzeniem częściej zgadzają się osoby mające dzieci na utrzymaniu niż osoby nieutrzymujące dzieci (71,8 proc. wobec 62,7 proc.)” - wskazał instytut.

Badanie przeprowadzono w dniach 21-24 czerwca 2026 r. na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków, metodą CATI.

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Źródło: PAP
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