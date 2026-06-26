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Strona główna » Edukacja » Szkoła » 4,9 mln uczniów kończy rok szkolny 2025/2026. Pierwszoklasiści po raz pierwszy odbierają świadectwa

4,9 mln uczniów kończy rok szkolny 2025/2026. Pierwszoklasiści po raz pierwszy odbierają świadectwa

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26 czerwca 2026, 06:42
oprac. Łucja Orzeł
4,9 mln uczniów kończy rok szkolny 2025/2026. Pierwszoklasiści po raz pierwszy odbierają świadectwa
4,9 mln uczniów kończy rok szkolny 2025/2026. Pierwszoklasiści po raz pierwszy odbierają świadectwa
Shutterstock

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Dla 4,9 mln uczniów kończy się w piątek rok szkolny 2025/2026. W tym dniu 396 tys. uczniów klas I szkół podstawowych odbierze swoje pierwsze świadectwa szkolne.

Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w roku szkolnym 2025/2026 we wszystkich typach szkół dla dzieci i młodzieży uczyło się 4 mln 917 tys. uczniów, w tym 3 mln 242 tys. w szkołach podstawowych i 1 mln 674 tys. w szkołach ponadpodstawowych.

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Liczba uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

W piątek, w ostatnim dniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i placówkach odbędą się uroczystości szkolne, podczas których uczniowie odbiorą świadectwa.

Ministra edukacji Barbara Nowacka weźmie udział w ogólnopolskiej uroczystości zakończenia roku, które odbędzie się w Zespole Szkół Morskich w Darłowie w woj. zachodniopomorskim.

Uroczystości zakończenia roku szkolnego w szkołach

Wiceministra Katarzyna Lubnauer weźmie udział w dwóch uroczystościach w Warszawie: w Szkole Podstawowej nr 407 i w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego.

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Wiceminister Henryk Kiepura weźmie udział w dwóch uroczystościach w woj. śląskim: w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złochowicach i na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

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Wiceministra Paulina Piechna-Więckiewicz weźmie udział w uroczystości w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach w woj. świętokrzyskim.

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Źródło: PAP
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