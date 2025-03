Obowiązkowy schron w każdej szkole? Jest nowy projekt rozporządzenia MSWiA

To nie koniec sporów o lekcje religii. Katecheci chcą ustawowo uregulowanych obowiązkowych lekcji religii lub etyki. Co na to MEN?

Stowarzyszenie Katechetów Świeckich chce, by lekcje religii i etyki w przedszkolach i szkołach były obowiązkowe i by regulowały to ustawy. Ma gotowy obywatelski projekt. Co na to MEN?