Bezpieczeństwo XXI wieku tematem konferencji naukowych w WSKZ
- Artykuł sponsorowany
Cyberwojna, dezinformacja, zagrożenia CBRN i bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie – Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu organizuje i włącza się w inicjatywy, które dotykają kluczowych wyzwań współczesnego świata. Wybór tematyki to nie przypadek – WSKZ aktywnie współtworzy debatę o bezpieczeństwie.
Dezinformacja jako wyzwanie cywilizacyjne
4 marca 2026 r. odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Cyberbezpieczeństwo i dezinformacja w XXI wieku” pod hasłem „Dezinformacja jako wyzwanie cywilizacyjne i zagrożenie bezpieczeństwa” organizowana przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego. Wydarzenie stanowiło odpowiedź na rosnącą skalę manipulacji informacją w dobie sztucznej inteligencji, deepfake’ów, botnetów i operacji informacyjnych. Konferencja ta została objęta patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Obrony Narodowej.
Konferencja integrowała środowiska naukowe, wojskowe i cywilne wokół analizy mechanizmów dezinformacji – w wymiarze historycznym, społecznym, technologicznym i strategicznym. Program obejmował osiem paneli tematycznych, poświęconych m.in. roli informacji jako narzędzia wpływu, zagrożeniom dla instytucji publicznych, konfliktom w cyberprzestrzeni oraz współpracy międzynarodowej w przeciwdziałaniu manipulacji informacyjnej.
Wydarzenie miało na celu budowanie odporności poznawczej społeczeństwa i wypracowanie modeli współpracy międzysektorowej w obliczu dynamicznie zmieniających się zagrożeń.
Jemen po dekadzie wojny – analiza globalnych konsekwencji
11 marca 2026 r. WSKZ zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Laboratorium Bliskowschodnie” w formule online. Eksperci podejmą analizę sytuacji Jemenu po dziesięciu latach konfliktu oraz jego konsekwencji dla bezpieczeństwa regionalnego i globalnego.
Dyskusja obejmie m.in. rolę Arabii Saudyjskiej, ZEA i Iranu, bezpieczeństwo żeglugi w Cieśninie Bab al-Mandab oraz wpływ konfliktu na globalne łańcuchy dostaw. Poruszone zostaną także społeczne koszty wojny – migracje, kryzys edukacyjny i długofalowe skutki destabilizacji.
Spotkanie poprowadzą dr Magdalena El Ghamari oraz płk rez. dr hab. Adrian Siadkowski, prof. WSKZ – eksperci w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego.
Bezpieczeństwo wewnętrzne i zagrożenia CBRN
WSKZ aktywnie uczestniczy także w międzynarodowych inicjatywach badawczych. 5 lutego 2026 r. przedstawiciele Uczelni wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji projektu „Hothreat” w Łodzi, poświęconej zagrożeniom CBRN (chemicznym, biologicznym, radiologicznym i jądrowym) oraz procedurom reagowania kryzysowego.
Wydarzenie, współfinansowane przez Komisję Europejską i objęte patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, zgromadziło przedstawicieli Komisji Europejskiej, CEPOL-u, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, administracji publicznej oraz środowiska naukowego i biznesowego. Dyskusje koncentrowały się na wzmacnianiu odporności sektora hotelarskiego i konferencyjnego na zagrożenia wysokiego ryzyka oraz na praktycznych aspektach współpracy międzyinstytucjonalnej.
WSKZ reaguje na rzeczywiste zagrożenia
Początek 2026 roku wyraźnie pokazuje kierunek działań Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego: integracja wiedzy naukowej z praktyką, współpraca międzynarodowa oraz aktywne uczestnictwo w projektach wzmacniających bezpieczeństwo publiczne. Uczelnia nie ogranicza się do analizy problemów – organizuje debaty, angażuje ekspertów i włącza się w projekty o strategicznym znaczeniu dla państwa i Europy. To konsekwentnie realizowana wizja WSKZ, która odpowiada na wyzwania współczesności i współtworzy rozwiązania dla bezpieczniejszej przyszłości.