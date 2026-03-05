Kategorie
Strona główna » Edukacja » Bezpieczeństwo XXI wieku tematem konferencji naukowych w WSKZ

Bezpieczeństwo XXI wieku tematem konferencji naukowych w WSKZ

  • Artykuł sponsorowany
05 marca 2026, 08:39
Bezpieczeństwo XXI wieku tematem konferencji naukowych w WSKZ
Bezpieczeństwo XXI wieku tematem konferencji naukowych w WSKZ
Materiały prasowe

Cyberwojna, dezinformacja, zagrożenia CBRN i bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie – Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu organizuje i włącza się w inicjatywy, które dotykają kluczowych wyzwań współczesnego świata. Wybór tematyki to nie przypadek – WSKZ aktywnie współtworzy debatę o bezpieczeństwie.

Dezinformacja jako wyzwanie cywilizacyjne

4 marca 2026 r. odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Cyberbezpieczeństwo i dezinformacja w XXI wieku” pod hasłem „Dezinformacja jako wyzwanie cywilizacyjne i zagrożenie bezpieczeństwa” organizowana przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego. Wydarzenie stanowiło odpowiedź na rosnącą skalę manipulacji informacją w dobie sztucznej inteligencji, deepfake’ów, botnetów i operacji informacyjnych. Konferencja ta została objęta patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Obrony Narodowej.

Wiceprezes Rady Ministrów Minister Obrony Narodowej logo

Wiceprezes Rady Ministrów Minister Obrony Narodowej logo

Materiały prasowe

Konferencja integrowała środowiska naukowe, wojskowe i cywilne wokół analizy mechanizmów dezinformacji – w wymiarze historycznym, społecznym, technologicznym i strategicznym. Program obejmował osiem paneli tematycznych, poświęconych m.in. roli informacji jako narzędzia wpływu, zagrożeniom dla instytucji publicznych, konfliktom w cyberprzestrzeni oraz współpracy międzynarodowej w przeciwdziałaniu manipulacji informacyjnej.

Wydarzenie miało na celu budowanie odporności poznawczej społeczeństwa i wypracowanie modeli współpracy międzysektorowej w obliczu dynamicznie zmieniających się zagrożeń.

Jemen po dekadzie wojny – analiza globalnych konsekwencji

11 marca 2026 r. WSKZ zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Laboratorium Bliskowschodnie” w formule online. Eksperci podejmą analizę sytuacji Jemenu po dziesięciu latach konfliktu oraz jego konsekwencji dla bezpieczeństwa regionalnego i globalnego.

Dyskusja obejmie m.in. rolę Arabii Saudyjskiej, ZEA i Iranu, bezpieczeństwo żeglugi w Cieśninie Bab al-Mandab oraz wpływ konfliktu na globalne łańcuchy dostaw. Poruszone zostaną także społeczne koszty wojny – migracje, kryzys edukacyjny i długofalowe skutki destabilizacji.

Spotkanie poprowadzą dr Magdalena El Ghamari oraz płk rez. dr hab. Adrian Siadkowski, prof. WSKZ – eksperci w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego.

Bezpieczeństwo wewnętrzne i zagrożenia CBRN

WSKZ aktywnie uczestniczy także w międzynarodowych inicjatywach badawczych. 5 lutego 2026 r. przedstawiciele Uczelni wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji projektu „Hothreat” w Łodzi, poświęconej zagrożeniom CBRN (chemicznym, biologicznym, radiologicznym i jądrowym) oraz procedurom reagowania kryzysowego.

Zobacz również:

Wydarzenie, współfinansowane przez Komisję Europejską i objęte patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, zgromadziło przedstawicieli Komisji Europejskiej, CEPOL-u, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, administracji publicznej oraz środowiska naukowego i biznesowego. Dyskusje koncentrowały się na wzmacnianiu odporności sektora hotelarskiego i konferencyjnego na zagrożenia wysokiego ryzyka oraz na praktycznych aspektach współpracy międzyinstytucjonalnej.

WSKZ reaguje na rzeczywiste zagrożenia

Początek 2026 roku wyraźnie pokazuje kierunek działań Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego: integracja wiedzy naukowej z praktyką, współpraca międzynarodowa oraz aktywne uczestnictwo w projektach wzmacniających bezpieczeństwo publiczne. Uczelnia nie ogranicza się do analizy problemów – organizuje debaty, angażuje ekspertów i włącza się w projekty o strategicznym znaczeniu dla państwa i Europy. To konsekwentnie realizowana wizja WSKZ, która odpowiada na wyzwania współczesności i współtworzy rozwiązania dla bezpieczniejszej przyszłości.

