Strona główna » Edukacja » Szkoła » Zakaz korzystania z telefonów w szkołach: MEN wprowadza zmiany po konsultacjach

Zakaz korzystania z telefonów w szkołach: MEN wprowadza zmiany po konsultacjach

15 maja 2026, 14:45
oprac. Łucja Orzeł
Shutterstock

Po przeanalizowaniu uwag i opinii od około 180 osób i instytucji, resort edukacji wprowadził zmiany do projektu ustawy o zakazie korzystania przez uczniów z komórek w szkołach. Nową wersję projektu minister edukacji Barbara Nowacka skierowała do Stałego Komitetu Rady Ministrów - przekazało MEN.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, który przewiduje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się na odległość lub rejestrowanie obrazu lub dźwięku w publicznych szkołach podstawowych.

MEN wyjaśniło, że „do tej pory w szkołach nie obowiązywał jednolity, formalny zakaz korzystania z telefonów komórkowych”. Zmiana ma „uporządkować sytuację i zapewnić szkołom jasne umocowanie prawne”. Argumentuje, że przepisy zdejmą ze szkół „odpowiedzialność za ustalanie warunków korzystania (...) we własnym statucie, co mogło rodzić spory wewnątrz społeczności szkolnych”, bo „wprowadzenie centralnego zakazu pozwoli na to, aby społeczności szkolne nie musiały samodzielnie ustalać tych warunków”.

Propozycja trafiła do konsultacji pod koniec marca, a po uwzględnieniu uwag, przygotowano nową wersję projektu, którą szefowa MEN skierowała do Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Najważniejsze zmiany w projekcie

Wśród najważniejszych zmian MEN wymieniło „wzmocnienie mechanizmów egzekwowania projektowanego zakazu”, m.in. na wniosek związków zawodowych i organizacji pozarządowych.

Jak czytamy w uzasadnieniu do nowej wersji projektu, procedurę przygotowano na wzór wprowadzania obowiązku noszenia jednolitego stroju oraz ustalania jego wzoru.

Organizacja przechowywania urządzeń w szkołach

Zgodnie z nią, dyrektor szkoły może zorganizować miejsce lub miejsca przechowywania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (można je wyznaczyć np. w miejscach prowadzenia zajęć edukacyjnych) - z gwarancjami z zakresu poszanowania prawa do prywatności.

Szczegóły dotyczące organizacji tych miejsc mają być ustalane przez całą społeczność szkolną - w uzgodnieniu z rodzicami i nauczycielami oraz po zaopiniowaniu przez uczniów.

Dyrektor może też określić szczegółowe zasady zarówno odkładania, jak i odbierania urządzeń. Jeżeli w szkole zostaną one zorganizowane, to uczniowie będą mieli obowiązek odkładać urządzenia.

MEN wyjaśniło, że szczegółowe zasady ma określić dyrektor szkoły, „w oparciu o jasną ustawową podstawę prawną ograniczającą prawo własności w tym wymiarze (jako że prawo własności będzie ograniczone obowiązkiem odłożenia przedmiotu własności w konkretne miejsce)”. Dodało, że „zagadnienie odpowiedzialności za telefony komórkowe i pozostałe urządzenia jest kompleksowo uregulowane w przepisach prawa rzeczowego”.

W nowej wersji projektu dookreślono zakres czasowy i miejscowy obowiązywania przepisów, rozszerzając zakaz na zajęcia edukacyjne prowadzone poza terenem szkoły, a wyłączając spod zakazu internaty. Zgodnie z pierwotnymi założeniami, zakaz miałby obowiązywać uczniów „podczas pobytu na terenie szkoły” - zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach. Nie dotyczyłby jednak nauczycieli i innych pracowników szkół.

Centralny zakaz ma nie obowiązywać też podczas wycieczek szkolnych - jednak warunki korzystania z urządzeń w ich trakcie mają być określone w statucie szkoły.

Przewidziane wyjątki od zakazu

Od zakazu miały obowiązywać wyjątki, które również rozszerzono i dookreślono.

Zgodnie z nową wersją projektu, zakaz nie obowiązywałby w przypadku: zgody nauczyciela na skorzystanie z telefonu uzasadniona celami dydaktyczno-wychowawczymi (np. nauka bezpiecznego korzystania z Internetu, przeprowadzenie quizu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii), konieczności skorzystania przez ucznia z urządzenia ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inne szczególne potrzeby (np. mierzenie poziomu glukozy) lub gdy „wystąpi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie szkoły lub uczestniczących w zajęciach edukacyjnych organizowanych poza terenem szkoły, lub dla mienia tych osób lub mienia szkoły”.

Przepisy mają wejść w życie 1 września 2026 r. Szkoły mają czas na dostosowanie swoich statutów do 31 października 2026 r. Do tego czasu pozostaną w mocy dotychczasowe postanowienia statutu.

Po przeanalizowaniu uwag i opinii od około 180 osób i instytucji, resort edukacji wprowadził zmiany do projektu ustawy o zakazie korzystania przez uczniów z komórek w szkołach. Nową wersję projektu minister edukacji Barbara Nowacka skierowała do Stałego Komitetu Rady Ministrów - przekazało MEN.
Szkoły gotowe na kryzys? "Poradnik Bezpieczeństwa" dla uczniów na ostatniej prostej
15 maja 2026

Trwają końcowe prace nad opracowaniem „Poradnika bezpieczeństwa” dla uczniów - przekazała rzecznik prasowa resortu edukacji Ewelina Gorczyca. Publikację, na wzór „Poradnika bezpieczeństwa dla obywateli”, przygotowuje MEN wspólnie z m.in. MSWiA i MON.
Matura 2026. W piątek maturzyści zdają kolejne egzaminy. Czy to są egzaminy obowiązkowe?
15 maja 2026

Dzisiaj rano maturzyści przystąpią do pisemnego egzaminu z geografii. Po południu zaplanowano egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym. Czy to są egzaminy obowiązkowe? Kiedy zostaną opublikowane arkusze egzaminacyjne?
Nie można pozbawiać emerytów prawa do tych pieniędzy. MRPiPS i PIP nie mają wątpliwości
14 maja 2026

Emeryci są uprawnieni do korzystania z ZFŚS, a pracodawcy nie mogą pozbawić ich tego prawa ani wprost, ani pośrednio. Choć kiedyś akceptowano kontrowersyjne zapisy regulaminów funduszu, to obecnie kierunek interpretacyjny się zmienił.

Co po maturze w liceum ogólnokształcącym - jakie są zawody przyszłości?
14 maja 2026

Wielu maturzystów wciąż zastanawia się nad wyborem zawodu, rozważając kierunek studiów zgodny ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami. Jakie z profesji to branże przyszłości, w których znajdą zatrudnienie?
Matura 2026. Jakie egzaminy będą zdawać maturzyści w czwartek?
14 maja 2026

Maturzyści w czwartek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z informatyki, a po południu do pisemnych egzaminów z języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe.
Zawody przyszłości - decyzje ósmoklasistów: szkoła branżowa czy technikum
13 maja 2026

Rynek pracy ostatnio ulega szybkim przeobrażeniom i ósmoklasiści stają przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia. Istnieje lista zawodów poszukiwanych na rynku pracy zarówno dla tych uczniów, którzy planują wybrać szkoły branżowe, jak i rozważających naukę w technikum. Jacy specjaliści znajdą zatrudnienie ?
Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Język angielski. Zeszyt zadań i transkrypcja nagrań
13 maja 2026

Zakończył się egzamin dla ósmoklasisty z języka obcego – trzeci, ostatni z egzaminów, które w tym tygodniu pisali uczniowie VIII klas szkół podstawowych.

Koniec egzaminu ósmoklasisty. Od wyników zależy przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej
13 maja 2026

Zakończył się egzamin dla ósmoklasisty z języka obcego. To był trzeci, ostatni z egzaminów, które w tym tygodniu pisali uczniowie VIII klas szkół podstawowych.
Czy OKE może zmienić wynik egzaminu ósmoklasisty? Zasady i terminy w 2026 roku
13 maja 2026

Uczniowie i rodzice mają prawo wzglądu do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej i do zweryfikowania wyniku. Może się zdarzyć, że przy ponownej ocenie okaże się, że uczeń powinien uzyskać wyższą liczbę punktów. Wówczas dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zmieni wynik. Jak wygląda procedura krok po kroku? Oto najważniejsze zasady i terminy obowiązujące w 2026 roku.
