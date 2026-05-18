Pełny kalendarz szkolny 2026/2027, w tym ferie zimowe 2027 – sprawdź termin dla Twojego województwa
MEN ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Rok zaczyna się 1 września 2026, a wakacje startują 26 czerwca 2027. Najważniejsza informacja dla rodziców: ferie zimowe odbędą się znowu w trzech różnych terminach – w zależności od województwa możesz mieć wolne już od 18 stycznia lub dopiero od 15 lutego. Sprawdź, kiedy Twoje dziecko ma ferie, przerwy świąteczne i kiedy kończy się rok szkolny. Jeśli planujesz urlop – musisz to wiedzieć już teraz.
- Czy ten kalendarz dotyczy Twojego dziecka? Sprawdź
- W skrócie – 5 najważniejszych dat roku szkolnego 2026/2027
- Pełny kalendarz roku szkolnego 2026/2027 – wszystkie daty w jednej tabeli
- Kalendarz roku szkolnego 2026/2027 – co i kiedy? [miesiąc po miesiącu]
- Ważne informacje dla rodziców maturzystów – rok szkolny kończy się 30 kwietnia
- Kiedy CKE ogłosi terminy egzaminów? Co musisz wiedzieć
- Jak długie będą wakacje letnie 2027? Policz dn
- Co to jest podział ferii na turnusy? [wyjaśnienie dla rodziców]
- Najczęściej zadawane pytania (FAQ) – kalendarz szkolny 2026/2027
Czy ten kalendarz dotyczy Twojego dziecka? Sprawdź
Odpowiedz na pytania:
- Czy Twoje dziecko chodzi do szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły branżowej?
- Czy planujesz urlop w okresie ferii zimowych 2027?
- Czy Twoje dziecko jest w klasie maturalnej (rok szkolny 2026/2027)?
Jeśli odpowiedziałeś TAK na pytanie 1 – ten kalendarz dotyczy Ciebie. Przeczytaj, by wiedzieć, kiedy zaplanować urlop.
Jeśli odpowiedziałeś TAK na pytanie 2 – koniecznie sprawdź termin ferii dla swojego województwa (są 3 różne terminy!)
Jeśli odpowiedziałeś TAK na pytanie 3 – Twoje dziecko kończy zajęcia 30 kwietnia 2027, nie w czerwcu jak reszta szkoły.
W skrócie – 5 najważniejszych dat roku szkolnego 2026/2027
1 września 2026 – start roku szkolnego
18 stycznia–28 lutego 2027 – ferie zimowe (3 turnusy w zależności od województwa)
30 kwietnia 2027 – zakończenie zajęć dla maturzystów
25 czerwca 2027 – ostatni dzwonek (zakończenie roku szkolnego)
26 czerwca–31 sierpnia 2027 – wakacje letnie (67 dni)
Pełny kalendarz roku szkolnego 2026/2027 – wszystkie daty w jednej tabeli
Co?
Kiedy?
Dla kogo?
Rozpoczęcie roku szkolnego
1 września 2026 (poniedziałek)
Wszystkie szkoły
Zimowa przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)
23-31 grudnia 2026
Wszystkie szkoły
Ferie zimowe - turnus 1
18-31 stycznia 2027
podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, opolskie
Ferie zimowe - turnus 2
1-14 lutego 2027
mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie
Ferie zimowe - turnus 3
15-28 lutego 2027
lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie
Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc)
25-30 marca 2027
Wszystkie szkoły
Zakończenie zajęć dla maturzystów
30 kwietnia 2027
Klasy maturalne: licea, technika, szkoły branżowe
Egzamin ósmoklasisty
Termin ustali CKE do 20 sierpnia 2026
Klasy 8 szkół podstawowych
Egzamin maturalny
Termin ustali CKE do 20 sierpnia 2026
Maturzyści
Egzamin zawodowy
Termin ustali CKE do 20 sierpnia 2026
Uczniowie ostatnich klas szkół zawodowych
Zakończenie roku szkolnego
25 czerwca 2027 (piątek)
Wszystkie szkoły
Ferie letnie (wakacje)
26 czerwca - 31 sierpnia 2027
Wszystkie szkoły
UWAGA: Ferie zimowe w 2027 roku odbywają się w trzech różnych terminach. Jeśli planujesz urlop lub wyjazd z dzieckiem, koniecznie sprawdź swoją turę w Twoim województwie.
Kalendarz roku szkolnego 2026/2027 – co i kiedy? [miesiąc po miesiącu]
Wrzesień 2026
1 września (poniedziałek) – rozpoczęcie roku szkolnego
Grudzień 2026
23–31 grudnia – zimowa przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)
Styczeń 2027
18–31 stycznia – ferie zimowe (TURNUS 1: 6 województw)
Luty 2027
1–14 lutego – ferie zimowe (TURNUS 2: 4 województwa)
15–28 lutego – ferie zimowe (TURNUS 3: 6 województw)
Marzec 2027
25–30 marca – wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc)
Kwiecień 2027
30 kwietnia – zakończenie zajęć dla maturzystów (licea, technika)
Maj 2027
Egzaminy (CKE ogłosi dokładne daty do 20.08.2026):
- Egzamin ósmoklasisty
- Egzamin maturalny
- Egzamin zawodowy
Czerwiec 2027
25 czerwca (piątek) – zakończenie roku szkolnego
26 czerwca – start wakacji letnich
Lipiec–Sierpień 2027
26 czerwca – 31 sierpnia – wakacje letnie (67 dni)
Ważne informacje dla rodziców maturzystów – rok szkolny kończy się 30 kwietnia
Jeśli Twoje dziecko jest w klasie maturalnej (ostatnia klasa liceum, technikum, szkoły branżowej II stopnia), zajęcia kończą się 30 kwietnia 2027, czyli prawie 2 miesiące wcześniej niż reszta szkoły.
Co to oznacza?
- Od 1 maja dziecko ma czas na intensywną naukę do matury - to będzie już raczej tylko kilka dni przed egzaminem;
- Egzaminy maturalne odbędą się w maju (dokładny termin ogłosi CKE do 20.08.2026);
- Po maturze – najdłuższe wakacje do końca sierpnia;
Dla rodziców: Warto już teraz zaplanować wsparcie dla dziecka w okresie maturalnym (korepetycje, kursy maturalne).
Kiedy CKE ogłosi terminy egzaminów? Co musisz wiedzieć
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustali dokładne terminy trzech kluczowych egzaminów do 20 sierpnia 2026 r.:
- Egzamin ósmoklasisty – dla uczniów kończących szkołę podstawową,
- Egzamin maturalny – dla uczniów kończących licea i technika,
- Egzamin zawodowy – dla uczniów szkół zawodowych,
Gdzie sprawdzić terminy?
- Strona CKE: www.cke.gov.pl
- Strona MEN: www.gov.pl/web/edukacja
Orientacyjnie można się spodziewać, że (na podstawie lat poprzednich):
- Egzamin ósmoklasisty: po 10 maja 2027,
- Egzamin maturalny: po weekendzie majowym 2027,
- Egzamin zawodowy: czerwiec 2027.
Jak długie będą wakacje letnie 2027? Policz dn
Wakacje letnie 2027:
- Start: 26 czerwca 2027 (sobota)
- Koniec: 31 sierpnia 2027 (wtorek)
- Długość: 67 dni (9 tygodni i 4 dni)
Powrót do szkoły: 1 września 2027 (środa)
Dla rodziców: Jeśli planujesz urlop wakacyjny, pamiętaj, że 26 czerwca to sobota – możesz wyjechać zaraz po zakończeniu roku szkolnego w piątek 25 czerwca 2027.
Co to jest podział ferii na turnusy? [wyjaśnienie dla rodziców]
Podział ferii zimowych na turnusy to system, w którym różne województwa mają ferie w różnych terminach. Wprowadzono go, aby:
- Rozłożyć ruch turystyczny w ośrodkach narciarskich i wypoczynkowych,
- Uniknąć korków na drogach do gór,
- Obniżyć ceny noclegów (mniejszy popyt = niższe ceny).
Dla rodziców oznacza to:
- Musisz sprawdzić, w którym turnusie jest Twoje województwo,
- Nie możesz liczyć na to, że wszystkie dzieci w Polsce mają wolne w tym samym czasie,
- Jeśli pracujesz w innym województwie niż mieszkasz – sprawdź oba terminy (dziecko ma ferie według miejsca zamieszkania i szkoły, nie pracy rodzica).
Najczęściej zadawane pytania (FAQ) – kalendarz szkolny 2026/2027
1. Kiedy zaczyna się rok szkolny 2026/2027?
Rok szkolny rozpoczyna się 1 września 2026 r. (poniedziałek).
2. Kiedy są ferie zimowe 2027 w moim województwie?
Ferie zimowe są w trzech terminach:
- 18–31.01.2027: podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie
- 1–14.02.2027: mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie
- 15–28.02.2027: lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie
3. Kiedy kończy się rok szkolny 2026/2027?
Dla większości uczniów rok kończy się 25 czerwca 2027 r. Dla maturzystów – 30 kwietnia 2027 r.
4. Ile dni trwają wakacje letnie 2027?
Wakacje trwają 67 dni (od 26 czerwca do 31 sierpnia 2027).
5. Kiedy są przerwy świąteczne?
- Zimowa (Boże Narodzenie): 23–31 grudnia 2026
- Wiosenna (Wielkanoc): 25–30 marca 2027
6. Kiedy będzie egzamin ósmoklasisty 2027?
Termin ustali dyrektor CKE do 20 sierpnia 2026 r. Orientacyjnie: może to być od 10 maja 2027
7. Kiedy będzie matura 2027?
Termin ustali dyrektor CKE do 20 sierpnia 2026 r. Orientacyjnie: od początku maja 2027.
8. Czy ferie zimowe są w całej Polsce w tym samym terminie?
Nie. Są 3 różne terminy w zależności od województwa.
9. Moje dziecko jest w klasie maturalnej – kiedy kończy szkołę?
Zajęcia kończą się 30 kwietnia 2027. Potem czekają je jeszcze egzaminy maturalne.
10. Czy mogę zabrać dziecko na urlop w czasie roku szkolnego, poza okresami przerw i ferii?
Tak, ale potrzebujesz usprawiedliwić taką nieobecność dziecka w szkole, oraz będzie ono musiało nadrobić materiał.
11. Czy w roku szkolnym 2026/2027 są dodatkowe dni wolne?
Tak, w dni ustawowo wolne od pracy (święta państwowe) szkoły będą zamknięte.
12. Kiedy planować urlop, jeśli pracuję w innym województwie?
Ferie są przypisane do miejsca, gdzie dziecko chodzi do szkoły, nie gdzie pracujesz. Sprawdź terminy dla każdej szkoły osobno.
Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
