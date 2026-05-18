Pełny kalendarz szkolny 2026/2027, w tym ferie zimowe 2027 – sprawdź termin dla Twojego województwa

MEN ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Rok zaczyna się 1 września 2026, a wakacje startują 26 czerwca 2027. Najważniejsza informacja dla rodziców: ferie zimowe odbędą się znowu w trzech różnych terminach – w zależności od województwa możesz mieć wolne już od 18 stycznia lub dopiero od 15 lutego. Sprawdź, kiedy Twoje dziecko ma ferie, przerwy świąteczne i kiedy kończy się rok szkolny. Jeśli planujesz urlop – musisz to wiedzieć już teraz.

Czy Twoje dziecko chodzi do szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły branżowej? Czy planujesz urlop w okresie ferii zimowych 2027? Czy Twoje dziecko jest w klasie maturalnej (rok szkolny 2026/2027)?

Jeśli odpowiedziałeś TAK na pytanie 1 – ten kalendarz dotyczy Ciebie. Przeczytaj, by wiedzieć, kiedy zaplanować urlop.

Jeśli odpowiedziałeś TAK na pytanie 2 – koniecznie sprawdź termin ferii dla swojego województwa (są 3 różne terminy!)

Jeśli odpowiedziałeś TAK na pytanie 3 – Twoje dziecko kończy zajęcia 30 kwietnia 2027, nie w czerwcu jak reszta szkoły.

W skrócie – 5 najważniejszych dat roku szkolnego 2026/2027

1 września 2026 – start roku szkolnego

18 stycznia–28 lutego 2027 – ferie zimowe (3 turnusy w zależności od województwa)

30 kwietnia 2027 – zakończenie zajęć dla maturzystów

25 czerwca 2027 – ostatni dzwonek (zakończenie roku szkolnego)

26 czerwca–31 sierpnia 2027 – wakacje letnie (67 dni)

Pełny kalendarz roku szkolnego 2026/2027 – wszystkie daty w jednej tabeli

Co? Kiedy? Dla kogo? Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2026 (poniedziałek) Wszystkie szkoły Zimowa przerwa świąteczna (Boże Narodzenie) 23-31 grudnia 2026 Wszystkie szkoły Ferie zimowe - turnus 1 18-31 stycznia 2027 podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, opolskie Ferie zimowe - turnus 2 1-14 lutego 2027 mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie Ferie zimowe - turnus 3 15-28 lutego 2027 lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc) 25-30 marca 2027 Wszystkie szkoły Zakończenie zajęć dla maturzystów 30 kwietnia 2027 Klasy maturalne: licea, technika, szkoły branżowe Egzamin ósmoklasisty Termin ustali CKE do 20 sierpnia 2026 Klasy 8 szkół podstawowych Egzamin maturalny Termin ustali CKE do 20 sierpnia 2026 Maturzyści Egzamin zawodowy Termin ustali CKE do 20 sierpnia 2026 Uczniowie ostatnich klas szkół zawodowych Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2027 (piątek) Wszystkie szkoły Ferie letnie (wakacje) 26 czerwca - 31 sierpnia 2027 Wszystkie szkoły

Ważne UWAGA: Ferie zimowe w 2027 roku odbywają się w trzech różnych terminach. Jeśli planujesz urlop lub wyjazd z dzieckiem, koniecznie sprawdź swoją turę w Twoim województwie.

Kalendarz roku szkolnego 2026/2027 – co i kiedy? [miesiąc po miesiącu]

Wrzesień 2026

1 września (poniedziałek) – rozpoczęcie roku szkolnego

Grudzień 2026

23–31 grudnia – zimowa przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)

Styczeń 2027

18–31 stycznia – ferie zimowe (TURNUS 1: 6 województw)

Luty 2027

1–14 lutego – ferie zimowe (TURNUS 2: 4 województwa)

15–28 lutego – ferie zimowe (TURNUS 3: 6 województw)

Marzec 2027

25–30 marca – wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc)

Kwiecień 2027

30 kwietnia – zakończenie zajęć dla maturzystów (licea, technika)

Maj 2027

Egzaminy (CKE ogłosi dokładne daty do 20.08.2026):

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin maturalny

Egzamin zawodowy

Czerwiec 2027

25 czerwca (piątek) – zakończenie roku szkolnego

26 czerwca – start wakacji letnich

Lipiec–Sierpień 2027

26 czerwca – 31 sierpnia – wakacje letnie (67 dni)

Ważne informacje dla rodziców maturzystów – rok szkolny kończy się 30 kwietnia

Jeśli Twoje dziecko jest w klasie maturalnej (ostatnia klasa liceum, technikum, szkoły branżowej II stopnia), zajęcia kończą się 30 kwietnia 2027, czyli prawie 2 miesiące wcześniej niż reszta szkoły.

Co to oznacza? Od 1 maja dziecko ma czas na intensywną naukę do matury - to będzie już raczej tylko kilka dni przed egzaminem;

Egzaminy maturalne odbędą się w maju (dokładny termin ogłosi CKE do 20.08.2026);

Po maturze – najdłuższe wakacje do końca sierpnia;

Ważne Dla rodziców: Warto już teraz zaplanować wsparcie dla dziecka w okresie maturalnym (korepetycje, kursy maturalne).

Kiedy CKE ogłosi terminy egzaminów? Co musisz wiedzieć

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustali dokładne terminy trzech kluczowych egzaminów do 20 sierpnia 2026 r.:

Egzamin ósmoklasisty – dla uczniów kończących szkołę podstawową,

Egzamin maturalny – dla uczniów kończących licea i technika,

Egzamin zawodowy – dla uczniów szkół zawodowych,

Gdzie sprawdzić terminy? Strona CKE: www.cke.gov.pl

Strona MEN: www.gov.pl/web/edukacja

Orientacyjnie można się spodziewać, że (na podstawie lat poprzednich): Egzamin ósmoklasisty: po 10 maja 2027,

Egzamin maturalny: po weekendzie majowym 2027,

Egzamin zawodowy: czerwiec 2027.

Jak długie będą wakacje letnie 2027? Policz dn

Wakacje letnie 2027:

Start: 26 czerwca 2027 (sobota)

Koniec: 31 sierpnia 2027 (wtorek)

Długość: 67 dni (9 tygodni i 4 dni)

Powrót do szkoły: 1 września 2027 (środa)

Ważne Dla rodziców: Jeśli planujesz urlop wakacyjny, pamiętaj, że 26 czerwca to sobota – możesz wyjechać zaraz po zakończeniu roku szkolnego w piątek 25 czerwca 2027.

Co to jest podział ferii na turnusy? [wyjaśnienie dla rodziców]

Podział ferii zimowych na turnusy to system, w którym różne województwa mają ferie w różnych terminach. Wprowadzono go, aby:

Rozłożyć ruch turystyczny w ośrodkach narciarskich i wypoczynkowych,

Uniknąć korków na drogach do gór,

Obniżyć ceny noclegów (mniejszy popyt = niższe ceny).

Dla rodziców oznacza to:

Musisz sprawdzić, w którym turnusie jest Twoje województwo ,

, Nie możesz liczyć na to, że wszystkie dzieci w Polsce mają wolne w tym samym czasie,

Jeśli pracujesz w innym województwie niż mieszkasz – sprawdź oba terminy (dziecko ma ferie według miejsca zamieszkania i szkoły, nie pracy rodzica).

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) – kalendarz szkolny 2026/2027

1. Kiedy zaczyna się rok szkolny 2026/2027?

Rok szkolny rozpoczyna się 1 września 2026 r. (poniedziałek).

2. Kiedy są ferie zimowe 2027 w moim województwie?

Ferie zimowe są w trzech terminach:

18–31.01.2027: podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie

1–14.02.2027: mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie

15–28.02.2027: lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie

3. Kiedy kończy się rok szkolny 2026/2027?

Dla większości uczniów rok kończy się 25 czerwca 2027 r. Dla maturzystów – 30 kwietnia 2027 r.

4. Ile dni trwają wakacje letnie 2027?

Wakacje trwają 67 dni (od 26 czerwca do 31 sierpnia 2027).

5. Kiedy są przerwy świąteczne?

Zimowa (Boże Narodzenie): 23–31 grudnia 2026

Wiosenna (Wielkanoc): 25–30 marca 2027

6. Kiedy będzie egzamin ósmoklasisty 2027?

Termin ustali dyrektor CKE do 20 sierpnia 2026 r. Orientacyjnie: może to być od 10 maja 2027

7. Kiedy będzie matura 2027?

Termin ustali dyrektor CKE do 20 sierpnia 2026 r. Orientacyjnie: od początku maja 2027.

8. Czy ferie zimowe są w całej Polsce w tym samym terminie?

Nie. Są 3 różne terminy w zależności od województwa.

9. Moje dziecko jest w klasie maturalnej – kiedy kończy szkołę?

Zajęcia kończą się 30 kwietnia 2027. Potem czekają je jeszcze egzaminy maturalne.

10. Czy mogę zabrać dziecko na urlop w czasie roku szkolnego, poza okresami przerw i ferii?

Tak, ale potrzebujesz usprawiedliwić taką nieobecność dziecka w szkole, oraz będzie ono musiało nadrobić materiał.

11. Czy w roku szkolnym 2026/2027 są dodatkowe dni wolne?

Tak, w dni ustawowo wolne od pracy (święta państwowe) szkoły będą zamknięte.

12. Kiedy planować urlop, jeśli pracuję w innym województwie?

Ferie są przypisane do miejsca, gdzie dziecko chodzi do szkoły, nie gdzie pracujesz. Sprawdź terminy dla każdej szkoły osobno.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej