REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Pełny kalendarz szkolny 2026/2027, w tym ferie zimowe 2027 – sprawdź termin dla Twojego województwa

Pełny kalendarz szkolny 2026/2027, w tym ferie zimowe 2027 – sprawdź termin dla Twojego województwa

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 maja 2026, 11:08
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
kalendarz szkolny 2026/2027, ferie zimowe 2027, kieedy ferie zimowe, terminy ferii 2027, wakacje 2027, zakończenie roku szkolnego 2027, egzamin ósmoklasisty 2027, matura 2027, przerwy świąteczne 2027, ferie zimowe, województwa, kalendarz szkolny MEN
Pełny kalendarz szkolny 2026/2027, w tym ferie zimowe 2027 – sprawdź termin dla Twojego województwa
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

MEN ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Rok zaczyna się 1 września 2026, a wakacje startują 26 czerwca 2027. Najważniejsza informacja dla rodziców: ferie zimowe odbędą się znowu w trzech różnych terminach – w zależności od województwa możesz mieć wolne już od 18 stycznia lub dopiero od 15 lutego. Sprawdź, kiedy Twoje dziecko ma ferie, przerwy świąteczne i kiedy kończy się rok szkolny. Jeśli planujesz urlop – musisz to wiedzieć już teraz.

rozwiń >

Czy ten kalendarz dotyczy Twojego dziecka? Sprawdź

Odpowiedz na pytania:

REKLAMA

REKLAMA

  1. Czy Twoje dziecko chodzi do szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły branżowej?
  2. Czy planujesz urlop w okresie ferii zimowych 2027?
  3. Czy Twoje dziecko jest w klasie maturalnej (rok szkolny 2026/2027)?

Jeśli odpowiedziałeś TAK na pytanie 1 – ten kalendarz dotyczy Ciebie. Przeczytaj, by wiedzieć, kiedy zaplanować urlop.

Jeśli odpowiedziałeś TAK na pytanie 2 – koniecznie sprawdź termin ferii dla swojego województwa (są 3 różne terminy!)

Jeśli odpowiedziałeś TAK na pytanie 3 – Twoje dziecko kończy zajęcia 30 kwietnia 2027, nie w czerwcu jak reszta szkoły.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

PRAWA I OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY

W skrócie – 5 najważniejszych dat roku szkolnego 2026/2027

1 września 2026 – start roku szkolnego

Dalszy ciąg materiału pod wideo

18 stycznia–28 lutego 2027 – ferie zimowe (3 turnusy w zależności od województwa)

30 kwietnia 2027 – zakończenie zajęć dla maturzystów

25 czerwca 2027 – ostatni dzwonek (zakończenie roku szkolnego)

26 czerwca–31 sierpnia 2027 – wakacje letnie (67 dni)

KALKULATOR ILOŚCI DNI

Pełny kalendarz roku szkolnego 2026/2027 – wszystkie daty w jednej tabeli

Co?

Kiedy?

Dla kogo?

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2026 (poniedziałek)

Wszystkie szkoły

Zimowa przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)

23-31 grudnia 2026

Wszystkie szkoły

Ferie zimowe - turnus 1

18-31 stycznia 2027

podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, opolskie

Ferie zimowe - turnus 2

1-14 lutego 2027

mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie

Ferie zimowe - turnus 3

15-28 lutego 2027

lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie

Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc)

25-30 marca 2027

Wszystkie szkoły

Zakończenie zajęć dla maturzystów

30 kwietnia 2027

Klasy maturalne: licea, technika, szkoły branżowe

Egzamin ósmoklasisty

Termin ustali CKE do 20 sierpnia 2026

Klasy 8 szkół podstawowych

Egzamin maturalny

Termin ustali CKE do 20 sierpnia 2026

Maturzyści

Egzamin zawodowy

Termin ustali CKE do 20 sierpnia 2026

Uczniowie ostatnich klas szkół zawodowych

Zakończenie roku szkolnego

25 czerwca 2027 (piątek)

Wszystkie szkoły

Ferie letnie (wakacje)

26 czerwca - 31 sierpnia 2027

Wszystkie szkoły

Ważne

UWAGA: Ferie zimowe w 2027 roku odbywają się w trzech różnych terminach. Jeśli planujesz urlop lub wyjazd z dzieckiem, koniecznie sprawdź swoją turę w Twoim województwie.

Kalendarz roku szkolnego 2026/2027 – co i kiedy? [miesiąc po miesiącu]

Wrzesień 2026

1 września (poniedziałek) – rozpoczęcie roku szkolnego

Grudzień 2026

23–31 grudnia – zimowa przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)

Styczeń 2027

18–31 stycznia – ferie zimowe (TURNUS 1: 6 województw)

Luty 2027

1–14 lutego – ferie zimowe (TURNUS 2: 4 województwa)

15–28 lutego – ferie zimowe (TURNUS 3: 6 województw)

Marzec 2027

25–30 marca – wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc)

Kwiecień 2027

30 kwietnia – zakończenie zajęć dla maturzystów (licea, technika)

Maj 2027

Egzaminy (CKE ogłosi dokładne daty do 20.08.2026):

  • Egzamin ósmoklasisty
  • Egzamin maturalny
  • Egzamin zawodowy

Czerwiec 2027

25 czerwca (piątek) – zakończenie roku szkolnego

26 czerwca – start wakacji letnich

Lipiec–Sierpień 2027

26 czerwca – 31 sierpnia – wakacje letnie (67 dni)

Ważne informacje dla rodziców maturzystów – rok szkolny kończy się 30 kwietnia

Jeśli Twoje dziecko jest w klasie maturalnej (ostatnia klasa liceum, technikum, szkoły branżowej II stopnia), zajęcia kończą się 30 kwietnia 2027, czyli prawie 2 miesiące wcześniej niż reszta szkoły.

Co to oznacza?

  • Od 1 maja dziecko ma czas na intensywną naukę do matury - to będzie już raczej tylko kilka dni przed egzaminem;
  • Egzaminy maturalne odbędą się w maju (dokładny termin ogłosi CKE do 20.08.2026);
  • Po maturze – najdłuższe wakacje do końca sierpnia;
Ważne

Dla rodziców: Warto już teraz zaplanować wsparcie dla dziecka w okresie maturalnym (korepetycje, kursy maturalne).

Kiedy CKE ogłosi terminy egzaminów? Co musisz wiedzieć

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustali dokładne terminy trzech kluczowych egzaminów do 20 sierpnia 2026 r.:

  • Egzamin ósmoklasisty – dla uczniów kończących szkołę podstawową,
  • Egzamin maturalny – dla uczniów kończących licea i technika,
  • Egzamin zawodowy – dla uczniów szkół zawodowych,

Gdzie sprawdzić terminy?

  • Strona CKE: www.cke.gov.pl
  • Strona MEN: www.gov.pl/web/edukacja

Orientacyjnie można się spodziewać, że (na podstawie lat poprzednich):

  • Egzamin ósmoklasisty: po 10 maja 2027,
  • Egzamin maturalny: po weekendzie majowym 2027,
  • Egzamin zawodowy: czerwiec 2027.

Jak długie będą wakacje letnie 2027? Policz dn

Wakacje letnie 2027:

  • Start: 26 czerwca 2027 (sobota)
  • Koniec: 31 sierpnia 2027 (wtorek)
  • Długość: 67 dni (9 tygodni i 4 dni)

Powrót do szkoły: 1 września 2027 (środa)

Ważne

Dla rodziców: Jeśli planujesz urlop wakacyjny, pamiętaj, że 26 czerwca to sobota – możesz wyjechać zaraz po zakończeniu roku szkolnego w piątek 25 czerwca 2027.

Co to jest podział ferii na turnusy? [wyjaśnienie dla rodziców]

Podział ferii zimowych na turnusy to system, w którym różne województwa mają ferie w różnych terminach. Wprowadzono go, aby:

  • Rozłożyć ruch turystyczny w ośrodkach narciarskich i wypoczynkowych,
  • Uniknąć korków na drogach do gór,
  • Obniżyć ceny noclegów (mniejszy popyt = niższe ceny).

Dla rodziców oznacza to:

  • Musisz sprawdzić, w którym turnusie jest Twoje województwo,
  • Nie możesz liczyć na to, że wszystkie dzieci w Polsce mają wolne w tym samym czasie,
  • Jeśli pracujesz w innym województwie niż mieszkasz – sprawdź oba terminy (dziecko ma ferie według miejsca zamieszkania i szkoły, nie pracy rodzica).

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) – kalendarz szkolny 2026/2027

1. Kiedy zaczyna się rok szkolny 2026/2027?

Rok szkolny rozpoczyna się 1 września 2026 r. (poniedziałek).

2. Kiedy są ferie zimowe 2027 w moim województwie?

Ferie zimowe są w trzech terminach:

  • 18–31.01.2027: podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie
  • 1–14.02.2027: mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie
  • 15–28.02.2027: lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie

3. Kiedy kończy się rok szkolny 2026/2027?

Dla większości uczniów rok kończy się 25 czerwca 2027 r. Dla maturzystów – 30 kwietnia 2027 r.

4. Ile dni trwają wakacje letnie 2027?

Wakacje trwają 67 dni (od 26 czerwca do 31 sierpnia 2027).

5. Kiedy są przerwy świąteczne?

  • Zimowa (Boże Narodzenie): 23–31 grudnia 2026
  • Wiosenna (Wielkanoc): 25–30 marca 2027

6. Kiedy będzie egzamin ósmoklasisty 2027?

Termin ustali dyrektor CKE do 20 sierpnia 2026 r. Orientacyjnie: może to być od 10 maja 2027

7. Kiedy będzie matura 2027?

Termin ustali dyrektor CKE do 20 sierpnia 2026 r. Orientacyjnie: od początku maja 2027.

8. Czy ferie zimowe są w całej Polsce w tym samym terminie?

Nie. Są 3 różne terminy w zależności od województwa.

9. Moje dziecko jest w klasie maturalnej – kiedy kończy szkołę?

Zajęcia kończą się 30 kwietnia 2027. Potem czekają je jeszcze egzaminy maturalne.

10. Czy mogę zabrać dziecko na urlop w czasie roku szkolnego, poza okresami przerw i ferii?

Tak, ale potrzebujesz usprawiedliwić taką nieobecność dziecka w szkole, oraz będzie ono musiało nadrobić materiał.

11. Czy w roku szkolnym 2026/2027 są dodatkowe dni wolne?

Tak, w dni ustawowo wolne od pracy (święta państwowe) szkoły będą zamknięte.

12. Kiedy planować urlop, jeśli pracuję w innym województwie?

Ferie są przypisane do miejsca, gdzie dziecko chodzi do szkoły, nie gdzie pracujesz. Sprawdź terminy dla każdej szkoły osobno.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Powiązane
Twoje dziecko nie zdawało egzaminu w maju? Sprawdź, czy przysługuje mu termin dodatkowy
Twoje dziecko nie zdawało egzaminu w maju? Sprawdź, czy przysługuje mu termin dodatkowy
Zaraz będzie nowy wzór aktu małżeństwa – MSWiA wyda rozporządzenie. Co się zmieni w formularzach USC?
Zaraz będzie nowy wzór aktu małżeństwa – MSWiA wyda rozporządzenie. Co się zmieni w formularzach USC?
Pracodawca zwolni pracownika, który często choruje. Sądy są zgodne – celem stosunku pracy nie jest utrzymywanie go, gdy nie może pracować
Pracodawca zwolni pracownika, który często choruje. Sądy są zgodne – celem stosunku pracy nie jest utrzymywanie go, gdy nie może pracować
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Pełny kalendarz szkolny 2026/2027, w tym ferie zimowe 2027 – sprawdź termin dla Twojego województwa
18 maja 2026

MEN ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Rok zaczyna się 1 września 2026, a wakacje startują 26 czerwca 2027. Najważniejsza informacja dla rodziców: ferie zimowe odbędą się znowu w trzech różnych terminach – w zależności od województwa możesz mieć wolne już od 18 stycznia lub dopiero od 15 lutego. Sprawdź, kiedy Twoje dziecko ma ferie, przerwy świąteczne i kiedy kończy się rok szkolny. Jeśli planujesz urlop – musisz to wiedzieć już teraz.
3% dla nauki, 100% dla Polski. Zwiększenie finansowania nauki, aby Polska liczyła się w świecie
18 maja 2026

Norman Davies w podcaście "Co będzie jutro?" powiedział, że świat nic nie wie o Polsce. Aby państwo polskie liczyło się na arenie międzynarodowej, musi przede wszystkim zainwestować w naukę. Postulat ten popiera również Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Matura 2026 r.: Dziś egzamin z historii i egzaminy z francuskiego
18 maja 2026

Maturzyści w poniedziałek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z historii. Po południu zaplanowano egzaminy z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe. Przystępują do nich tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką chęć.
Zakaz korzystania z telefonów w szkołach: MEN wprowadza zmiany po konsultacjach
15 maja 2026

Po przeanalizowaniu uwag i opinii od około 180 osób i instytucji, resort edukacji wprowadził zmiany do projektu ustawy o zakazie korzystania przez uczniów z komórek w szkołach. Nową wersję projektu minister edukacji Barbara Nowacka skierowała do Stałego Komitetu Rady Ministrów - przekazało MEN.

REKLAMA

Szkoły gotowe na kryzys? "Poradnik Bezpieczeństwa" dla uczniów na ostatniej prostej
15 maja 2026

Trwają końcowe prace nad opracowaniem „Poradnika bezpieczeństwa” dla uczniów - przekazała rzecznik prasowa resortu edukacji Ewelina Gorczyca. Publikację, na wzór „Poradnika bezpieczeństwa dla obywateli”, przygotowuje MEN wspólnie z m.in. MSWiA i MON.
Matura 2026. W piątek maturzyści zdają kolejne egzaminy. Czy to są egzaminy obowiązkowe?
15 maja 2026

Dzisiaj rano maturzyści przystąpią do pisemnego egzaminu z geografii. Po południu zaplanowano egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym. Czy to są egzaminy obowiązkowe? Kiedy zostaną opublikowane arkusze egzaminacyjne?
Nie można pozbawiać emerytów prawa do tych pieniędzy. MRPiPS i PIP nie mają wątpliwości
14 maja 2026

Emeryci są uprawnieni do korzystania z ZFŚS, a pracodawcy nie mogą pozbawić ich tego prawa ani wprost, ani pośrednio. Choć kiedyś akceptowano kontrowersyjne zapisy regulaminów funduszu, to obecnie kierunek interpretacyjny się zmienił.
Co po maturze w liceum ogólnokształcącym - jakie są zawody przyszłości?
14 maja 2026

Wielu maturzystów wciąż zastanawia się nad wyborem zawodu, rozważając kierunek studiów zgodny ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami. Jakie z profesji to branże przyszłości, w których znajdą zatrudnienie?

REKLAMA

Matura 2026. Jakie egzaminy będą zdawać maturzyści w czwartek?
14 maja 2026

Maturzyści w czwartek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z informatyki, a po południu do pisemnych egzaminów z języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe.
Zawody przyszłości - decyzje ósmoklasistów: szkoła branżowa czy technikum
13 maja 2026

Rynek pracy ostatnio ulega szybkim przeobrażeniom i ósmoklasiści stają przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia. Istnieje lista zawodów poszukiwanych na rynku pracy zarówno dla tych uczniów, którzy planują wybrać szkoły branżowe, jak i rozważających naukę w technikum. Jacy specjaliści znajdą zatrudnienie ?
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA