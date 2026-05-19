REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » Czy nauczyciel może wyjechać na wypoczynek w dniu dyrektorskim? Choć przepisy są jasne, nauczyciele wciąż mają wątpliwości

Czy nauczyciel może wyjechać na wypoczynek w dniu dyrektorskim? Choć przepisy są jasne, nauczyciele wciąż mają wątpliwości

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 maja 2026, 10:59
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Czy nauczyciel może wyjechać na wypoczynek w dniu dyrektorskim? Choć przepisy są jasne, nauczyciele wciąż mają wątpliwości
Czy nauczyciel może wyjechać na wypoczynek w dniu dyrektorskim? Choć przepisy są jasne, nauczyciele wciąż mają wątpliwości
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy dzień dyrektorski jest dniem pracy nauczyciela? Czy może on w dniu dyrektorskim wyjechać na wypoczynek? Choć obowiązujące w tym zakresie przepisy są proste i jasne, w szkołach i na grupach branżowych po raz kolejny trwa dyskusja na ten temat.

Czy nauczyciel może wyjechać na wypoczynek w dniu dyrektorskim?

Zbliża się czerwiec, a wraz z nim dzień Bożego Ciała, czyli jeden z 14 dodatkowych dni ustawowo wolnych od pracy na podstawie przepisów ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Zwyczajowo przypada on w czwartek, co jest okazją do tworzenia tzw. długich weekendów. Wielu pracodawców odgórnie wyznacza przypadający po nim piątek dniem wolnym od pracy, inni bez wątpliwości akceptują wnioski o urlop wypoczynkowy obejmujący ten dzień. Specyficzna sytuacja jest jednak w tym zakresie w szkołach. Zazwyczaj dzień przypadający po Bożym Ciele jest jednym z tych dni, w których dyrektorzy korzystają z możliwości wyznaczenia tzw. dni dyrektorskich, czyli dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, które dla pracowników pozostają dniami pracy. Dla szkół podstawowych dyrektor może wyznaczyć do 6 takich dni, a dla liceów i techników do 10. W tych dniach przepisy wymagają jednak zorganizowania zajęć zamiast zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęć opiekuńczo-wychowawczych, co w praktyce oznacza, że niektórzy z pracowników będą musieli stawić się w tym dniu na polecenie dyrektora w miejscu pracy. A co z pozostałymi?

REKLAMA

REKLAMA

Choć przepisy są jasne, nauczyciele wciąż mają wątpliwości

W okresie, w którym przypada taki dzień, branżowe grupy funkcjonujące w mediach społecznościowych zalewają dyskusje na temat tego, czy nauczyciel ma prawo wyjechać w tym czasie na wycieczkę i czy dyrektor powinien reagować (i jak) na tego typu postępowanie. Niestety, wszystkie one mają charakter sporu o wyższość „moralności” nad prawem (lub odwrotnie). Padają argumenty, zgodnie z którymi dyrektor „powinien być człowiekiem”, „powinien być ludzki”, „nie powinien się wtrącać”, „nie powinien się interesować”, a nawet „nie powinien zadzierać nosa”. Tymczasem z prawnego punktu widzenia sprawa jest prosta. Dzień dyrektorski to dzień pracy nauczyciela. Powinien on więc realizować w nim swoje obowiązki pracownicze. Z kolei dyrektor będący osobą zarządzającą placówką i odpowiedzialną m.in. za rozliczanie pracowników z prawidłowego wykonywania obowiązków i legalne wykorzystanie publicznych środków finansowych, powinien zgodnie z prawem zareagować na fakt, że tego nie robi.

Podstawa prawna

ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 296)

art. 42, art. 42c ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 515)

§ 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. poz. 432)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Czy nauczyciel może wyjechać na wypoczynek w dniu dyrektorskim? Choć przepisy są jasne, nauczyciele wciąż mają wątpliwości
19 maja 2026

Czy dzień dyrektorski jest dniem pracy nauczyciela? Czy może on w dniu dyrektorskim wyjechać na wypoczynek? Choć obowiązujące w tym zakresie przepisy są proste i jasne, w szkołach i na grupach branżowych po raz kolejny trwa dyskusja na ten temat.
Koniec monopolu Librusa i Vulcana? MEN szykuje darmowy eDziennik dla wszystkich szkół
19 maja 2026

MEN szykuje alternatywę dla komercyjnych dzienników elektronicznych. Przygotowuje projekt ustawy o utworzeniu i wdrożeniu bezpłatnego eDziennika - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu. W roku szkolnym 2026/2027 - pilotaż rozwiązania w wybranych szkołach; w kolejnym - powszechny dostęp.
Matura 2026: Egzaminatorzy sprawdzają arkusze tylko w weekendy - stawki sięgają 59 zł
19 maja 2026

Egzaminatorzy rozpoczęli w weekend sprawdzanie matur i będą kontynuować prace w kolejne. Jest to możliwe jedynie w weekendy, ponieważ są oni czynnymi nauczycielami – wyjaśnił dyrektor CKE. Stawka za sprawdzenie jednego arkusza, w zależności od przedmiotu, to np.: 30 zł, 43 zł, 59 zł brutto.
Pełny kalendarz szkolny 2026/2027, w tym ferie zimowe 2027 – sprawdź termin dla Twojego województwa
18 maja 2026

MEN ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Rok zaczyna się 1 września 2026, a wakacje startują 26 czerwca 2027. Najważniejsza informacja dla rodziców: ferie zimowe odbędą się znowu w trzech różnych terminach – w zależności od województwa możesz mieć wolne już od 18 stycznia lub dopiero od 15 lutego. Sprawdź, kiedy Twoje dziecko ma ferie, przerwy świąteczne i kiedy kończy się rok szkolny. Jeśli planujesz urlop – musisz to wiedzieć już teraz.

REKLAMA

3% dla nauki, 100% dla Polski. Zwiększenie finansowania nauki, aby Polska liczyła się w świecie
18 maja 2026

Norman Davies w podcaście "Co będzie jutro?" powiedział, że świat nic nie wie o Polsce. Aby państwo polskie liczyło się na arenie międzynarodowej, musi przede wszystkim zainwestować w naukę. Postulat ten popiera również Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Matura 2026 r.: Dziś egzamin z historii i egzaminy z francuskiego
18 maja 2026

Maturzyści w poniedziałek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z historii. Po południu zaplanowano egzaminy z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe. Przystępują do nich tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką chęć.
Zakaz korzystania z telefonów w szkołach: MEN wprowadza zmiany po konsultacjach
15 maja 2026

Po przeanalizowaniu uwag i opinii od około 180 osób i instytucji, resort edukacji wprowadził zmiany do projektu ustawy o zakazie korzystania przez uczniów z komórek w szkołach. Nową wersję projektu minister edukacji Barbara Nowacka skierowała do Stałego Komitetu Rady Ministrów - przekazało MEN.
Szkoły gotowe na kryzys? "Poradnik Bezpieczeństwa" dla uczniów na ostatniej prostej
15 maja 2026

Trwają końcowe prace nad opracowaniem „Poradnika bezpieczeństwa” dla uczniów - przekazała rzecznik prasowa resortu edukacji Ewelina Gorczyca. Publikację, na wzór „Poradnika bezpieczeństwa dla obywateli”, przygotowuje MEN wspólnie z m.in. MSWiA i MON.

REKLAMA

Matura 2026. W piątek maturzyści zdają kolejne egzaminy. Czy to są egzaminy obowiązkowe?
15 maja 2026

Dzisiaj rano maturzyści przystąpią do pisemnego egzaminu z geografii. Po południu zaplanowano egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym. Czy to są egzaminy obowiązkowe? Kiedy zostaną opublikowane arkusze egzaminacyjne?
Nie można pozbawiać emerytów prawa do tych pieniędzy. MRPiPS i PIP nie mają wątpliwości
14 maja 2026

Emeryci są uprawnieni do korzystania z ZFŚS, a pracodawcy nie mogą pozbawić ich tego prawa ani wprost, ani pośrednio. Choć kiedyś akceptowano kontrowersyjne zapisy regulaminów funduszu, to obecnie kierunek interpretacyjny się zmienił.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA