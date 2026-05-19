Czy nauczyciel może wyjechać na wypoczynek w dniu dyrektorskim? Choć przepisy są jasne, nauczyciele wciąż mają wątpliwości

Czy dzień dyrektorski jest dniem pracy nauczyciela? Czy może on w dniu dyrektorskim wyjechać na wypoczynek? Choć obowiązujące w tym zakresie przepisy są proste i jasne, w szkołach i na grupach branżowych po raz kolejny trwa dyskusja na ten temat.

Zbliża się czerwiec, a wraz z nim dzień Bożego Ciała, czyli jeden z 14 dodatkowych dni ustawowo wolnych od pracy na podstawie przepisów ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Zwyczajowo przypada on w czwartek, co jest okazją do tworzenia tzw. długich weekendów. Wielu pracodawców odgórnie wyznacza przypadający po nim piątek dniem wolnym od pracy, inni bez wątpliwości akceptują wnioski o urlop wypoczynkowy obejmujący ten dzień. Specyficzna sytuacja jest jednak w tym zakresie w szkołach. Zazwyczaj dzień przypadający po Bożym Ciele jest jednym z tych dni, w których dyrektorzy korzystają z możliwości wyznaczenia tzw. dni dyrektorskich, czyli dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, które dla pracowników pozostają dniami pracy. Dla szkół podstawowych dyrektor może wyznaczyć do 6 takich dni, a dla liceów i techników do 10. W tych dniach przepisy wymagają jednak zorganizowania zajęć zamiast zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęć opiekuńczo-wychowawczych, co w praktyce oznacza, że niektórzy z pracowników będą musieli stawić się w tym dniu na polecenie dyrektora w miejscu pracy. A co z pozostałymi?

Choć przepisy są jasne, nauczyciele wciąż mają wątpliwości

W okresie, w którym przypada taki dzień, branżowe grupy funkcjonujące w mediach społecznościowych zalewają dyskusje na temat tego, czy nauczyciel ma prawo wyjechać w tym czasie na wycieczkę i czy dyrektor powinien reagować (i jak) na tego typu postępowanie. Niestety, wszystkie one mają charakter sporu o wyższość „moralności” nad prawem (lub odwrotnie). Padają argumenty, zgodnie z którymi dyrektor „powinien być człowiekiem”, „powinien być ludzki”, „nie powinien się wtrącać”, „nie powinien się interesować”, a nawet „nie powinien zadzierać nosa”. Tymczasem z prawnego punktu widzenia sprawa jest prosta. Dzień dyrektorski to dzień pracy nauczyciela. Powinien on więc realizować w nim swoje obowiązki pracownicze. Z kolei dyrektor będący osobą zarządzającą placówką i odpowiedzialną m.in. za rozliczanie pracowników z prawidłowego wykonywania obowiązków i legalne wykorzystanie publicznych środków finansowych, powinien zgodnie z prawem zareagować na fakt, że tego nie robi.