REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Nowelizacja Karty Nauczyciela: co zmieni się w dyscyplinarkach dla pedagogów?

Nowelizacja Karty Nauczyciela: co zmieni się w dyscyplinarkach dla pedagogów?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 maja 2026, 08:32
oprac. Łucja Orzeł
Nowelizacja Karty Nauczyciela: co zmieni się w dyscyplinarkach dla pedagogów?
Nowelizacja Karty Nauczyciela: co zmieni się w dyscyplinarkach dla pedagogów?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Uregulowanie kwestii mediacji w postępowaniach dyscyplinarnych, wprowadzenie obowiązku wysłuchania nauczyciela przed podjęciem decyzji o zawieszeniu, a także możliwość dobrowolnego poddania się karze - takie zmiany mają się znaleźć w projekcie nowelizacji Karty nauczyciela, nad którym pracuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Informacja o pracach nad projektem nowelizacji opublikowana została w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to IV kwartał 2026 r.

REKLAMA

REKLAMA

Celem projektu nowelizacji - jak czytamy - jest usprawnienie, w tym przyspieszenie, postępowań wyjaśniających oraz postępowań dyscyplinarnych prowadzonych wobec nauczycieli, zwiększenie ich przejrzystości i przewidywalności, a także zapewnienie wyższego poziomu profesjonalizmu i rzetelności tych postępowań. „Jednocześnie celem tego projektu jest zapewnienie nauczycielom większej ochrony przed nadmierną opresyjnością systemu dyscyplinarnego oraz wzmocnienie gwarancji procesowych, w tym prawa nauczycieli do obrony, a także wzmocnienie i ochrona praw i dobra dziecka” - zaznaczono.

Podano, że uwzględniono część wniosków zgłoszonych podczas prac Grupy roboczej do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, działającej w ramach Zespołu do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli. W skład tego zespołu wchodzą przedstawiciele strony rządowej, związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego.

Mediacje i postępowania wyjaśniające

W projekcie zaproponowano m.in. uregulowanie kwestii mediacji, co - jak wyjaśniono - „ma ułatwić rozwiązywanie konfliktów w środowisku szkolnym, odbudowę relacji oraz ograniczy eskalację sporów”. Zgodnie z przygotowywanym projektem do mediacji kierowane byłyby wyłącznie sprawy, których charakter na to pozwala, tj. w których są osoby pokrzywdzone deliktem dyscyplinarnym nauczyciela, z wyłączeniem spraw będących jednocześnie przestępstwem. Dyrektor szkoły w przypadku popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka nadal będzie zobowiązany do zawiadomienia o tym rzecznika dyscyplinarnego. Ma też poinformować o skierowaniu sprawy do mediacji, a następnie o wyniku tej mediacji. Mediacja będzie dobrowolna, a czas jej trwania nie będzie dłuższy niż 30 dni.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Możliwe będzie umorzenie postępowania wyjaśniającego oraz umorzenia postępowania dyscyplinarnego, jeżeli nauczyciel popełnił czyn, który w nieznacznym stopniu uchybia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dobrowolne poddanie się karze

Nauczyciel, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające, lub obwinionego, będzie mógł złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze, bez przeprowadzania postępowania dowodowego w postępowaniu dyscyplinarnym. Komisja dyscyplinarna będzie mogła uwzględniając ten wniosek i odstąpić od przeprowadzania postępowania dowodowego w sprawie i zakończyć postępowanie dyscyplinarne. W przypadku nieuwzględnienia wniosku obwinionego o dobrowolne poddanie się karze, komisja dyscyplinarna będzie prowadzić postępowanie dyscyplinarne w normalnym trybie.

W projekcie mają być też zaproponowane zmiany w katalogu kar dyscyplinarnych: wprowadzenie kary upomnienia, zastąpienie kary nagany z ostrzeżeniem karą nagany oraz modyfikacja kary zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania polegająca na wprowadzeniu możliwości miarkowania okresu zakazu przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie od 6 miesięcy do 3 lat, z zastrzeżeniem, że kara ta wymierzana jest w latach i miesiącach.

Zawieszenie postępowania i obowiązek wysłuchania nauczyciela

Wprowadzony ma być obowiązek zawieszenia postępowania dyscyplinarnego, gdy o ten sam czyn wszczęto wobec obwinionego postępowanie karne albo postępowanie w sprawach o wykroczenia, na czas trwania postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia. Ma to doprowadzić do ujednolicenia ustaleń faktycznych, ograniczyć ryzyko wydania sprzecznych rozstrzygnięć, a także wpłynąć na zwiększenie ochrony praw nauczyciela.

Wprowadzenie ma być również obowiązek wysłuchania nauczyciela przed podjęciem decyzji o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków w szkole przez uprawniony do tego organ. Zmiana ta - jak podano - „ma wzmocnić prawo do obrony, bowiem nauczyciel będzie miał możliwość przedstawienia swojego stanowiska, wyjaśnienia okoliczności zdarzenia czy wskazania dowodów, jeszcze przed zastosowaniem dotkliwego środka jakim jest zawieszenie w pełnieniu obowiązków w szkole”.

Nauczyciel, któremu w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków w szkole zostało zmniejszone wynagrodzenie zasadnicze, ma móc odwołać się nie tylko od decyzji w zakresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków, ale również w zakresie zmniejszenia tego wynagrodzenia. „Proponuje się, aby o zasadności zmniejszenia tego wynagrodzenia, biorąc pod uwagę stan rodzinny nauczyciela, rozstrzygała komisja dyscyplinarna pierwszej instancji w ramach rozpatrywania odwołania od decyzji o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków w szkole, a w drugiej instancji odwoławcza komisja dyscyplinarna” - czytamy.

Ochrona praw i dobra dziecka

Wśród zmian w projekcie mają znaleźć się też takie, które mają na celu wzmocnienie ochrony praw i dobra dziecka.

Wprowadzony ma być obowiązek zawiadamiania przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny rzeczników dyscyplinarnych o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela lub dyrektora szkoły czynu naruszającego prawa i dobro dziecka, jeżeli taką informację organ uzyska w toku sprawowania nadzoru pedagogicznego.

W przepisach ma być wskazane, że przy przesłuchaniu świadka, który w chwili przesłuchania ukończył 18. rok życia, nie może być obecny odpowiednio nauczyciel, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające, lub obwiniony, jeżeli świadek ten nadal jest uczniem szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające, lub obwiniony. „Zmiana ma na celu wzmocnienie ochrony ucznia jako świadka oraz zwiększenie wiarygodności jego zeznań, a także zapewnienie swobody wypowiedzi i autentyczności w składaniu przez niego zeznań, bez skrępowania czy strachu przed konsekwencjami ze strony nauczyciela, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające, lub obwinionego” - podano.

Nowelizacja zawierać będzie także zapisy doprecyzowujące. Jak podano w opisie, chodzi o wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych oraz przypadków niewłaściwego stosowania przepisów.

Powiązane
Czy nauczyciel może wyjechać na wypoczynek w dniu dyrektorskim? Choć przepisy są jasne, nauczyciele wciąż mają wątpliwości
Czy nauczyciel może wyjechać na wypoczynek w dniu dyrektorskim? Choć przepisy są jasne, nauczyciele wciąż mają wątpliwości
Pełny kalendarz szkolny 2026/2027, w tym ferie zimowe 2027 – sprawdź termin dla Twojego województwa
Pełny kalendarz szkolny 2026/2027, w tym ferie zimowe 2027 – sprawdź termin dla Twojego województwa
3% dla nauki, 100% dla Polski. Zwiększenie finansowania nauki, aby Polska liczyła się w świecie
3% dla nauki, 100% dla Polski. Zwiększenie finansowania nauki, aby Polska liczyła się w świecie
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Nowelizacja Karty Nauczyciela: co zmieni się w dyscyplinarkach dla pedagogów?
20 maja 2026

Uregulowanie kwestii mediacji w postępowaniach dyscyplinarnych, wprowadzenie obowiązku wysłuchania nauczyciela przed podjęciem decyzji o zawieszeniu, a także możliwość dobrowolnego poddania się karze - takie zmiany mają się znaleźć w projekcie nowelizacji Karty nauczyciela, nad którym pracuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Czy nauczyciel może wyjechać na wypoczynek w dniu dyrektorskim? Choć przepisy są jasne, nauczyciele wciąż mają wątpliwości
19 maja 2026

Czy dzień dyrektorski jest dniem pracy nauczyciela? Czy może on w dniu dyrektorskim wyjechać na wypoczynek? Choć obowiązujące w tym zakresie przepisy są proste i jasne, w szkołach i na grupach branżowych po raz kolejny trwa dyskusja na ten temat.
Koniec monopolu Librusa i Vulcana? MEN szykuje darmowy eDziennik dla wszystkich szkół
19 maja 2026

MEN szykuje alternatywę dla komercyjnych dzienników elektronicznych. Przygotowuje projekt ustawy o utworzeniu i wdrożeniu bezpłatnego eDziennika - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu. W roku szkolnym 2026/2027 - pilotaż rozwiązania w wybranych szkołach; w kolejnym - powszechny dostęp.
Matura 2026: Egzaminatorzy sprawdzają arkusze tylko w weekendy - stawki sięgają 59 zł
19 maja 2026

Egzaminatorzy rozpoczęli w weekend sprawdzanie matur i będą kontynuować prace w kolejne. Jest to możliwe jedynie w weekendy, ponieważ są oni czynnymi nauczycielami – wyjaśnił dyrektor CKE. Stawka za sprawdzenie jednego arkusza, w zależności od przedmiotu, to np.: 30 zł, 43 zł, 59 zł brutto.

REKLAMA

Pełny kalendarz szkolny 2026/2027, w tym ferie zimowe 2027 – sprawdź termin dla Twojego województwa
18 maja 2026

MEN ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Rok zaczyna się 1 września 2026, a wakacje startują 26 czerwca 2027. Najważniejsza informacja dla rodziców: ferie zimowe odbędą się znowu w trzech różnych terminach – w zależności od województwa możesz mieć wolne już od 18 stycznia lub dopiero od 15 lutego. Sprawdź, kiedy Twoje dziecko ma ferie, przerwy świąteczne i kiedy kończy się rok szkolny. Jeśli planujesz urlop – musisz to wiedzieć już teraz.
3% dla nauki, 100% dla Polski. Zwiększenie finansowania nauki, aby Polska liczyła się w świecie
18 maja 2026

Norman Davies w podcaście "Co będzie jutro?" powiedział, że świat nic nie wie o Polsce. Aby państwo polskie liczyło się na arenie międzynarodowej, musi przede wszystkim zainwestować w naukę. Postulat ten popiera również Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Matura 2026 r.: Dziś egzamin z historii i egzaminy z francuskiego
18 maja 2026

Maturzyści w poniedziałek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z historii. Po południu zaplanowano egzaminy z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe. Przystępują do nich tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką chęć.
Zakaz korzystania z telefonów w szkołach: MEN wprowadza zmiany po konsultacjach
15 maja 2026

Po przeanalizowaniu uwag i opinii od około 180 osób i instytucji, resort edukacji wprowadził zmiany do projektu ustawy o zakazie korzystania przez uczniów z komórek w szkołach. Nową wersję projektu minister edukacji Barbara Nowacka skierowała do Stałego Komitetu Rady Ministrów - przekazało MEN.

REKLAMA

Szkoły gotowe na kryzys? "Poradnik Bezpieczeństwa" dla uczniów na ostatniej prostej
15 maja 2026

Trwają końcowe prace nad opracowaniem „Poradnika bezpieczeństwa” dla uczniów - przekazała rzecznik prasowa resortu edukacji Ewelina Gorczyca. Publikację, na wzór „Poradnika bezpieczeństwa dla obywateli”, przygotowuje MEN wspólnie z m.in. MSWiA i MON.
Matura 2026. W piątek maturzyści zdają kolejne egzaminy. Czy to są egzaminy obowiązkowe?
15 maja 2026

Dzisiaj rano maturzyści przystąpią do pisemnego egzaminu z geografii. Po południu zaplanowano egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym. Czy to są egzaminy obowiązkowe? Kiedy zostaną opublikowane arkusze egzaminacyjne?
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA