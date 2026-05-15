Szkoła » Szkoły gotowe na kryzys? "Poradnik Bezpieczeństwa" dla uczniów na ostatniej prostej

Szkoły gotowe na kryzys? "Poradnik Bezpieczeństwa" dla uczniów na ostatniej prostej

15 maja 2026, 14:20
oprac. Łucja Orzeł
Trwają końcowe prace nad opracowaniem „Poradnika bezpieczeństwa” dla uczniów - przekazała rzecznik prasowa resortu edukacji Ewelina Gorczyca. Publikację, na wzór „Poradnika bezpieczeństwa dla obywateli”, przygotowuje MEN wspólnie z m.in. MSWiA i MON.

Przygotowanie „Poradnika bezpieczeństwa” w wersji adresowanej do dzieci i młodzieży MEN zapowiadało we wrześniu ub.r.

Rzecznik prasowa Ewelina Gorczyca przekazała PAP, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje je na wzór „Poradnika bezpieczeństwa” dla obywateli. Robi to we współpracy z resortami: spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej, a także Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym.

Przygotowanie szkół na sytuacje kryzysowe

- Obecnie trwają już końcowe prace nad opracowaniem Poradnika - przekazała.

PAP zapytała też, czy poza programem „Edukacja z wojskiem” skierowanym do uczniów, resort przewidział podobne szkolenia dla nauczycieli, a także, czy wysłał do szkół wytyczne, rekomendacje dotyczące konkretnych działań w sytuacji kryzysowej lub zlecił to kuratorom oświaty.

W odpowiedzi Gorczyca poinformowała, że na początku roku szkolnego MEN przekazało kuratorom oświaty rekomendacje z prośbą o rozpowszechnienie we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych. - Dotyczyły one tego, jak rozmawiać z uczniami o trudnych sytuacjach kryzysowych, takich jak naruszenie granic powietrznych czy pojawienie się obcych dronów - dodała.

Poinformowała, że rekomendacje mają „pomóc nauczycielom i wychowawcom prowadzić z dziećmi i uczniami rozmowy i niwelować ewentualne lęki”.

Zaznaczyła, że szkoły są częścią systemu zarządzania kryzysowego, który w Polsce oparty jest na Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego i planach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

- Procedury obejmują ogłoszenie alarmu i ewakuację uczniów oraz personelu szkoły. Szkoła musi być przygotowana na sytuacje kryzysowe. Każda szkoła posiada plan ewakuacji, który jest umieszczany w widocznym miejscu i droga ewakuacyjna jest oznakowana - przekazała.

Dodała, że zgodnie z przepisami, szkoły - co najmniej raz w roku - dokonują kontroli i przeprowadzają ćwiczenia ewakuacyjne oraz działania związane z bezpieczeństwem.

- Szczególnie w obiektach używanych przez ponad 50 osób, musi być przeprowadzone praktyczne sprawdzenie ewakuacji co najmniej raz w roku. O terminie powiadamia się też odpowiednie służby, np. straż pożarną. Nauczyciele i inni pracownicy szkół są zobowiązani do przeprowadzania szkoleń z zakresu BHP, w tym również z pierwszej pomocy - przekazała.

Poinformowała też, że MEN przygotowuje materiały edukacyjne i szkoleniowe, które pomagają podnosić ich kompetencje w zakresie bezpieczeństwa uczniów. Szkolenia BHP odbywają się przed rozpoczęciem pracy i są powtarzane okresowo.

Materiały edukacyjne i programy specjalne

Rzecznik prasowa przypomniała też, że dostępna jest publikacja MEN - „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecenia działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. Poradnik „pozwala nauczycielom i dyrektorom szkół podnieść swoje kompetencje w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, w tym w cyberprzestrzeni”.

Poświęcony jest m.in. „zagrożeniom zewnętrznym tj. wtargnięcie napastnika (terrorysty) do szkoły, podłożeniem ładunku wybuchowego, podłożeniem podejrzanego pakunku; zagrożeń wewnętrznych i cyberzagrożeń”. Opracowanie zawiera m.in. pakiet zadań rekomendowanych do zrealizowania w szkole. Można je pobrać ze strony resortu.

Pod koniec kwietnia zainaugurowano piątą edukację programu „Edukacja z wojskiem” organizowanej wspólnie przez resorty edukacji oraz obrony. Do przedsięwzięcia zapisało się ponad 2,8 tys. placówek, w których wojskowi przeprowadzą zajęcia przygotowujące do sytuacji kryzysowych. Weźmie w niej udział 155 tys. uczniów.

Źródło: PAP
Edukacja
Zakaz korzystania z telefonów w szkołach: MEN wprowadza zmiany po konsultacjach
15 maja 2026

Po przeanalizowaniu uwag i opinii od około 180 osób i instytucji, resort edukacji wprowadził zmiany do projektu ustawy o zakazie korzystania przez uczniów z komórek w szkołach. Nową wersję projektu minister edukacji Barbara Nowacka skierowała do Stałego Komitetu Rady Ministrów - przekazało MEN.
Matura 2026. W piątek maturzyści zdają kolejne egzaminy. Czy to są egzaminy obowiązkowe?
15 maja 2026

Dzisiaj rano maturzyści przystąpią do pisemnego egzaminu z geografii. Po południu zaplanowano egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym. Czy to są egzaminy obowiązkowe? Kiedy zostaną opublikowane arkusze egzaminacyjne?
Nie można pozbawiać emerytów prawa do tych pieniędzy. MRPiPS i PIP nie mają wątpliwości
14 maja 2026

Emeryci są uprawnieni do korzystania z ZFŚS, a pracodawcy nie mogą pozbawić ich tego prawa ani wprost, ani pośrednio. Choć kiedyś akceptowano kontrowersyjne zapisy regulaminów funduszu, to obecnie kierunek interpretacyjny się zmienił.

Co po maturze w liceum ogólnokształcącym - jakie są zawody przyszłości?
14 maja 2026

Wielu maturzystów wciąż zastanawia się nad wyborem zawodu, rozważając kierunek studiów zgodny ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami. Jakie z profesji to branże przyszłości, w których znajdą zatrudnienie?
Matura 2026. Jakie egzaminy będą zdawać maturzyści w czwartek?
14 maja 2026

Maturzyści w czwartek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z informatyki, a po południu do pisemnych egzaminów z języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe.
Zawody przyszłości - decyzje ósmoklasistów: szkoła branżowa czy technikum
13 maja 2026

Rynek pracy ostatnio ulega szybkim przeobrażeniom i ósmoklasiści stają przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia. Istnieje lista zawodów poszukiwanych na rynku pracy zarówno dla tych uczniów, którzy planują wybrać szkoły branżowe, jak i rozważających naukę w technikum. Jacy specjaliści znajdą zatrudnienie ?
Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Język angielski. Zeszyt zadań i transkrypcja nagrań
13 maja 2026

Zakończył się egzamin dla ósmoklasisty z języka obcego – trzeci, ostatni z egzaminów, które w tym tygodniu pisali uczniowie VIII klas szkół podstawowych.

Koniec egzaminu ósmoklasisty. Od wyników zależy przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej
13 maja 2026

Zakończył się egzamin dla ósmoklasisty z języka obcego. To był trzeci, ostatni z egzaminów, które w tym tygodniu pisali uczniowie VIII klas szkół podstawowych.
Czy OKE może zmienić wynik egzaminu ósmoklasisty? Zasady i terminy w 2026 roku
13 maja 2026

Uczniowie i rodzice mają prawo wzglądu do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej i do zweryfikowania wyniku. Może się zdarzyć, że przy ponownej ocenie okaże się, że uczeń powinien uzyskać wyższą liczbę punktów. Wówczas dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zmieni wynik. Jak wygląda procedura krok po kroku? Oto najważniejsze zasady i terminy obowiązujące w 2026 roku.
