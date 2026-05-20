Nowelizacja rozporządzenia skutkiem zmian w Prawie oświatowym

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia ministra edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

REKLAMA

REKLAMA

Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 3 kwietnia 2025 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. poz. 464) wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Rozszerzenie zakresu zadań komisji rekrutacyjnej

Projektowana nowelizacja rozporządzenia polega na uwzględnieniu zmian przepisów ustawy – Prawo oświatowe. Zmiany w ustawie polegały m.in. na wprowadzeniu systemowych rozwiązań w zakresie tworzenia od roku szkolnego 2026/2027 szkół podstawowych dwujęzycznych połączonych w zespół z:

publicznym liceum ogólnokształcącym dwujęzycznym, lub z publicznym liceum ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi, lub z publicznym technikum dwujęzycznym, lub z publicznym technikum z oddziałami dwujęzycznymi, dla dzieci i młodzieży, w którego oddziałach dwujęzycznych nauczanie jest prowadzone w języku obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania w tej szkole podstawowej;

publicznym liceum ogólnokształcącym z oddziałami międzynarodowymi lub z publicznym technikum z oddziałami międzynarodowymi, dla dzieci i młodzieży, w którego oddziałach międzynarodowych nauczanie jest prowadzone w języku obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania w tej szkole podstawowej.

W związku tymi zmianami ustawy w rozporządzeniu zostanie rozszerzony zakres zadań określonych dla komisji rekrutacyjnej o zadanie polegające na zapewnieniu warunków umożliwiających przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy VII szkoły podstawowej dwujęzycznej, a nie jedynie do oddziału dwujęzycznego.

REKLAMA

Wejście w życie nowelizacji rozporządzenia

Projekt nowelizacji zakłada, że zmiana rozporządzenia wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.