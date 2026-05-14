REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » Nie można pozbawiać emerytów prawa do tych pieniędzy. MRPiPS i PIP nie mają wątpliwości

Nie można pozbawiać emerytów prawa do tych pieniędzy. MRPiPS i PIP nie mają wątpliwości

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 maja 2026, 14:11
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Nie można pozbawiać emerytów prawa do wczasów pod gruszą. MRPiPS i PIP nie mają wątpliwości
Nie można pozbawiać emerytów prawa do wczasów pod gruszą. MRPiPS i PIP nie mają wątpliwości
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Emeryci są uprawnieni do korzystania z ZFŚS, a pracodawcy nie mogą pozbawić ich tego prawa ani wprost, ani pośrednio. Choć kiedyś akceptowano kontrowersyjne zapisy regulaminów funduszu, to obecnie kierunek interpretacyjny się zmienił.

Emeryci mają prawo korzystać z ZFŚS

Sytuacja emerytów jako osób uprawnionych do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych budzi wiele wątpliwości. Z przepisów ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wynika jasno, że do tego grona należą pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści - byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu. To oznacza, że jeśli w danym zakładzie fundusz jest tworzony, to emeryci mają takie samo prawo jak pracownicy, aby ubiegać się o przewidziane w regulaminie świadczenia socjalne, a pracodawca nie może im tego prawa ograniczyć. Innymi słowy, nie ma możliwości by zgodnie z prawem wykluczyć emerytów-byłych pracowników z grona osób uprawnionych do niektórych świadczeń. I choć ta zasada najczęściej nie budzi kontrowersji, a sądy i Państwowa Inspekcja Pracy nie mają wątpliwości co do tego, jak ją rozumieć, to jednak w praktyce pojawiają się na tym tle różne wątpliwości. Jedna z nich ma związek z prawem emerytów do tzw. wczasów pod gruszą.

REKLAMA

REKLAMA

Wczasy pod gruszą a urlop wypoczynkowy

Pod tym potocznym określeniem mogą kryć się różne świadczenia, których wspólną cechą jest to, że są one świadczone na rzecz różnych form wypoczynku osób uprawnionych. W praktyce utarło się, że wypoczynek ściśle wiąże się z urlopem wypoczynkowym, a o świadczenia z tej grupy mogą ubiegać się osoby, które korzystają z urlopu wypoczynkowego. Czasami pracodawcy wprost wskazują na to w zapisach regulaminu, ale często zdarza się i tak, że po prostu tak zakładają, mimo braku formalnych postanowień. W orzecznictwie nie budzi większych wątpliwości to, że pracodawca może uzależnić prawo pracowników do wnioskowania o tego rodzaju świadczenie od wykorzystania przez nich urlopu wypoczynkowego w określonym wymiarze (choć ustawa tego nie wymaga). Jednak co w takiej sytuacji z emerytami? Jeśli bowiem prawo do świadczenia generalnie zostanie uzależnione od wykorzystania urlopu wypoczynkowego, to automatycznie wyklucza to emerytów z grona osób, które są do niego uprawnione. Niestety poglądy specjalistów dotyczące tej problematyki nie są jednolite i ewoluują. W stanowisku Głównego Inspektoratu Pracy z 23 maja 2019 r. w sprawie gospodarowania środkami zfśs (GIP-GBI.0701.72.2019.3) uznano wyłączenie emerytów-byłych pracowników z kręgu osób uprawnionych do wczasów pod gruszą poprzez uzależnienie prawa do tego świadczenia od wykorzystania urlopu wypoczynkowego, za dopuszczalne. W oparciu o ten pogląd w wielu publikacjach specjalistycznych potwierdzano później, że takie postępowanie należy uznać za prawidłowe.

PIP i MRPiPS wskazują jasno, czego nie wolno

Jak pokazuje doświadczenie, zarówno linia orzecznicza, jak i interpretacyjna, mogą się zmieniać. I z taką sytuacją mamy do czynienia w analizowanym przypadku. W ostatnim czasie prezentowane wcześniej rozumienie omawianych przepisów coraz częściej jest uznawane za niewłaściwe. Dla przykładu, w wystąpieniu pokontrolnym PIP z 30 sierpnia 2024 r. (nr 040294-53-K024-Ws01/24) wskazano, że Niedopuszczalne jest wykluczenie emerytów i rencistów spośród uprawnionych do dopłaty do wypoczynku poprzez uzależnienie prawa do tego dofinansowania od wykorzystania urlopu w wymiarze co najmniej 14 dni kalendarzowych. Również Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi z 28 maja 2025 r. na interpelację nr 8788 w sprawie zasad przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) emerytom i rencistom wskazała, że warunku urlopowego, jako bezprzedmiotowego, nie można stosować w stosunku do uprawnionych nie mających statusu pracowniczego. W mojej opinii, w przypadku emerytów wystarczającym byłoby np. złożenie wniosku (oświadczenia) o zamiarze, sposobie i ewentualnie terminie organizowania wypoczynku we własnym zakresie. W tej samej odpowiedzi tej wskazano również, że choć uprawnienie do dopłaty do wypoczynku nie jest w żaden sposób uzależnione od statusu osoby uprawnionej, to różnice mogą w tym zakresie dotyczyć kryteriów dodatkowych, przyjmowanych w zakładowym regulaminie i warunkujących przyznanie tzw. wczasów pod gruszą poszczególnym grupom uprawnionych. W przypadku pracowników wymóg korzystania z wypoczynku urlopowego, udzielanego zgodnie z przepisami działu siódmego Kodeksu pracy, przewidującymi m.in. obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi przynajmniej raz w roku możliwości korzystania z jednej części wypoczynku trwającej co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (art. 162 Kodeksu pracy), należy uznać za dopuszczalny.
Jak z tego wynika, obecnie dominuje interpretacja, zgodnie z którą pracodawcy nie mogą „w białych rękawiczkach” pozbawiać emerytów prawa do świadczeń związanych z wypoczynkiem i choć mają prawo uzależnić prawo do świadczenia od wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika, to warunek ten nie może odnosić się do emerytów. Takie spojrzenie jest prezentowane zarówno przez resort pracy, jak i podległą mu Państwową Inspekcję Pracy.

Podstawa prawna

art. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 288)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Nie można pozbawiać emerytów prawa do tych pieniędzy. MRPiPS i PIP nie mają wątpliwości
14 maja 2026

Emeryci są uprawnieni do korzystania z ZFŚS, a pracodawcy nie mogą pozbawić ich tego prawa ani wprost, ani pośrednio. Choć kiedyś akceptowano kontrowersyjne zapisy regulaminów funduszu, to obecnie kierunek interpretacyjny się zmienił.
Co po maturze w liceum ogólnokształcącym - jakie są zawody przyszłości?
14 maja 2026

Wielu maturzystów wciąż zastanawia się nad wyborem zawodu, rozważając kierunek studiów zgodny ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami. Jakie z profesji to branże przyszłości, w których znajdą zatrudnienie?
Matura 2026. Jakie egzaminy będą zdawać maturzyści w czwartek?
14 maja 2026

Maturzyści w czwartek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z informatyki, a po południu do pisemnych egzaminów z języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe.
Zawody przyszłości - decyzje ósmoklasistów: szkoła branżowa czy technikum
13 maja 2026

Rynek pracy ostatnio ulega szybkim przeobrażeniom i ósmoklasiści stają przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia. Istnieje lista zawodów poszukiwanych na rynku pracy zarówno dla tych uczniów, którzy planują wybrać szkoły branżowe, jak i rozważających naukę w technikum. Jacy specjaliści znajdą zatrudnienie ?

REKLAMA

Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Język angielski. Zeszyt zadań i transkrypcja nagrań
13 maja 2026

Zakończył się egzamin dla ósmoklasisty z języka obcego – trzeci, ostatni z egzaminów, które w tym tygodniu pisali uczniowie VIII klas szkół podstawowych.
Koniec egzaminu ósmoklasisty. Od wyników zależy przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej
13 maja 2026

Zakończył się egzamin dla ósmoklasisty z języka obcego. To był trzeci, ostatni z egzaminów, które w tym tygodniu pisali uczniowie VIII klas szkół podstawowych.
Czy OKE może zmienić wynik egzaminu ósmoklasisty? Zasady i terminy w 2026 roku
13 maja 2026

Uczniowie i rodzice mają prawo wzglądu do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej i do zweryfikowania wyniku. Może się zdarzyć, że przy ponownej ocenie okaże się, że uczeń powinien uzyskać wyższą liczbę punktów. Wówczas dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zmieni wynik. Jak wygląda procedura krok po kroku? Oto najważniejsze zasady i terminy obowiązujące w 2026 roku.
Ósmoklasiści już po egzaminie. Teraz pozostaje czekać. Tego egzaminu nie można nie zdać, ale czy to oznacza, że nie ma czym się martwić?
13 maja 2026

Gdy egzamin się kończy, a stres opada, pojawia się pytanie, co dalej? Nie każdemu poszło tak, jak sobie tego życzył i jak planował. Ale przecież egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Czy jest więc czym się martwić?

REKLAMA

W środę maturzyści przystąpią do pisemnych egzaminów z chemii i historii sztuki
13 maja 2026

W środę rano maturzyści przystąpią do pisemnego egzaminu z chemii, a po południu do pisemnego egzaminu z historii sztuki. Nie są one obowiązkowe. Piszą je tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę.
Przez lata pracodawcy odmawiali nauczycielom wypłaty tych pieniędzy. Czy można je odzyskać?
13 maja 2026

Co do zasady pracownik może ubiegać się o wypłatę świadczeń należnych mu od pracodawcy, o ile roszczenie nie uległo jeszcze przedawnieniu. Należy jednak pamiętać o tym, że w niektórych przypadkach musi w tym celu najpierw wywiązać się z ciążących na nim obowiązków.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA