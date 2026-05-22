Masz studencką legitymację plastikową? Od 13 lipca 2026 nowy wzór z lepszymi zabezpieczeniami. Czy musisz wymienić starą?

Nowy wzór elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) od lipca 2026 – rozporządzenie, zabezpieczenia, wymiana
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 13 lipca 2026 roku wprowadza nowy wzór elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS). Ma lepsze zabezpieczenia przed fałszerstwem – specjalne elementy w podłożu, druku i personalizacji. Dobra wiadomość: nie musisz wymieniać starej legitymacji – zachowuje ważność do końca studiów. Sprawdź, co się zmienia i kiedy dostaniesz nową legitymację.
Czy temat nowego wzoru elektronicznej legitymacji studenckiej dotyczy Ciebie?
Jeśli studiujesz i masz plastikową legitymację studencką (ELS) wydaną przed lipcem 2026 – nie musisz nic robić. Twoja legitymacja pozostaje ważna. Jeśli zaczynasz studia w roku akademickim 2026/2027 lub zgubisz albo zniszczysz legitymację po 13 lipca 2026 – dostaniesz już nowy wzór. Jeśli pracujesz w dziekanacie i wydajesz legitymacje studentom – musisz zamówić nowe blankiety od lipca 2026. Od 13 lipca 2026 nie będzie można wydawać nowych legitymacji studentom na starych blankietach - obowiązywał będzie już nowy wzór.
Co to jest ELS? Wyjaśnienie
ELS (Elektroniczna Legitymacja Studencka) to plastikowa karta z chipem, która potwierdza status studenta. Pozwala korzystać przykładowo z:
- zniżek komunikacyjnych (50% bilety PKP, autobusy miejskie),
- zniżek kulturalnych (kino, teatr, muzea),
- dostępu do biblioteki, stołówki, akademika jako student,
- potwierdzeń obecności na zajęciach (chip NFC).
ELS to dokument publiczny kategorii trzeciej – oznacza to, że ma określone zabezpieczenia przed podrabianiem i podlega kontroli państwa (podobnie jak dowód osobisty czy prawo jazdy).
Co się zmienia? Nowy wzór legitymacji od 13 lipca 2026
Rozporządzenie Ministra Nauki z 8 maja 2026 (weszło w życie 14 maja 2026) określa nowy wzór ELS. Legitymacje wydawane od 13 lipca 2026 będą miały lepsze zabezpieczenia przed fałszerstwem:
- specjalne zabezpieczenia w podłożu karty (niewidoczne gołym okiem),
- zabezpieczenia w druku (mikroteksty, hologramy),
- oznaczenia indywidualne blankietu (każdy blankiet ma unikalny numer),
- zaktualizowane wymagania personalizacji (sposób nadruku danych studenta).
Dla kogo nowy wzór?
- studenci przyjęci na rok akademicki 2026/2027 (od października 2026);
- studenci, którzy gubią/niszczą legitymację po 13 lipca 2026 (nowa ELS będzie już w nowym wzorze);
- studenci, którym kończy się ważność starej legitymacji (np. po licencjacie).
Jestem studentem - czy muszę wymienić starą legitymację na nową ELS po 13 lipca 2026?
Ministerstwo jasno komunikuje: NIE musisz wymieniać starej legitymacji. Stara ELS zachowuje ważność do:
- ukończenia studiów (magisterka, inżynierka),
- skreślenia z listy studentów (np. za brak postępów),
- zawieszenia w prawach studenta,
- 31 października roku ukończenia licencjatu (jeśli kończysz studia pierwszego stopnia i nie idziesz dalej na magisterskie).
Masz legitymację wydaną w 2024 roku, studiujesz do czerwca 2027. Twoja legitymacja jest ważna do końca studiów – nie wymieniasz.
Uwaga: Uczelnie mogą wydawać legitymacje według starego wzoru jeszcze do 12 lipca 2026. Jeśli dostaniesz legitymację do tej daty – będzie ważna do końca studiów.
Kto produkuje nowe legitymacje studenckie?
Argo Card Sp. z o.o. z Gdańska to pierwszy podmiot, który uzyskał zatwierdzenie Komisji do spraw dokumentów publicznych przy MSWiA do produkcji nowych blankietów ELS. To znaczy, że ich próbny wydruk został sprawdzony i spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa.
Czy tylko jedna firma może produkować nowe legitymacje studenckie? Nie. Inne firmy mogą ubiegać się o zgodę – muszą przejść procedurę zatwierdzenia próbnego wydruku przez Komisję (za pośrednictwem MNiSW). Wymogi są wysokie: trzeba mieć odpowiedni potencjał techniczny, zabezpieczenia produkcji i poddać się kontroli państwowej.
W skrócie – 3 najważniejsze informacje dla studentów
- Nowy wzór ELS od 13 lipca 2026 – lepsze zabezpieczenia przed fałszerstwem.
- Stare legitymacje ważne do końca studiów – nie musisz wymieniać.
- Nowy wzór dotyczy tylko legitymacji wydawanych od 13 lipca 2026 – nowi studenci, duplikaty.
Pamiętaj: Jeśli masz ważną legitymację – spokojnie, nic nie musisz robić!
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
1. Czy muszę wymienić legitymację studencką wydaną w 2024 roku?
Nie. Stara legitymacja jest ważna do końca studiów.
2. Kiedy dostanę nową legitymację (nowy wzór)?
Jeśli zaczynasz studia w roku 2026/2027 – dostaniesz nowy wzór od października. Jeśli zgubisz albo zniszczysz legitymację po 13 lipca 2026 – duplikat otrzymasz już w nowym wzorze.
3. Co jeśli kończę licencjat w czerwcu 2026 i idę na magisterskie?
Dostaniesz nową legitymację na magisterskie – prawdopodobnie w nowym wzorze (zależy, kiedy uczelnia wyda legitymację w związku z rozpoczęciem magisterki – przed czy po 13 lipca).
4. Czy nowy wzór ma inne funkcje lub daje nowe zniżki studenckie?
Nie. To tylko zmiana wizualna i zabezpieczeń. Funkcje (zniżki, chip NFC) pozostają takie same.
Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
