Strona główna » Edukacja » Studia » Nowy wzór elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) od lipca 2026 – rozporządzenie, zabezpieczenia, wymiana

Nowy wzór elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) od lipca 2026 – rozporządzenie, zabezpieczenia, wymiana

22 maja 2026, 13:09
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
Studenci na sali wykładowej uczelni wyższej
Masz studencką legitymację plastikową? Od 13 lipca 2026 nowy wzór z lepszymi zabezpieczeniami. Czy musisz wymienić starą?
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 13 lipca 2026 roku wprowadza nowy wzór elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS). Ma lepsze zabezpieczenia przed fałszerstwem – specjalne elementy w podłożu, druku i personalizacji. Dobra wiadomość: nie musisz wymieniać starej legitymacji – zachowuje ważność do końca studiów. Sprawdź, co się zmienia i kiedy dostaniesz nową legitymację.

Czy temat nowego wzoru elektronicznej legitymacji studenckiej dotyczy Ciebie?

Jeśli studiujesz i masz plastikową legitymację studencką (ELS) wydaną przed lipcem 2026 – nie musisz nic robić. Twoja legitymacja pozostaje ważna. Jeśli zaczynasz studia w roku akademickim 2026/2027 lub zgubisz albo zniszczysz legitymację po 13 lipca 2026 – dostaniesz już nowy wzór. Jeśli pracujesz w dziekanacie i wydajesz legitymacje studentom – musisz zamówić nowe blankiety od lipca 2026. Od 13 lipca 2026 nie będzie można wydawać nowych legitymacji studentom na starych blankietach - obowiązywał będzie już nowy wzór.

Co to jest ELS? Wyjaśnienie

ELS (Elektroniczna Legitymacja Studencka) to plastikowa karta z chipem, która potwierdza status studenta. Pozwala korzystać przykładowo z:

  • zniżek komunikacyjnych (50% bilety PKP, autobusy miejskie),
  • zniżek kulturalnych (kino, teatr, muzea),
  • dostępu do biblioteki, stołówki, akademika jako student,
  • potwierdzeń obecności na zajęciach (chip NFC).
Ważne

ELS to dokument publiczny kategorii trzeciej – oznacza to, że ma określone zabezpieczenia przed podrabianiem i podlega kontroli państwa (podobnie jak dowód osobisty czy prawo jazdy).

Co się zmienia? Nowy wzór legitymacji od 13 lipca 2026

Rozporządzenie Ministra Nauki z 8 maja 2026 (weszło w życie 14 maja 2026) określa nowy wzór ELS. Legitymacje wydawane od 13 lipca 2026 będą miały lepsze zabezpieczenia przed fałszerstwem:

  • specjalne zabezpieczenia w podłożu karty (niewidoczne gołym okiem),
  • zabezpieczenia w druku (mikroteksty, hologramy),
  • oznaczenia indywidualne blankietu (każdy blankiet ma unikalny numer),
  • zaktualizowane wymagania personalizacji (sposób nadruku danych studenta).

Dla kogo nowy wzór?

  • studenci przyjęci na rok akademicki 2026/2027 (od października 2026);
  • studenci, którzy gubią/niszczą legitymację po 13 lipca 2026 (nowa ELS będzie już w nowym wzorze);
  • studenci, którym kończy się ważność starej legitymacji (np. po licencjacie).

Jestem studentem - czy muszę wymienić starą legitymację na nową ELS po 13 lipca 2026?

Ministerstwo jasno komunikuje: NIE musisz wymieniać starej legitymacji. Stara ELS zachowuje ważność do:

  • ukończenia studiów (magisterka, inżynierka),
  • skreślenia z listy studentów (np. za brak postępów),
  • zawieszenia w prawach studenta,
  • 31 października roku ukończenia licencjatu (jeśli kończysz studia pierwszego stopnia i nie idziesz dalej na magisterskie).
Przykład

Masz legitymację wydaną w 2024 roku, studiujesz do czerwca 2027. Twoja legitymacja jest ważna do końca studiów – nie wymieniasz.

Ważne

Uwaga: Uczelnie mogą wydawać legitymacje według starego wzoru jeszcze do 12 lipca 2026. Jeśli dostaniesz legitymację do tej daty – będzie ważna do końca studiów.

Kto produkuje nowe legitymacje studenckie?

Argo Card Sp. z o.o. z Gdańska to pierwszy podmiot, który uzyskał zatwierdzenie Komisji do spraw dokumentów publicznych przy MSWiA do produkcji nowych blankietów ELS. To znaczy, że ich próbny wydruk został sprawdzony i spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

Czy tylko jedna firma może produkować nowe legitymacje studenckie? Nie. Inne firmy mogą ubiegać się o zgodę – muszą przejść procedurę zatwierdzenia próbnego wydruku przez Komisję (za pośrednictwem MNiSW). Wymogi są wysokie: trzeba mieć odpowiedni potencjał techniczny, zabezpieczenia produkcji i poddać się kontroli państwowej.

W skrócie – 3 najważniejsze informacje dla studentów

  1. Nowy wzór ELS od 13 lipca 2026 – lepsze zabezpieczenia przed fałszerstwem.
  2. Stare legitymacje ważne do końca studiów – nie musisz wymieniać.
  3. Nowy wzór dotyczy tylko legitymacji wydawanych od 13 lipca 2026 – nowi studenci, duplikaty.
Ważne

Pamiętaj: Jeśli masz ważną legitymację – spokojnie, nic nie musisz robić!

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Czy muszę wymienić legitymację studencką wydaną w 2024 roku?

Nie. Stara legitymacja jest ważna do końca studiów.

2. Kiedy dostanę nową legitymację (nowy wzór)?

Jeśli zaczynasz studia w roku 2026/2027 – dostaniesz nowy wzór od października. Jeśli zgubisz albo zniszczysz legitymację po 13 lipca 2026 – duplikat otrzymasz już w nowym wzorze.

3. Co jeśli kończę licencjat w czerwcu 2026 i idę na magisterskie?

Dostaniesz nową legitymację na magisterskie – prawdopodobnie w nowym wzorze (zależy, kiedy uczelnia wyda legitymację w związku z rozpoczęciem magisterki – przed czy po 13 lipca).

4. Czy nowy wzór ma inne funkcje lub daje nowe zniżki studenckie?

Nie. To tylko zmiana wizualna i zabezpieczeń. Funkcje (zniżki, chip NFC) pozostają takie same.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jeździsz hulajnogą lub rowerem bez OC, bo nie jest obowiązkowe? To w razie kolizji, wypadku, uderzenia w pieszego - zapłacisz z własnej kieszeni. Szkody idą nawet w setki tysięcy złotych
Poradnik bezpieczeństwa smartfonów – aktualizacje, phishing, publiczne Wi-Fi, antywirus. To trzeba wiedzieć - radzi CERT
Dzisiaj 22 maja Noc Otwartych Sądów, a 23 maja - Międzynarodowy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości
Źródło: INFOR
Edukacja
Szkoły podstawowe dwujęzyczne. Rozszerzony zakres działań komisji rekrutacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym
20 maja 2026

Zmiana przepisów ustawy - Prawo oświatowe wymusiła zmianę przepisów rozporządzenia o postępowaniu rekrutacyjnym dotyczącym szkół podstawowych dwujęzycznych. Nowe przepisy wymusiły rozszerzenie zakresu działań komisji rekrutacyjnej.
Nowelizacja Karty Nauczyciela: co zmieni się w dyscyplinarkach dla pedagogów?
20 maja 2026

Uregulowanie kwestii mediacji w postępowaniach dyscyplinarnych, wprowadzenie obowiązku wysłuchania nauczyciela przed podjęciem decyzji o zawieszeniu, a także możliwość dobrowolnego poddania się karze - takie zmiany mają się znaleźć w projekcie nowelizacji Karty nauczyciela, nad którym pracuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Czy nauczyciel może wyjechać na wypoczynek w dniu dyrektorskim? Choć przepisy są jasne, nauczyciele wciąż mają wątpliwości
19 maja 2026

Czy dzień dyrektorski jest dniem pracy nauczyciela? Czy może on w dniu dyrektorskim wyjechać na wypoczynek? Choć obowiązujące w tym zakresie przepisy są proste i jasne, w szkołach i na grupach branżowych po raz kolejny trwa dyskusja na ten temat.
Koniec monopolu Librusa i Vulcana? MEN szykuje darmowy eDziennik dla wszystkich szkół
19 maja 2026

MEN szykuje alternatywę dla komercyjnych dzienników elektronicznych. Przygotowuje projekt ustawy o utworzeniu i wdrożeniu bezpłatnego eDziennika - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu. W roku szkolnym 2026/2027 - pilotaż rozwiązania w wybranych szkołach; w kolejnym - powszechny dostęp.

REKLAMA

Matura 2026: Egzaminatorzy sprawdzają arkusze tylko w weekendy - stawki sięgają 59 zł
19 maja 2026

Egzaminatorzy rozpoczęli w weekend sprawdzanie matur i będą kontynuować prace w kolejne. Jest to możliwe jedynie w weekendy, ponieważ są oni czynnymi nauczycielami – wyjaśnił dyrektor CKE. Stawka za sprawdzenie jednego arkusza, w zależności od przedmiotu, to np.: 30 zł, 43 zł, 59 zł brutto.
Mamy już oficjalny kalendarz szkolny 2026/2027, w tym terminy ferii – sprawdź by zaplanować urlop
20 maja 2026

MEN już ogłosiło oficjalny kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Rok zaczyna się 1 września 2026, a wakacje startują 26 czerwca 2027. Ferie zimowe odbędą się znowu w trzech różnych terminach, potrwają od 18 stycznia do końca lutego. Mamy też terminy przerw świątecznych i kiedy maturzyści skończą zajęcia. Jeśli planujesz urlop – musisz to wiedzieć już teraz.
3% dla nauki, 100% dla Polski. Zwiększenie finansowania nauki, aby Polska liczyła się w świecie
18 maja 2026

Norman Davies w podcaście "Co będzie jutro?" powiedział, że świat nic nie wie o Polsce. Aby państwo polskie liczyło się na arenie międzynarodowej, musi przede wszystkim zainwestować w naukę. Postulat ten popiera również Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Matura 2026 r.: Dziś egzamin z historii i egzaminy z francuskiego
18 maja 2026

Maturzyści w poniedziałek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z historii. Po południu zaplanowano egzaminy z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe. Przystępują do nich tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką chęć.

REKLAMA

Zakaz korzystania z telefonów w szkołach: MEN wprowadza zmiany po konsultacjach
15 maja 2026

Po przeanalizowaniu uwag i opinii od około 180 osób i instytucji, resort edukacji wprowadził zmiany do projektu ustawy o zakazie korzystania przez uczniów z komórek w szkołach. Nową wersję projektu minister edukacji Barbara Nowacka skierowała do Stałego Komitetu Rady Ministrów - przekazało MEN.
Szkoły gotowe na kryzys? "Poradnik Bezpieczeństwa" dla uczniów na ostatniej prostej
15 maja 2026

Trwają końcowe prace nad opracowaniem „Poradnika bezpieczeństwa” dla uczniów - przekazała rzecznik prasowa resortu edukacji Ewelina Gorczyca. Publikację, na wzór „Poradnika bezpieczeństwa dla obywateli”, przygotowuje MEN wspólnie z m.in. MSWiA i MON.
