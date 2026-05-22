Masz studencką legitymację plastikową? Od 13 lipca 2026 nowy wzór z lepszymi zabezpieczeniami. Czy musisz wymienić starą?

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 13 lipca 2026 roku wprowadza nowy wzór elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS). Ma lepsze zabezpieczenia przed fałszerstwem – specjalne elementy w podłożu, druku i personalizacji. Dobra wiadomość: nie musisz wymieniać starej legitymacji – zachowuje ważność do końca studiów. Sprawdź, co się zmienia i kiedy dostaniesz nową legitymację.

Jeśli studiujesz i masz plastikową legitymację studencką (ELS) wydaną przed lipcem 2026 – nie musisz nic robić. Twoja legitymacja pozostaje ważna. Jeśli zaczynasz studia w roku akademickim 2026/2027 lub zgubisz albo zniszczysz legitymację po 13 lipca 2026 – dostaniesz już nowy wzór. Jeśli pracujesz w dziekanacie i wydajesz legitymacje studentom – musisz zamówić nowe blankiety od lipca 2026. Od 13 lipca 2026 nie będzie można wydawać nowych legitymacji studentom na starych blankietach - obowiązywał będzie już nowy wzór.

Co to jest ELS? Wyjaśnienie

ELS (Elektroniczna Legitymacja Studencka) to plastikowa karta z chipem, która potwierdza status studenta. Pozwala korzystać przykładowo z:

zniżek komunikacyjnych (50% bilety PKP, autobusy miejskie),

(50% bilety PKP, autobusy miejskie), zniżek kulturalnych (kino, teatr, muzea),

(kino, teatr, muzea), dostępu do biblioteki, stołówki, akademika jako student,

do biblioteki, stołówki, akademika jako student, potwierdzeń obecności na zajęciach (chip NFC).

Ważne ELS to dokument publiczny kategorii trzeciej – oznacza to, że ma określone zabezpieczenia przed podrabianiem i podlega kontroli państwa (podobnie jak dowód osobisty czy prawo jazdy).

Co się zmienia? Nowy wzór legitymacji od 13 lipca 2026

Rozporządzenie Ministra Nauki z 8 maja 2026 (weszło w życie 14 maja 2026) określa nowy wzór ELS. Legitymacje wydawane od 13 lipca 2026 będą miały lepsze zabezpieczenia przed fałszerstwem:

specjalne zabezpieczenia w podłożu karty (niewidoczne gołym okiem),

karty (niewidoczne gołym okiem), zabezpieczenia w druku (mikroteksty, hologramy),

(mikroteksty, hologramy), oznaczenia indywidualne blankietu (każdy blankiet ma unikalny numer),

blankietu (każdy blankiet ma unikalny numer), zaktualizowane wymagania personalizacji (sposób nadruku danych studenta).

Dla kogo nowy wzór?

studenci przyjęci na rok akademicki 2026/2027 (od października 2026);

(od października 2026); studenci, którzy gubią/niszczą legitymację po 13 lipca 2026 (nowa ELS będzie już w nowym wzorze);

legitymację po 13 lipca 2026 (nowa ELS będzie już w nowym wzorze); studenci, którym kończy się ważność starej legitymacji (np. po licencjacie).

Jestem studentem - czy muszę wymienić starą legitymację na nową ELS po 13 lipca 2026?

Ministerstwo jasno komunikuje: NIE musisz wymieniać starej legitymacji. Stara ELS zachowuje ważność do:

ukończenia studiów (magisterka, inżynierka),

skreślenia z listy studentów (np. za brak postępów),

zawieszenia w prawach studenta,

31 października roku ukończenia licencjatu (jeśli kończysz studia pierwszego stopnia i nie idziesz dalej na magisterskie).

Przykład Masz legitymację wydaną w 2024 roku, studiujesz do czerwca 2027. Twoja legitymacja jest ważna do końca studiów – nie wymieniasz.

Ważne Uwaga: Uczelnie mogą wydawać legitymacje według starego wzoru jeszcze do 12 lipca 2026. Jeśli dostaniesz legitymację do tej daty – będzie ważna do końca studiów.

Kto produkuje nowe legitymacje studenckie?

Argo Card Sp. z o.o. z Gdańska to pierwszy podmiot, który uzyskał zatwierdzenie Komisji do spraw dokumentów publicznych przy MSWiA do produkcji nowych blankietów ELS. To znaczy, że ich próbny wydruk został sprawdzony i spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

Czy tylko jedna firma może produkować nowe legitymacje studenckie? Nie. Inne firmy mogą ubiegać się o zgodę – muszą przejść procedurę zatwierdzenia próbnego wydruku przez Komisję (za pośrednictwem MNiSW). Wymogi są wysokie: trzeba mieć odpowiedni potencjał techniczny, zabezpieczenia produkcji i poddać się kontroli państwowej.

W skrócie – 3 najważniejsze informacje dla studentów

Nowy wzór ELS od 13 lipca 2026 – lepsze zabezpieczenia przed fałszerstwem. Stare legitymacje ważne do końca studiów – nie musisz wymieniać. Nowy wzór dotyczy tylko legitymacji wydawanych od 13 lipca 2026 – nowi studenci, duplikaty.

Ważne Pamiętaj: Jeśli masz ważną legitymację – spokojnie, nic nie musisz robić!

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Czy muszę wymienić legitymację studencką wydaną w 2024 roku?

Nie. Stara legitymacja jest ważna do końca studiów.

2. Kiedy dostanę nową legitymację (nowy wzór)?

Jeśli zaczynasz studia w roku 2026/2027 – dostaniesz nowy wzór od października. Jeśli zgubisz albo zniszczysz legitymację po 13 lipca 2026 – duplikat otrzymasz już w nowym wzorze.

3. Co jeśli kończę licencjat w czerwcu 2026 i idę na magisterskie?

Dostaniesz nową legitymację na magisterskie – prawdopodobnie w nowym wzorze (zależy, kiedy uczelnia wyda legitymację w związku z rozpoczęciem magisterki – przed czy po 13 lipca).

4. Czy nowy wzór ma inne funkcje lub daje nowe zniżki studenckie?

Nie. To tylko zmiana wizualna i zabezpieczeń. Funkcje (zniżki, chip NFC) pozostają takie same.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego