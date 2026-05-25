REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Egzaminy i testy » Maturzyści nie chcą zdawać egzaminu z języka - wolą skupić się na innych przedmiotach

Maturzyści nie chcą zdawać egzaminu z języka - wolą skupić się na innych przedmiotach

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 maja 2026, 14:58
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
matura 2026 język białoruski maturzyści egzamin liceum
Maturzyści nie chcą zdawać egzaminu z języka - wolą skupić się na innych przedmiotach
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Uczniowie nie chcą przystępować na maturze do egzaminu z języka białoruskiego i rezygnują z nauki języka w czwartej klasie. W tym roku do egzaminu przystąpiło ponad 70 uczniów z dwóch liceów na Podlasiu.

Niewielu maturzystów przystępuje do egzaminu z języka białoruskiego

Podczas tegorocznej matury do egzaminu z języka białoruskiego przystąpiło ponad 70 uczniów z dwóch liceów z białoruskim językiem nauczania w Bielsku Podlaskim i Hajnówce. 15 laureatów lub finalistów olimpiady tego języka zostało zwolnionych z egzaminów.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Arkusze maturalne. Matura 2025 Matematyka. Zakres podstawowy
Arkusze maturalne. Matura 2025 Język angielski. Zakres podstawowy
Konteksty Matura 2025 Język polski

Do matury z języka białoruskiego w II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim przystąpiły dwie osoby (dwie były zwolnione). Natomiast w II Liceum Ogólnokształcącym z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce egzamin napisało 71 osób (13 było zwolnionych).

Uczniowie wolą skupić się na innych przedmiotach

Młodzież w Bielsku Podlaskim nie garnie się do zdawania matury z języka białoruskiego i wielu maturzystów zrezygnowało w czwartej klasie z nauki tego języka. W szkole odbywają się lekcje języka białoruskiego od pierwszej klasy i uczniowie chętnie w nich uczestniczą. Jednak, zdaniem dyrektor liceum Joanny Jakimiuk, w czwartej klasie chcą się skupić na maturze z innych przedmiotów.

Także w Hajnówce do matury z języka białoruskiego nie przystąpili uczniowie, którzy wcześniej zrezygnowali z nauki tego języka. Wicedyrektor liceum Dariusz Musiuk podkreśla jednak, że od tego roku szkolnego realizowany jest w szkole projekt edukacyjny, w ramach którego uczniowie są objęci nauką języka białoruskiego przez cały okres edukacji w liceum i to wiąże się z obowiązkową maturą z tego języka. Jego zdaniem, obowiązkowa matura z języka białoruskiego nie odstrasza potencjalnych kandydatów.

REKLAMA

Arkusze maturalne. Matura 2025 Biologia. Zakres rozszerzony
Autopromocja

Arkusze maturalne. Matura 2025 Biologia
Zakres rozszerzony

Sprawdź

Jak zachęcić uczniów do nauki języka białoruskiego

Liceum w Bielsku Podlaskim zachęca uczniów do nauki języka białoruskiego. W tym celu organizowane są warsztaty i konkursy z nagrodami. Szkoła chce pokazać uczniom, że to ważne, iż chcą kultywować tradycję.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Z kolei uczniowie z Hajnówki, w ramach projektu edukacyjnego, objęci są wsparciem, a nauka języka białoruskiego prowadzona jest w sposób innowacyjny. Są też dodatkowe zajęcia dla uczniów, którzy wcześniej tego języka się nie uczyli. Zdaniem Dariusza Musiuka część osób świadomie wybiera to liceum – chcą uczyć się języka i podtrzymywać kulturę białoruską.

Powiązane
Szkoły podstawowe dwujęzyczne. Rozszerzony zakres działań komisji rekrutacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym
Szkoły podstawowe dwujęzyczne. Rozszerzony zakres działań komisji rekrutacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym
Poradnik bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży. Ma przygotować najmłodszych na sytuacje zagrożenia
Poradnik bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży. Ma przygotować najmłodszych na sytuacje zagrożenia
Ministerstwo Cyfryzacji: Zmienia się mobilna aplikacja mObywatel
Ministerstwo Cyfryzacji: Zmienia się mobilna aplikacja mObywatel
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Maturzyści nie chcą zdawać egzaminu z języka - wolą skupić się na innych przedmiotach
25 maja 2026

Uczniowie nie chcą przystępować na maturze do egzaminu z języka białoruskiego i rezygnują z nauki języka w czwartej klasie. W tym roku do egzaminu przystąpiło ponad 70 uczniów z dwóch liceów na Podlasiu.
Nowy wzór elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) od lipca 2026 – rozporządzenie, zabezpieczenia, wymiana
22 maja 2026

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 13 lipca 2026 roku wprowadza nowy wzór elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS). Ma lepsze zabezpieczenia przed fałszerstwem – specjalne elementy w podłożu, druku i personalizacji. Dobra wiadomość: nie musisz wymieniać starej legitymacji – zachowuje ważność do końca studiów. Sprawdź, co się zmienia i kiedy dostaniesz nową legitymację.
Szkoły podstawowe dwujęzyczne. Rozszerzony zakres działań komisji rekrutacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym
20 maja 2026

Zmiana przepisów ustawy - Prawo oświatowe wymusiła zmianę przepisów rozporządzenia o postępowaniu rekrutacyjnym dotyczącym szkół podstawowych dwujęzycznych. Nowe przepisy wymusiły rozszerzenie zakresu działań komisji rekrutacyjnej.
Nowelizacja Karty Nauczyciela: co zmieni się w dyscyplinarkach dla pedagogów?
20 maja 2026

Uregulowanie kwestii mediacji w postępowaniach dyscyplinarnych, wprowadzenie obowiązku wysłuchania nauczyciela przed podjęciem decyzji o zawieszeniu, a także możliwość dobrowolnego poddania się karze - takie zmiany mają się znaleźć w projekcie nowelizacji Karty nauczyciela, nad którym pracuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

REKLAMA

Czy nauczyciel może wyjechać na wypoczynek w dniu dyrektorskim? Choć przepisy są jasne, nauczyciele wciąż mają wątpliwości
19 maja 2026

Czy dzień dyrektorski jest dniem pracy nauczyciela? Czy może on w dniu dyrektorskim wyjechać na wypoczynek? Choć obowiązujące w tym zakresie przepisy są proste i jasne, w szkołach i na grupach branżowych po raz kolejny trwa dyskusja na ten temat.
Koniec monopolu Librusa i Vulcana? MEN szykuje darmowy eDziennik dla wszystkich szkół
19 maja 2026

MEN szykuje alternatywę dla komercyjnych dzienników elektronicznych. Przygotowuje projekt ustawy o utworzeniu i wdrożeniu bezpłatnego eDziennika - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu. W roku szkolnym 2026/2027 - pilotaż rozwiązania w wybranych szkołach; w kolejnym - powszechny dostęp.
Matura 2026: Egzaminatorzy sprawdzają arkusze tylko w weekendy - stawki sięgają 59 zł
19 maja 2026

Egzaminatorzy rozpoczęli w weekend sprawdzanie matur i będą kontynuować prace w kolejne. Jest to możliwe jedynie w weekendy, ponieważ są oni czynnymi nauczycielami – wyjaśnił dyrektor CKE. Stawka za sprawdzenie jednego arkusza, w zależności od przedmiotu, to np.: 30 zł, 43 zł, 59 zł brutto.
Mamy już oficjalny kalendarz szkolny 2026/2027, w tym terminy ferii – sprawdź by zaplanować urlop
20 maja 2026

MEN już ogłosiło oficjalny kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Rok zaczyna się 1 września 2026, a wakacje startują 26 czerwca 2027. Ferie zimowe odbędą się znowu w trzech różnych terminach, potrwają od 18 stycznia do końca lutego. Mamy też terminy przerw świątecznych i kiedy maturzyści skończą zajęcia. Jeśli planujesz urlop – musisz to wiedzieć już teraz.

REKLAMA

3% dla nauki, 100% dla Polski. Zwiększenie finansowania nauki, aby Polska liczyła się w świecie
18 maja 2026

Norman Davies w podcaście "Co będzie jutro?" powiedział, że świat nic nie wie o Polsce. Aby państwo polskie liczyło się na arenie międzynarodowej, musi przede wszystkim zainwestować w naukę. Postulat ten popiera również Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Matura 2026 r.: Dziś egzamin z historii i egzaminy z francuskiego
18 maja 2026

Maturzyści w poniedziałek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z historii. Po południu zaplanowano egzaminy z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe. Przystępują do nich tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką chęć.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA