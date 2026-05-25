Maturzyści nie chcą zdawać egzaminu z języka - wolą skupić się na innych przedmiotach
REKLAMA
REKLAMA
Uczniowie nie chcą przystępować na maturze do egzaminu z języka białoruskiego i rezygnują z nauki języka w czwartej klasie. W tym roku do egzaminu przystąpiło ponad 70 uczniów z dwóch liceów na Podlasiu.
- Niewielu maturzystów przystępuje do egzaminu z języka białoruskiego
- Uczniowie wolą skupić się na innych przedmiotach
- Jak zachęcić uczniów do nauki języka białoruskiego
Niewielu maturzystów przystępuje do egzaminu z języka białoruskiego
Podczas tegorocznej matury do egzaminu z języka białoruskiego przystąpiło ponad 70 uczniów z dwóch liceów z białoruskim językiem nauczania w Bielsku Podlaskim i Hajnówce. 15 laureatów lub finalistów olimpiady tego języka zostało zwolnionych z egzaminów.
REKLAMA
REKLAMA
Do matury z języka białoruskiego w II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim przystąpiły dwie osoby (dwie były zwolnione). Natomiast w II Liceum Ogólnokształcącym z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce egzamin napisało 71 osób (13 było zwolnionych).
Uczniowie wolą skupić się na innych przedmiotach
Młodzież w Bielsku Podlaskim nie garnie się do zdawania matury z języka białoruskiego i wielu maturzystów zrezygnowało w czwartej klasie z nauki tego języka. W szkole odbywają się lekcje języka białoruskiego od pierwszej klasy i uczniowie chętnie w nich uczestniczą. Jednak, zdaniem dyrektor liceum Joanny Jakimiuk, w czwartej klasie chcą się skupić na maturze z innych przedmiotów.
Także w Hajnówce do matury z języka białoruskiego nie przystąpili uczniowie, którzy wcześniej zrezygnowali z nauki tego języka. Wicedyrektor liceum Dariusz Musiuk podkreśla jednak, że od tego roku szkolnego realizowany jest w szkole projekt edukacyjny, w ramach którego uczniowie są objęci nauką języka białoruskiego przez cały okres edukacji w liceum i to wiąże się z obowiązkową maturą z tego języka. Jego zdaniem, obowiązkowa matura z języka białoruskiego nie odstrasza potencjalnych kandydatów.
REKLAMA
Jak zachęcić uczniów do nauki języka białoruskiego
Liceum w Bielsku Podlaskim zachęca uczniów do nauki języka białoruskiego. W tym celu organizowane są warsztaty i konkursy z nagrodami. Szkoła chce pokazać uczniom, że to ważne, iż chcą kultywować tradycję.
Z kolei uczniowie z Hajnówki, w ramach projektu edukacyjnego, objęci są wsparciem, a nauka języka białoruskiego prowadzona jest w sposób innowacyjny. Są też dodatkowe zajęcia dla uczniów, którzy wcześniej tego języka się nie uczyli. Zdaniem Dariusza Musiuka część osób świadomie wybiera to liceum – chcą uczyć się języka i podtrzymywać kulturę białoruską.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA