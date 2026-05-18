Strona główna » Edukacja » Matura » Matura 2026 r.: Dziś egzamin z historii i egzaminy z francuskiego

Matura 2026 r.: Dziś egzamin z historii i egzaminy z francuskiego

18 maja 2026, 08:36
Shutterstock

Maturzyści w poniedziałek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z historii. Po południu zaplanowano egzaminy z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe. Przystępują do nich tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką chęć.

Matura 2026 r. - o której egzaminy?

Zdawanie egzaminu z historii zadeklarowało 22 tys. tegorocznych absolwentów czteroletnich liceów, pięcioletnich techników i branżowych szkół II stopnia, czyli 6,4 proc. z nich. Historia jest na ósmym miejscu wśród przedmiotów wybieranych przez maturzystów.

Z kolei chęć zdawania egzaminu z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 659 tegorocznych absolwentów, a na poziomie dwujęzycznym - 322

Egzamin z historii rozpocznie się o godz. 9.00 (potrwa 180 minut), a egzaminy z francuskiego o godz. 14.00 (egzamin na poziomie rozszerzonym potrwa 150 minut, a na poziomie dwujęzycznym 180).

Arkusze egzaminacyjne rozwiązywane w poniedziałek przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować tego samego dnia: z egzaminu porannego po południu, a z popołudniowych – wieczorem.

Arkusze maturalne. Matura 2025 Biologia. Zakres rozszerzony
Do ilu egzaminów musi przystąpić maturzysta

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowo mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym oraz egzamin ustny z języka ojczystego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Przedmioty do wyboru

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Z tego obowiązku mogą być wyłączeni absolwenci techników i branżowych szkół II stopnia, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Z danych CKE wynika, że takie zwolnienie uzyskało 13 tys. maturzystów.

Deklaracje o chęci zdawania tylko jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego złożyło 31,1 proc. tegorocznych absolwentów. Dwa egzaminy – zgodnie z deklaracjami – ma zdawać 32 proc., trzy egzaminy – 28,1 proc., cztery egzaminy – 5,4 proc., pięć egzaminów – 0,6 proc., a sześć egzaminów – 0,1 proc.

Najczęściej wybierany przez maturzystów przedmiotem jest język angielski na poziomie rozszerzonym. Na drugim miejscu jest matematyka na poziomie rozszerzonym, a na trzecim geografia.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy do rekrutacji na studia. Wyniki matur podane zostaną 8 lipca. (PAP)

Edukacja
