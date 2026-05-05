Arkusze z matematyki i karty odpowiedz [Matura 5 maja 2026 r. PDF]
Maturzyści, piszący we wtorek obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, znajomością funkcji i ich własności oraz ciągów liczbowych.
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusz rozwiązywany przez maturzystów, zawierał on 33 zadania. Podczas ich rozwiązywania zadań maturzyści mogli korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla, linijki i z prostego kalkulatora.
Zdający musieli się wykazać m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, np. wykonywać działania na potęgach, logarytmach oraz procentach. Należało też umieć rozwiązywać równania i nierówności. Część zadań wymagała m.in. znajomości pojęcia funkcji i umiejętności korzystania z ich własności, a także wiedzy na temat kartezjańskiego układu współrzędnych.
W arkuszu znalazły się także zadania dotyczące ciągów liczbowych – arytmetycznego i geometrycznego, a także obliczania prawdopodobieństwa zdarzenia. Część zadań polegała na obliczeniu średniej arytmetycznej i mediany.
Maturzyści musieli w zadaniach zastosować wiadomości z rodzajów figur geometrycznych i ich własności.
Najwyżej oceniane było zadanie polegające na obliczeniu wzoru funkcji kwadratowej w kartezjańskim układzie współrzędnych.
Egzamin trwał 180 minut.
Matura 2026 r.: Matematyka - MPOP-P1-100-A-2605
Arkusz 1 – Testy
Karta odpowiedzi
Matura 2026 r.: Matematyka - MPOP-P1-100-A-2605
Arkusz
Karta:
