Matura angielski 2026: kiedy i ile trwa? O której godzinie zaczyna się egzamin?

Matura z angielskiego 2026: kiedy i ile trwa? O której godzinie zaczyna się egzamin w terminie podstawowym? Ile trwa egzamin podstawowy, a ile rozszerzony z języka angielskiego?

Matura z angielskiego 2026 - o której godzinie się zaczyna?

W terminie głównym matura z angielskiego na poziomie podstawowym rozpoczyna się w środę 5 maja 2026 r. o godzinie 9:00. Poziom rozszerzony z angielskiego pisze się już kolejnego dnia - w czwartek 6. maja 2026 r. również o godzinie 9:00. Również 6 maja o godz. 9:00 zdaje się maturę z angielskiego na poziomie dwujęzycznym.

W środę 6. maja o godz. 9:00 odbywają się również egzaminy podstawowe we wszystkich innych językach obcych nowożytnych (włoski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński).

Matura 2026 termin główny - o której godzinie zaczyna się egzamin? CKE

W terminie dodatkowym matura z podstawowego angielskiego wypada w środę 3 czerwca 2026 r. o godz. 9:00, a poziom rozszerzony i dwujęzyczny zdaje się dzień wcześniej - we wtorek 2 czerwca 2026 r. o godzinie 14:00. Natomiast w terminie poprawkowym egzamin pisemny zdaje się w poniedziałek 24 sierpnia 2026 r. o godzinie 9:00, a ustne egzaminy odbywają się we wtorek 25 sierpnia 2026 r.

Matura 2026 termin dodatkowy - o której godzinie zaczyna się egzamin? CKE

Ile trwa matura z angielskiego?

W terminie głównym matura podstawowa z angielskiego trwa 120 minut (czyli kończy się o godzinie 11:00), rozszerzona - 150 minut (kończy się o godz. 11:30), a dwujęzyczna - 180 minut (kończy się o 12:00).

Matura 2026 - ile trwa egzamin? CKE

Źródło: CKE