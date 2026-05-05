Matura angielski 2026: kiedy i ile trwa? O której godzinie zaczyna się egzamin?

Matura angielski 2026: kiedy i ile trwa? O której godzinie zaczyna się egzamin?

05 maja 2026, 21:02
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
matura angielski 2026 kiedy ile trwa o której godzinie się zaczyna
Matura angielski 2026: kiedy i ile trwa? O której godzinie zaczyna się egzamin?
Matura z angielskiego 2026: kiedy i ile trwa? O której godzinie zaczyna się egzamin w terminie podstawowym? Ile trwa egzamin podstawowy, a ile rozszerzony z języka angielskiego?

Matura z angielskiego 2026 - o której godzinie się zaczyna?

W terminie głównym matura z angielskiego na poziomie podstawowym rozpoczyna się w środę 5 maja 2026 r. o godzinie 9:00. Poziom rozszerzony z angielskiego pisze się już kolejnego dnia - w czwartek 6. maja 2026 r. również o godzinie 9:00. Również 6 maja o godz. 9:00 zdaje się maturę z angielskiego na poziomie dwujęzycznym.

W środę 6. maja o godz. 9:00 odbywają się również egzaminy podstawowe we wszystkich innych językach obcych nowożytnych (włoski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński).

Matura 2026 termin główny - o której godzinie zaczyna się egzamin? CKE

Matura 2026 termin główny - o której godzinie zaczyna się egzamin? CKE

CKE

W terminie dodatkowym matura z podstawowego angielskiego wypada w środę 3 czerwca 2026 r. o godz. 9:00, a poziom rozszerzony i dwujęzyczny zdaje się dzień wcześniej - we wtorek 2 czerwca 2026 r. o godzinie 14:00. Natomiast w terminie poprawkowym egzamin pisemny zdaje się w poniedziałek 24 sierpnia 2026 r. o godzinie 9:00, a ustne egzaminy odbywają się we wtorek 25 sierpnia 2026 r.

Matura 2026 termin dodatkowy - o której godzinie zaczyna się egzamin? CKE

Matura 2026 termin dodatkowy - o której godzinie zaczyna się egzamin? CKE

CKE

Ile trwa matura z angielskiego?

W terminie głównym matura podstawowa z angielskiego trwa 120 minut (czyli kończy się o godzinie 11:00), rozszerzona - 150 minut (kończy się o godz. 11:30), a dwujęzyczna - 180 minut (kończy się o 12:00).

Matura 2026 - ile trwa egzamin? CKE

Matura 2026 - ile trwa egzamin? CKE

CKE

Zielona szkoła, a obowiązki nauczycieli i rodziców. Przepisy, koszty i zasady wyjazdu
05 maja 2026

Dla uczniów to przygoda i oderwanie od szkolnej rutyny, dla dorosłych, konkretne obowiązki i formalności. Zielona szkoła łączy naukę z wyjazdem, ale jej organizacja podlega ścisłym zasadom. Sprawdź, kto za co odpowiada i na co zwrócić uwagę, zanim dziecko spakuje walizkę.
Arkusze z matematyki. Karty odpowiedzi [Matura 5 maja 2026 r. PDF]
05 maja 2026

Maturzyści, piszący we wtorek obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, znajomością funkcji i ich własności oraz ciągów liczbowych.
Matura 2026. Co naprawdę musieli umieć uczniowie z matematyki?
05 maja 2026

Maturzyści, piszący we wtorek obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, znajomością funkcji i ich własności oraz ciągów liczbowych.
Matura 2026: kilkanaście egzaminów unieważnionych. Oto powody
05 maja 2026

Kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym za wniesienie na egzamin telefonu, a kilku za niesamodzielne rozwiązywanie zadań - poinformował dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Osoba, której unieważniono egzamin może powtórnie przystąpić do niego dopiero za rok.

Matura 2026. Nastolatka zdaje maturę w szpitalu. To pierwszy taki przypadek w historii szkoły
05 maja 2026

Pacjentka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie zdawała maturę w warunkach szpitalnych. To pierwszy taki przypadek w historii Liceum Ogólnokształcącego, funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Szpitalnych.
Matura 2026. Tematy rozprawek z języka polskiego. Ekspert komentuje wybory maturzystów
05 maja 2026

Oba tematy rozprawek na egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym to typowe tematy maturalne, które dają piszącym dużo możliwości - ocenił nauczyciel języka polskiego, egzaminator i metodyk dr Łukasz Tupacz.
Matura 2026. Dziś pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. A także pierwsze przedmioty do wyboru
05 maja 2026

We wtorek 5 maja odbędzie się obowiązkowy pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Po południu przeprowadzone zostaną egzaminy pisemne z języka kaszubskiego, łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej - przedmioty te należą do grupy przedmiotów do wyboru.
Strój na egzamin ósmoklasisty
04 maja 2026

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny sprawdzian dla ucznia. Strój na to wydarzenie powinien odpowiadać wymogom stroju galowego opisanego w statucie szkoły. Należy pamiętam że ósmoklasista nadal jest uczniem szkoły. Niemniej jednak dobrze by było zadbać, aby strój ten nie tylko dostosowany do okoliczności, ale i wygodny.

Arkusze egzaminacyjne. Formuła 2023 r. Matura z języka polskiego
04 maja 2026

„Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość” i „Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?" - tak brzmiały dwa do wyboru tematy rozprawki, którą musieli napisać maturzyści przystępujący w poniedziałek do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.
Matura 2026: pisemny egzamin z polskiego zakończony. CKE bada możliwe przecieki arkuszy
04 maja 2026

Po godzinie 13 zakończył się obowiązkowy dla wszystkich abiturientów pisemny egzamin maturalny z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski ocenił, że egzamin przebiegł spokojnie. Sprawa publikacji fragmentów zdjęć arkusza egzaminacyjnego jest analizowana.
